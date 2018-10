Hamilton-Räikkö, OM, Warriors, Inter : L'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. F1 - GP des Etats-Unis : Räikkönen gagne, Hamilton manque une première occasion de conclure

Lewis Hamilton bredouille. Le pilote Mercedes devra patienter au moins une semaine de plus avant de s'adjuger une cinquième couronne mondiale, la faute à une stratégie trop audacieuse de son équipe (deux arrêts contre un seul à la concurrence pour profiter d'une Virtual Safety Car) lors du Grand Prix des Etats-Unis. Hamilton avait pourtant toutes les cartes en main après la nouvelle erreur de Sebastian Vettel au départ mais il a finalement dû se contenter de la troisième place, devant l'Allemand mais derrière Kimi Räikkönen et Max Verstappen, auteur d'une magnifique bataille avec le leader du championnat en fin de course. Räikkönen a lui signé à Austin son tout premier succès avec Ferrari depuis son retour en 2014. Mieux vaut tard que jamais pour le Finlandais.

2. Foot - Ligue 1 : L'OM reste dans le bon wagon en s'imposant à Nice

Un but de Morgan Sanson en fin de première période a suffi à faire le bonheur de l'OM sur la pelouse de l'Allianz Riviera de Nice (0-1), en clôture de la 10e journée. Les Olympiens enregistrent une deuxième victoire de rang, la sixième cette saison, et restent calés au pied du podium, à égalité avec Montpellier (19 points), vainqueur un peu plus tôt de Bordeaux (2-0). Pour les joueurs de Patrick Vieira en revanche, c'est un nouveau faux pas (5e défaite). Les Aiglons sont 14es au classement.

Sanson, Sarr, Kamara et Germain - OM MarseilleGetty Images

3. Basket - NBA : Les Warriors chutent, retour perdant pour Westbrook

Deux jours après s'être miraculeusement sortis d'affaire sur le parquet d'Utah, les Golden State Warriors sont tombés pour la première fois de la saison. Les double champions en titre ont été battus sur le fil (100-98) par les Denver Nuggets de Nikola Jokic (23 pts, 11 rebonds) et Gary Harris (28 pts), qui restent invaincus après trois matches. Russell Westbrook a lui effectué un retour probant avec le Thunder (32 points, 12 rebonds, 8 passes) mais n'a pu empêcher la défaite de son équipe à Sacramento (131-120). A noter enfin la performance XXL du rookie Trae Young (35 points et 11 passes) avec les Hawks d'Atlanta, qui ont infligé une troisième défaite de suite aux Cavaliers de Kevin Love (133-111).

4. Foot - Serie A : Le derby pour l'Inter d'Icardi

Milan crucifié. Un but de Mauro Icardi dans les tous derniers instants d'un derby disputé et engagé a permis à l'Inter de s'imposer contre son voisin (1-0) lors de la 9e journée du championnat d'Italie. Grâce à ce cinquième succès de rang, les hommes de Luciano Spalletti restent 3es au classement (19 points), derrière la Juve (25 points) et le Napoli (21 points). De son côté, l'AC Milan est 12e, à sept longueurs de son rival, déjà.

On a aussi retenu pour vous

Tennis - Federer a joué blessé depuis le mois de juin. Dans un entretien accordé à un quotidien suisse (Tages-Anzeiger), Roger Federer a reconnu avoir contracté une blessure à la main droite lors de la tournée sur gazon, en juin. Une blessure qui l'a affecté durant les trois derniers mois.

F1 - Ocon et Magnussen disqualifiés à Austin. Esteban Ocon (Force India) a perdu sa 8e place après l'arrivée pour un débit d'essence excessif dans le premier tour. Tout comme Kevin Magnussen (Haas), neuvième au drapeau à damier, pour une raison analogue.

Foot - L'Espanyol nouveau dauphin en Liga. L'Espanyol Barcelone, qui s'est imposé sur le terrain d'Huesca (0-2) grâce à un doublé de Borja Iglesias (41e, 64e), s'est emparé de la deuxième place du championnat d'Espagne, à un petit point du Barça.

La vidéo de rattrapage

Vidéo - Marquez s'est déboîté l'épaule en fêtant le titre, son clan l'a remise en place... sur la piste 02:55

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

Foot - Premier League : Arsenal sur sa folle lancée ? (21h)

Les Gunners vont tenter d'enchaîner une septième victoire de suite en championnat, ce lundi soir contre le Leicester de Claude Puel, en clôture de la 9e journée. En cas de succès, les joueurs d'Unai Emery reviendraient à deux longueurs de Manchester City et Liverpool (23 points) et à égalité avec Chelsea et Tottenham (21 points).

Foot - Ligue 2 : Lens doit garder le rythme (20h45)

Après les succès de Metz et Brest vendredi et samedi, Lens n'a pas le droit à l'erreur ce lundi soir en clôture de la 11e journée pour suivre la cadence de ses adversaires. Les Sang et Or accueillent à Bollaert le Gazélec Ajaccio. En cas de succès, ils reprendraient la deuxième place au Stade Brestois, à un point du leader messin.

Tennis - Masters féminin : Osaka entre en scène

Deuxième journée des WTA Finals ce lundi à Singapour avec notamment la grande première de la sensation Naomi Osaka, opposée pour son entrée en lice à Sloane Stephens. Dans la foulée, l'autre rencontre du groupe rouge opposera Angelique Kerber à Kiki Bertens, remplaçante de Simona Halep, blessée et forfait pour ce Masters féminin.