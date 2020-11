1. Basketball - Draft NBA : Hayes choisi en n°7, plus haut jamais atteint par un Français

Frank Ntilikina avait été drafté en 8e position par les New York Knicks en 2017, un record pour un joueur français. Killian Hayes a fait mieux en étant choisi en 7e position cette nuit par Detroit. Une bonne nouvelle car le meneur de 19 ans, formé à Cholet et qui évoluait la saison dernière en Allemagne, à Ulm, pourrait trouver rapidement une place de titulaire dans l'effectif des Pistons.

On connaissait les trois favoris à la place de n°1, restait à savoir dans quel ordre ils seraient choisis. C'est l'arrière Anthony Edwards qui a décroché le pompon, drafté par Minnesota. L'intérieur James Wiseman, dont on savait que les Timberwolves ne voulaient pas, a été enrôlé par Golden State, et le meneur LaMelo Ball par les Charlotte Hornets.