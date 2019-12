Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Basketball – NBA : Harden était en feu

60 points en 31 minutes pour la meilleure performance offensive de la saison : comment décrire le récital de James Harden cette nuit ? Il y a bien des termes à employer, assurément. Retenons celui de stratosphérique. Pour la quatrième fois de sa carrière, James Harden a atteint la barre des 60 unités dans un match de NBA, lors de l'écrasante victoire de Houston face à Atlanta (158-111), qui n'a pu faire autre chose que constater les dégâts. Un nouveau "sixty game" qui permet au meneur des Rockets de revenir à hauteur de Michael Jordan dans l'exercice. Houston est quatrième à l'Ouest après ce deuxième succès de rang. De son côté, Milwaukee a écrasé Charlotte (137-96) alors qu'Indiana a chuté à Philadelphie (119-116) et que Denver a vu sa série de six succès être stoppée à Sacramento (100-97).

James Harden lors de la victoire de Houston à AtlantaGetty Images

2. Handball – Championnat du monde : les Bleues ne gagnent toujours pas

Battues par la Corée du Sud (27-29) samedi matin, les Bleues avaient entamé de la pire des manières leur compétition. Face au Brésil, qu'elles affrontaient dimanche matin, elles n'avaient pas le droit à l'erreur. Mais, trop approximatives, les championnes du monde en titre n'ont pu décrocher mieux qu'un match nul (19-19) qui les met dans une très mauvaise posture. Il leur faudra remporter les trois derniers matchs dans ce groupe B, avec deux gros morceaux à affronter : l'Allemagne et le Danemark.

3. Ski Alpin – Lake Louise : Dressen, un an après

Un an jour pour jour après sa sérieuse blessure, Thomas Dressen a remporté une victoire surprise lors de la descente de Lake Louise samedi soir. Déjà l'un des succès les plus inattendus cette saison. L'Allemand a fait la différence sur le bas au terme d'une descente parfaitement maîtrisée. Loin, très loin de cette rupture des ligaments croisés antérieur et postérieur du genou droit couplée à une épaule démise, Dressel ajoute à son palmarès une victoire en Coupe du monde à laquelle il ne croyait pas beaucoup avant le départ.

Vidéo - Un an après, Thomas Dressen retrouve les sommets dès son retour : sa descente en vidéo 02:21

4. Football - Ligue 1 : Bordeaux rate le podium, Montpellier s'en rapproche

Devant au tableau d'affichage et en supériorité numérique lors des 20 dernières minutes, Bordeaux a été rejoint en toute fin de rencontre à Reims (1-1), échouant donc à monter sur un podium qui lui tendait les bras. Montpellier s'en est en revanche rapproché grâce à sa victoire contre Amiens (4-2), construite également en supériorité numérique. Mené au score, Nice a de son côté renversé Angers (3-1), qui reste provisoirement troisième. Enfin, le LOSC a battu Dijon (1-0) tandis que Nîmes et Metz se sont neutralisés (1-1).

Paulo Sousa et Bordeaux ont loupé le coche à ReimsGetty Images

On a aussi retenu pour vous

Rugby – Top 14 : Montpellier a signé une superbe victoire face à Lyon (33-8), leader du Top 14, et est quatrième du championnat à égalité avec Clermont.

Football – Ligue 1 : Entré en jeu puis… sorti sur blessure à Strasbourg lors de la victoire de l'OL (1-2), Léo Dubois pourrait souffrir d'une grave blessure au genou gauche. Des examens doivent être effectués dimanche.

Football – Serie A : Victime d'un tacle non maîtrisé, Franck Ribéry est sorti à la pause, touché à la cheville droite, lors de la défaite de la Fiorentina face à Lecce (0-1).

Basketball – Jeep Elite : Strasbourg a enchaîné une sixième victoire de rang sur le parquet d'Orléans (77-86) pour remonter à la 7e place du classement.

Le tweet facile

La vidéo de rattrapage

Vidéo - Du "groupe de la mort" au "tournoi impossible", il n'y a qu'un pas : le tableau final décrypté 07:30

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football - Ligue 1 : Le PSG à Monaco pour conserver son matelas

Alors qu'il a enfin un sérieux dauphin avec l'OM, qui enchaîne les victoires, le PSG peut de nouveau creuser l'écart dimanche soir à Monaco (21h00). Sans Marco Verratti mais avec Neymar, Mbappé et compagnie, le club francilien a l'occasion de reprendre ses huit points d'avance du haut de son fauteuil de leader, après avoir arraché le nul à Madrid mardi en C1 (2-2). Pour Monaco, privé d'Islam Slimani (suspendu), il s'agira de relancer la machine après la défaite à Bordeaux (2-1) dimanche dernier. Plus tôt dans la journée, Nantes recevra Toulouse (15h00) alors que Saint-Etienne se rendra à Rennes (17h00) en espérant grimper sur le podium.

Kylian MbappeGetty Images

2. Football - Liga : Griezmann retrouve l'Atlético

C'est un petit événement : Antoine Griezmann va retrouver avec le FC Barcelone son ancien public de l'Atlético Madrid, dans le choc de la 15e journée (21h00). Avec un gros point d'interrogation sur son accueil à Madrid... qui s'annonce quand même très électrique. Côté terrain, l'enjeu est de taille : le Barça veut reprendre sa première place alors que les Colchoneros recolleront à leur adversaire en cas de succès.

3. Biathlon - Sprint 10km d'Östersund : Fourcade va vraiment savoir

De retour samedi après une saison dernière noire, Martin Fourcade a vécu un duel à distance presque anecdotique avec Johannes Boe lors du relais mixte dominé par l'Italie, la France étant passée au travers. Dimanche (12h30) en revanche, on devrait avoir une idée plus précise de l'état de forme du Tricolore et du rapport de force avec l'autre géant, lors du sprint 10km. Le sprint 7,5km femmes suivra à 15h30.

Martin Fourcade | Biathlon | ESP Player FeatureGetty Images

Mais aussi :