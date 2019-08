Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis – US Open : Hécatombe de tête de série, Nadal tranquille

Dominic Thiem (N°4), Stefanos Tsitsipas (N°8), Karen Khachanov (N°9) et Roberto Bautista Agut (N°10) ont été éliminés cette nuit à l'US Open alors que Rafael Nadal est passé facilement. Chez les femmes, on notera la belle victoire de Cori Gauff, 15 ans, alors que côté Français, Monfils, Hoang et Paire ont franchi l'obstacle. Pas Tsonga.

2. Football – Ligue 1 : L'OL stoppé, Montpellier lancé

Après deux victoires probantes contre Monaco et Angers, Lyon a chuté à Montpellier (1-0). Les Héraultais décrochent leur premier succès de la saison alors que Sylvinho, l'entraîneur de l'OL, a pointé les défauts de son équipe.

3. Le Barça optimiste pour Neymar

Vous n'en pouvez peut-être plus du dossier Neymar. Au plus tard, lundi, date de fin du mercato, nous connaîtrons le dénouement du feuilleton de l'été. Dans le dernier épisode, Barcelone a proposé 170 millions d'euros au PSG, selon Le Parisien mais toujours pas d'accord si l'on en croit Mundo Deportivo. Le Barça y croit.

On a aussi retenu pour vous

Football, Ligue 1 : Via ses réseaux sociaux, Saint-Étienne a officialisé l'arrivée de Yohan Cabaye, le milieu de terrain international (48 sélections, 4 buts) de 33 ans.

Football, Ligue des Champions : L'Olympiakos de Mathieu Valbuena, le Dinamo Zagreb et l'Étoile Rouge de Belgrade ont validé leur billet pour la C1.

Ski : Marcel Hirscher communiquera finalement le mercredi 4 septembre prochain sur l'arrêt ou non de sa carrière.

Le tweet qui va vite

La vidéo de rattrapage

Vidéo - Le smash improbable et complètement manqué d'Ivashka 00:29

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Tennis – US Open : Djokovic, Federer Mladenovic et Pouille sur le pont

Une fois n'est pas coutume, Roger Federer ne sera pas programmé en night session face à Dzumhur, Djokovic, lui, y sera contre Londero. Coté Français, Chardy et Barrère défient Wawrinka et Goffin, Pouille affronte Evans alors que Mladenovic et Ferro se rencontrent. On surveillera aussi les sœurs Williams dans le tableau féminiin.

2. Cyclisme – Vuelta : Première arrivée en altitude

Si les leaders ont déjà commencé à s'expliquer, ils auront un beau terrain de jeu ce mercredi entre L'Eliana et l'Observatoire astrophysique de Javalambre. Une étape accidentée et un final sur une col de 11,1 kilomètres à 7,8% de moyenne.

Vidéo - Le profil de la 5e étape : une arrivée an altitude pour une nouvelle explication 00:20

3. Football – Ligue 1 : L'OM peut-il se lancer à Nice ?

Alors que le mercato patine, l'Olympique de Marseille se rend à Nice en clôture de la 3e journée. Les Olympiens vont-ils décrocher leur premier succès de la saison ? Rien n'est moins sûr. Deux heures avant ce match, Lille et Saint-Étienne s'affrontent pour un match qui promet.