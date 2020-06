Aouchiche, Hamel, Rafa 1er, mercato : Le plateau du jour

Auxerre pleure Jean-Claude Hamel, décédé à l'âge de 90 ans, les clubs français et européens s'arrachent le jeune Adil Aouchiche, de la 30e à la 21e place, on poursuit le top 50 des matches de Roland-Garros, la reprise de la NBA, mais aussi l'US Open ou le PSG. Installez vous confortablement avec votre café, on vous sert l'actu sur un plateau.

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue 2 : Jean-Claude Hamel est décédé

Le football français perd une de ses figures. Jean-Claude Hamel, président de l'AJ Auxerre de 1963 à 2009, est décédé. Sous son mandat, l'AJA a remporté ses plus beaux succès dont un titre de champion de France et quatre Coupes de France. Hamel formait avec Guy Roux un duo indissociable.

Guy Roux et Jean-Claude Hamel Crédits Getty Images

2. Basket - NBA : La limite ultime fixée ?

La pandémie de coronavirus pourrait finalement ne pas avoir raison de la saison 2019-2020 de NBA. Selon ESPN, Adam Silver, le patron de la Ligue qui a évoqué la date du 31 juillet pour la reprise, a également fixé au 12 octobre la conclusion de l'exercice. Pour l'instant plusieurs options sont sur la table pour connaître le nombre d'équipes qui reprendront le championnat.

3. Tennis - US Open : Deux tournois pour un stade aux Etats-Unis

La Fédération américaine, soucieuse d'assurer le maintien des deux tournois les plus importants de l'été menacés par le coronavirus, songe à faire jouer le Masters 1000 de Cincinnati à Flushing Meadows, juste avant l'US Open, rapporte mardi le New York Times. L'USTA a fait part de cette proposition aux circuits masculin ATP et féminin WTA et attend une réponse de leur part.

Rafael Nadal at the US Open Crédits Getty Images

On a aussi retenu pour vous

Formule 1 : La Formule 1 a un nouveau calendrier : la saison 2020, retardée par la pandémie de coronavirus, débutera le 5 juillet en Autriche et les huit premières courses se dérouleront en Europe entre juillet et septembre, dans un premier temps à huis clos.

Football - Ligue 1 : Selon les informations de L'Equipe, le PSG aurait écarté Martin Buchheit, le responsable de la performance présent au sein du club de la capitale depuis 2014.

Football - National : Le président du Mans a annoncé mardi que le club sarthois et Orléans, relégués en National à la suite d'une décision de la FFF la semaine passée, allaient déposer des recours.

La vidéo de rattrapage

Ce que vous ne devez pas rater aujourd'hui

1. Tennis - Top 50 : Du 30e au 21e match

Suite de notre classement des 50 matches les plus marquants de l'ère Open à Roland-Garros, que ce soit pour leur esthétisme, leur suspense, leur force émotionnelle ou encore leur portée historique. 3e partie ce mercredi, avec les matches classés de la 30e à la 21e place. Il y est notamment question de Rafael Nadal et Roger Federer...

Top 50 Roland-Garros Crédits Eurosport

2. Football - Ligue 1 : Aouchiche, prodige qui attise les convoitises

Il est l'une des stars des ces prémices de mercato en Ligue 1. Pourtant, Adil Aouchiche, promesse du centre de formation du PSG, a très peu joué avec les professionnels. A 17 ans, il voit une foule de prétendants s'amasser devant lui. Pourquoi ? Tentative de réponse.

3. Football - Ligue 1 : Un mercato français pour sauver le football français ?

Bernard Caïazzo a évoqué l'idée de mettre en place un mercato franco-français en juin, avant l'ouverture du marché "international" et la fermeture des exercices comptables. Mais cette solution semble peu convaincante alors que les clubs français sont touchés par la crise et restent très dépendants de l'apport des autres grands championnats acheteurs.

A regarder sur Eurosport aujourd'hui

