1. Sports d'hiver : Décès de Julie Pomagalski

Julie Pomagalski, sacrée championne du monde de boardercross en 1999 et victorieuse au classement général de la Coupe du monde de snowboard en 2004, est décédée mardi à l'âge de 40 ans après avoir été prise dans une avalanche. Elle avait notamment participé aux Jeux Olympiques de Salt Lake City en 2002 puis à ceux de Turin 2006.

Omnisport Gobert porte encore Utah, Del Potro, Miami, contre-la-montre : l'actu sur un plateau HIER À 05:55

2. Basket - NBA : Harden était déchaîné, Philadelphie bat Golden State

James Harden était partout. Face à Portland, le meneur des Nets a battu le record de passes lors d'un match NBA, d'un joueur des Nets, en délivrant 17 passes lors du succès face à Portland (112-116). Une telle performance n'était plus arrivée depuis 2012 et Deron Williams pour la franchise de Brooklyn.

Les Philadelphie Sixers sont eux allés chercher un neuvième succès en dix rencontres en battant les Golden State Warriors (108-98).

3. Rugby - Tournoi des XI Nations : Willemse suspendu deux semaines et absent contre l'Ecosse

Comme attendu, Paul Willemse, le deuxième-ligne de l'équipe de France, ne pourra pas jouer l'ultime rencontre du Tournoi face à l'Écosse. Expulsé contre le pays de Galles samedi, il a écopé de deux semaines de suspension pour une main au visage du pilier Wyn Jones.

Tournoi des 6 Nations 2021 - Paul Willemse (France) reçoit un carton rouge contre le Pays de Galles Crédit: Midi Olympique

Pinturault et Laffont invités de Chalet Club (à partir de 14h00)

Vous avez suivi leurs exploits tout au long de l'hiver, et ce n'est pas fini : Alexis Pinturault et Perrine Laffont sont les invités exceptionnels de Chalet Club ce mercredi à partir de 14h00. Les deux athlètes reviendront sur la saison 2020-2021, marquée par la conquête du gros globe de cristal en ski alpin pour Pinturault et en ski acrobatique pour Laffont.

Basket - Eurocoupe : Monaco et Boulogne-Levallois ont mal démarré leurs quarts en perdant à domicile le match aller. Les Monégasques se sont inclinés (77-76) devant les Monténégrins du Buducnost Podgorica.

Football - Liga : Selon les informations de TV3, Ronald Koeman va rester Selon les informations de TV3, Ronald Koeman va rester sur le banc du FC Barcelone la saison prochaine . Joan Laporta aurait confirmé le technicien néerlandais dans ses fonctions.

Football - Ligue 1 : Le milieu de terrain de Monaco Sofiane Diop a subi avec succès une "légère intervention" après avoir été victime d'une fracture du cinquième métacarpien de la main droite à Saint-Etienne (0-4).

Tennis - WTA Miami : Le tournoi a débuté dans la nuit de mardi à mercredi. Le principal résultat a été l'élimination au 1er tour de Venus Williams, battue par Zarina Diyas (6-2, 7-6).

Tennis - Circuit ATP : Juan Martin del Potro a été opéré pour la quatrième fois de son genou droit mardi soir, à Chicago. L'Argentin vise un retour à Tokyo lors des Jeux Olympiques.

1. Football - Éliminatoires du Mondial 2022 : Les Bleus sur le pont

C'est parti pour la Coupe du monde 2022. Les Bleus entament leur campagne de qualification au stade de France face à l'Ukraine ce mercredi soir (20h45).

Antoine Griezmann - Equipe de France Crédit: Getty Images

2. Cyclisme - Tour de Catalogne, 3e étape : Une explication attendue au sommet (15h30)

Le peloton va s'expliquer. Une étape de montagne attend les participants à l'épreuve ce mercredi. L'arrivée se fera au sommet à Vallter 2000.

Vous pouvez suivre l'étape à partir de 15h30 sur Eurosport 1 et l'appli Eurosport, en direct vidéo et direct commenté.

Suivre la 3e étape : Canal Olimpic de Catalunya > Vallter 2000 (203,1 Km)

Le soulagement pour Dennis, de l'avance pour Almeida : les temps forts du chrono

3. Football - Euro espoirs : Début de la compétition

Début de la compétition ce mercredi en Hongrie et Slovénie. Coupée en deux parties, le tournoi débute par la phase de groupes. La phase finale débutera le 31 mai.

La France est dans le groupe C avec la Russie, l'Islande et le Danemark. Elle débutera son tournoi jeudi soir à 21h00 face au Danemark.

Nouveau Modric ou successeur d’Haaland : les 5 pépites à suivre lors de l’Euro Espoirs

