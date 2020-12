Un vrai choc. Les Trail Blazers de Portland ont remporté un magnifique match, après prolongation, sur leur parquet face aux Houston Rockets dans la nuit de samedi à dimanche (128-126). Deux hommes sont sortis du lot : C.J. McCollum, qui a porté les siens vers ce succès et James Harden, complètement déchaîné avec ses 44 points et ses 17 passes. Insuffisant pour mener son équipe vers la victoire.

Cette fois, c'est officiel : Raymond Domenech est de retour sur les bancs. Le FC Nantes a officialisé l'arrivée de l'ancien sélectionneur des Bleus pour les six prochains mois. Le technicien français, qui aura pour mission de sauver le FCN de la descente, n'a plus entraîné depuis plus de dix ans et la Coupe du monde 2010. Sa nomination fait évidemment parler.