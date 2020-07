Cette nuit, rien ne s’est passé comme prévu pour Thierry Henry et l’Impact Montréal, sortis du tournoi de reprise de la MLS par Orlando (1-0). Rudy Gobert et Utah ont été plus à leur avantage contre Miami (101-99) à quatre jours du retour de la NBA. Ce dimanche, on suivra surtout avec attention la performance de Fabio Quartararo, qui partira en pole lors du Grand Prix d’Andalousie.

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - MLS : Henry et l’Impact Montréal au tapis

Passé par un trou de souris pour sortir de sa poule et rallier le tableau final du tournoi "MLS is Back", l’Impact Montréal n’ira pas plus loin que les huitièmes de finale. Les protégés de Thierry Henry ont en effet été battus par Orlando City (1-0), Tesho Akindele profitant d’une erreur de Rod Fanni pour inscrire l’unique but du match. La franchise canadienne et son technicien français peuvent maintenant se concentrer sur la reprise de la saison régulière, espérée pour fin août.

Thierry Henry coach de l'Impact Montreal

2. Basket - NBA : Gobert est déjà prêt, les Lakers montent en puissance

En attendant le grand retour de la NBA (30 juillet), les équipes concernées enchaînent les matches de préparation afin, notamment, de retrouver des sensations. Celles de Rudy Gobert semblent déjà très bonnes puisqu’en à peine 23 minutes sur le parquet, le pivot d’Utah Jazz a inscrit 21 points (8/9 au tir, plus 8 rebonds et 2 contres) face à Miami (101-99). Défaits par Dallas il y a deux jours (104-108), les Los Angeles Lakers de LeBron James (20 points, 7 passes) se sont remis dans le bon sens contre Orlando (119-112). Les Clippers et les Bucks ont respectivement pris le meilleur sur Washington (105-100) et Sacramento (131-123).

3. Football - Serie A : L’Inter reprend la place de dauphin, Sassuolo frustré par le VAR

L’Inter Milan ne croit sans doute plus au titre de champion d’Italie. Mais les Nerazzurri n’ont pas prévu de finir en roue libre pour autant. Faciles vainqueurs du Genoa (0-3), les partenaires de Romelu Lukaku ont repris la deuxième place à l’Atalanta Bergame. Un peu plus tard, Naples est revenu à un point de l’AC Milan (6e) en triomphant de Sassuolo (2-0). Les Neroverdi avaient pourtant trouvé le chemin des filets à quatre reprises… mais leurs buts ont tous été refusés après recours au VAR.

On a aussi retenu pour vous

Tennis - UTS 2 : Richard Gasquet a aisément disposé de Grigor Dimitrov (15-10, 13-10, 14-11, 18-10) tandis que Benoît Paire a été à peine plus accroché par Dustin Brown (20-15, 21-13, 17-19, 21-15).

Football - Liga NOS : Vaincu par le Benfica Lisbonne lors de l’ultime journée (2-1), le Sporting Portugal perd sa troisième place au profit de Braga, qui s’est imposé contre Porto (2-1).

Golf - 3M Open : Statu quo à Blaine, où Michael Thompson et Richy Werenski se partagent toujours la tête du classement (-15).

Football - Transferts : Comme révélé par Christophe Galtier, Lille devrait enregistrer dans les prochains jours la signature de l’attaquant turc Burak Yilmaz.

Le tweet qui met fin aux spéculations

Antonio Conte : "Les rumeurs envoyant Leo Messi à l'Inter sont absolument fausses. Ne croyez pas ces fake news. Il n'est pas sur le point de rejoindre l'Inter, pas même en fantasy football."

La vidéo de rattrapage

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd’hui

1. MotoGP - Grand Prix d’Andalousie : Quartararo, bis repetita ?

Dimanche dernier, Fabio Quartararo est devenu le premier Français à remporter une course en catégorie reine depuis 1999. Le pilote Petronas Yamaha remettra-t-il le couvert lors du Grand Prix d’Andalousie (14h), qui se déroulera lui aussi sur le circuit de Jerez ? Toujours est-il que le Niçois a mis toutes les chances de son côté en signant la pole position samedi. Insuffisamment remis de sa blessure au bras droit, le quadruple champion du monde en titre Marc Marquez a quant à lui déclaré forfait.

2. Football - Premier League : Dénouement imminent, suspense encore bien présent

Même si Liverpool s’est adjugé le trophée de champion d’Angleterre il y a déjà plusieurs semaines, cette dernière journée de Premier League sera malgré tout très intéressante à suivre. Tous les deux à la lutte pour une place en Ligue des champions la saison prochaine, Manchester United (3e) et Leicester (5e) s’affronteront au King Power Stadium, tandis que Chelsea (4e) devra éviter le piège tendu par Wolverhampton (6e). En bas de tableau, Aston Villa (17e), Watford (18e) et Bournemouth (19e) se livreront un duel à distance pour sauver leur peau dans l’élite.

3. Football - Serie A : Deuxième balle de titre pour la Juve

Battue en toute fin de match à Udine jeudi (2-1), la Juventus Turin a laissé passer l’occasion de mettre d’ores et déjà la main sur son neuvième Scudetto de rang. Les Bianconeri auront une nouvelle opportunité de valider leur sacre national ce dimanche, en profitant de la réception de la Sampdoria Gênes (21h45). Un peu plus tôt, l’AS Rome aura la possibilité de consolider sa cinquième place en cas de victoire contre la Fiorentina (19h30).

Juventus-Lazio, Serie A 2019-2020: esultanza Juventus

