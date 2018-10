Henry, Zarco, Mourinho, buzzer-beater : L'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Moto GP – GP du Japon : La pole pour Dovizioso, Zarco à l'affût

Regardez cet événement sur Eurosport Player

Andrea Dovizioso (Ducati Team) s'est offert une belle chance de repousser le titre de Marc Marquez (Honda HRC). L'Italien a décroché la pole position à Motegi alors que l'Espagnol n'a pu faire mieux que le sixième temps. Johann Zarco (Yamaha Tech3) a retrouvé la première ligne pour la première fois depuis le Grand Prix de France en s'installant au deuxième rang.

Vidéo - Marquez a tout tenté mais Dovizioso et Zarco ont foncé 02:15

2. Football – Ligue 1 : Lyon dans la douleur

Douloureux mais précieux. En ouverture de la 10e journée de Ligue 1, Lyon a pris le meilleur sur le promu nîmois (2-0) vendredi soir grâce à des buts de Moussa Dembélé (24e) et Memphis Depay (90e). Les Lyonnais n'ont pas forcément convaincu mais cette victoire leur permet d'intégrer provisoirement le podium et de se relever de l'immense claque subie au Parc des Princes (5-0) avant la trêve internationale.

Vidéo - 10e j. - Aulas : "Plus qu'un soulagement, c'est une satisfaction" 02:09

3. Basketball – NBA : Golden State au buzzer

Golden State, double champion NBA en titre, a été malmené et même parfois surclassé par Utah, avant d'arracher la victoire in extremis (123-124) sur une claquette au buzzer de Jonas Jerebko qui s'est joué de la vigilance de Rudy Gobert. Le Jazz, sous l'impulsion de Joe Ingles (27 pts), Donovan Mitchell (19 pts) et Rudy Gobert (16 pts, 11 rbds), a même compté jusqu'à 16 points d'avance (98-82). Mais les joueurs de Steve Kerr n'ont pas abdiqué et sont revenus au score au cours du 4e quart-temps dans le sillage de Stephen Curry (31 pts) et de Kevin Durant (38 pts).

Tony Parker a décroché vendredi sa première victoire avec sa nouvelle équipe, Charlotte, sur le parquet d'Orlando, surclassé 120 à 88 par les Hornets. Le rendement de Parker a été limité avec aucun point marqué (0 sur 5 au tir), mais il a distillé six passes décisives en 16 minutes de jeu alors que Nicolas Batum a compilé 15 points, 6 rebonds et cinq passes. La Nouvelle-Orléans a frappé fort dès la première semaine : déjà vainqueurs mercredi des Houston Rockets de James Harden, les Pelicans ont corrigé les Sacramento Kings 149 à 129, dépassant de dix points la meilleure soirée de son histoire (139 contre les Lakers en février 2018).

Nous avons aussi retenu pour vous

Football – Ligue 2 : Le leader Metz s'est imposé (3-0) contre Niort à domicile vendredi, lors de la 11e journée de Ligue 2, et a mis la pression sur ses poursuivants Lens, Brest et Lorient, alors qu'Auxerre a signé sa première victoire en sept matchs contre Béziers (2-0).

Football – Bundesliga : Le jeune attaquant serbe Luka Jovic, 20 ans, a réussi un incroyable quintuplé pour conduire Francfort vers un succès confortable contre Düsseldorf (7-1) en ouverture de la 8e journée de Bundesliga. Le Français Sébastien Haller y est allé lui d'un doublé.

Vidéo - Francfort - Hütter : "Félicitations à Jovic et à toute l'équipe" 00:31

Tennis – WTA Luxembourg : La Suissesse Belinda Bencic s'est qualifiée pour la finale du tournoi de Luxembourg en battant l'Ukrainienne Dayana Yastremska 6-2, 3-6, 7-6 (7/5), vendredi. En finale, Bencic affrontera l'Allemande Julia Görges.

Football - USL : Didier Drogba va poursuivre à 40 ans sa longue carrière au moins pour un match après avoir contribué vendredi à la qualification de Phoenix pour les quarts de finale du Championnat de 2e division américaine. L'Ivoirien a inscrit le premier but de son équipe qui a finalement battu la réserve de Portland (3-0).

Formule 1 – GP des Etats-Unis : L'Allemand Sebastian Vettel (Ferrari) a écopé de trois places de pénalité sur la grille de départ du Grand Prix des États-Unis dimanche pour avoir insuffisamment ralenti sous drapeau rouge lors des essais libres 1 vendredi.

Basketball – Jeep Elite : Chalon-sur-Saône et Levallois se sont placés dans le groupe de tête du Championnat de France de basket en s'imposant largement vendredi lors de la 6e journée. Les banlieusards parisiens ont nettement dominé Strasbourg (80-65) alors que les Chalonnais ont cartonné en déplacement à Antibes (100-63).

La vidéo de rattrapage

Vidéo - Une perte de l'avant à 120km/h et une longue glissade : Marquez joue à se faire peur 01:21

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Henry, grande première

Thierry Henry entraîneur, l'aventure commence aujourd'hui et en Ligue 1. Deux bonnes nouvelles pour le prix d'une qui fait de ce Strasbourg-Monaco le centre névralgique de ce samedi de Ligue 1. Pour ses grands débuts sur le banc d'une ASM moribonde, Henry devra affronter la chaude ambiance de la Meinau dès 20h. Plus tôt dans la journée (17h), le PSG reprendra les affaires courantes face à Amiens dans une rencontre qui s'annonce comme une formalité pour le leader incontesté du championnat de France. En pleine bourre, Lille se déplacera en soirée à Dijon alors que Nantes cherchera à se refaire la cerise face à Toulouse.

Vidéo - Avant Henry, comment se sont passées les grandes premières des anciens de France 98 ? 01:35

2. Formule 1 – GP des Etats-Unis : Hamilton tout proche du titre

Coupable d'une nouvelle erreur dans le money time, Sebastian Vettel, pénalisé vendredi de trois places sur la grille de départ du Grand Prix des Etats-Unis, offre un avantage supplémentaire à Lewis Hamilton, tout proche d'un cinquième titre mondial en F1. A quatre épreuves de la fin de saison, le Britannique dispose d'un matelas de 67 points au classement des pilotes. En inscrire huit de plus que l'Allemand à Austin lui permettrait d'être sacré dès dimanche et d'égaler Juan Manuel Fangio avec cinq titres. Les qualifications débuteront dès 23h ce samedi.

Lewis HamiltonAFP

3. Football – Premier League : Retour brûlant pour Mourinho

Il ne sera pas question de faire durer un peu trop longtemps le repas de famille ce samedi midi. A 13h30, la Premier League offre une affiche pleine de sel : Chelsea – Manchester United. Le retour de José Mourinho à Stamford Bridge ne manque pas de sel. Une nouvelle défaite des Red Devils, leur quatrième en championnat depuis le début de la saison, ne mettrait pas seulement un terme à leur rêve de titre, elle laisserait les Mancuniens au pied d'une sacrée montagne s'ils veulent accrocher la Ligue des champions et placerait leur entraîneur dans une situation bien indélicate.

Sarri, Mourinho - Chelsea-Manchester United - Premier League 2018/2019 - Getty ImagesGetty Images

4. Tennis – ATP Anvers : une finale 100% française ?

Richard Gasquet et Gaël Monfils se sont qualifiés pour les demi-finales du tournoi d'Anvers après avoir respectivement pris le meilleur sur Jan-Lennard Stuff et Vasek Pospisil. Pour se retrouver en finale, le Biterrois devra se débarrasser du Britannique Kyle Edmund alors que le Parisien sera confronté à l'Argentin Diego Schwartzman, 17e joueur mondial.