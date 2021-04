Le communiqué de la FA

A l'origine du mouvement, la Fédération anglaise de football, a mis ses comptes sociaux en silence radio jusqu'à lundi soir.

Depuis le début de l'année, plusieurs joueurs portant le maillot de Manchester United, comme Anthony Martial et Marcus Rashford, ainsi que Reece James, de Chelsea, ont été pris pour cibles sur les réseaux sociaux.

Le 11 février, dans une lettre ouverte au dirigeant de Twitter, Jack Dorsey, et à celui de Facebook, Mark Zuckerberg, les responsables du football anglais avaient appelé à prendre des mesures "pour des raisons de simple décence humaine". Twitter avait répondu qu'il n'entendait pas censurer les commentaires venant de comptes anonymes.

Le Prince William se joint au mouvement

Le prince William, président honorifique de la fédération anglaise de football, a annoncé vendredi se joindre à l'appel au boycott des réseaux sociaux lancé par les clubs pour protester contre les insultes racistes subies par les joueurs. "En tant que président de la Football Association, je me joins à la communauté entière du football pour le week-end", a indiqué sur Twitter le prince de 38 ans, deuxième dans l'ordre de succession à la reine Elizabeth II.

Samedi dernier, les clubs anglais avaient annoncé un black-out total sur les réseaux sociaux de la Fédération anglaise, des clubs de Premier League et de deuxième division et de la Super Ligue féminine, entre vendredi et lundi.

L'UEFA avait communiqué jeudi

L'instance dirigeante du football européen avait annoncé son implication jeudi. Son président, Aleksander Ceferin, s'était d'ailleurs montré déterminé à combattre la haine en ligne.

"J'appelle tout le monde - joueurs, clubs et fédérations - à avoir recours à des plaintes en justice si des joueurs, entraîneurs, arbitres ou officiels sont victimes de tweets ou messages à caractère inacceptable. Nous en avons assez de ces lâches qui utilisent l'anonymat afin de répandre leurs idées nauséabondes", avait précisé le Slovène dans le communiqué de l'UEFA.

La FFT apporte son soutien

La Fédération française de tennis a annoncé rejoindre le mouvement ce vendredi. La FFT a posté un message sur ses réseaux sociaux à 16h31 indiquant que l'ensemble de ses plateformes (FFT, Roland-Garros) resteraient muettes.

