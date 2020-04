Ce plateau confiné va avoir un goût amer pour les supporters des Verts. Et pour cause, Robert Herbin, Le Sphynx, est décédé lundi 27 avril dernier à l'âge de 81 ans. Au programme aujourd'hui : retour sur le sacre d'Agassi à Paris en 1999, simulation des demi-finales de Ligue des champions, ou encore Renée Richards... Suivez le guide.

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football : Robert Herbin est décédé

Football Légende des Verts, Robert Herbin est décédé IL Y A 8 HEURES

Ce lundi, Robert Herbin, l'ex-entraîneur emblématique de l'AS Saint-Etienne, est décédé à l'âge de 81 ans. L'ancien technicien quadruple champion de France durant la grande période des Verts (1974, 1975, 1976 et 1981) avait été admis à l'hôpital il y a six jours, pour des problèmes cardiaques et pulmonaires. Son décès n'aurait pas de lien avec la pandémie de coronavirus.

Robert Herbin Crédits Eurosport

2. Basket - NBA : Le retour à l'entraînement finalement repoussé

La NBA a annoncé lundi qu'elle comptait autoriser la réouverture des centres d'entraînements des franchises, pour des séances de travail individuel des joueurs, mais pas avant le 8 mai, pour les zones où les directives restrictives gouvernementales contre le coronavirus le permettent. Selon le mémo de la NBA envoyé aux franchises et relayé sur son site internet, l'accès aux installations sera alors limité à quatre joueurs à la fois et aucun entraîneur ne sera autorisé à participer aux séances.

3. Football - Bundesliga : Et si Robben revenait ?

Dans un entretien accordé lundi sur un Podcast diffusé par le Bayern Munich, Arjen Robben, qui a pris sa retraite sportive en mai dernier, a assuré que l'idée de rechausser les crampons lui trottait dans la tête depuis quelques semaines.

On a aussi retenu pour vous

Football - Premier League : A cause de la pandémie de Covid-19, l'extension du mythique stade d'Anfield a dû être réportée d'un an. L'enceinte de Liverpool devrait finalement passer à 61 000 places à l'été 2023.

Basket - NBA : Après avoir obtenu plus de 4 millions d'euros d'aides gouvernementales à la suite de la suspension du championnat de NBA, à cause de la pandémie de coronavirus, les Lakers ont décidé de rendre cet argent.

Natation : La Fédération américaine a annoncé que ses compétitions, à l'arrêt à cause de la pandémie de coronavirus, reprendraient au niveau régional en août et au niveau national début novembre.

La vidéo de rattrapage

Mise en stand-by en raison de l'épidémie due au coronavirus, la Ligue des champions ira à son terme... au moins virtuellement. Eurosport vous propose la fin de la compétition, simulée sur FIFA. Pour la première demi-finale de son histoire, l'Atalanta a hérité du Barça. Messi et Griezmann devront profiter du match aller au Camp Nou pour prendre une sérieuse option sur la qualification.

Ce qu’il ne faut pas rater aujourd’hui

1. Tennis : Et Agassi s'empara de Paris

Andre Agassi aura 50 ans mercredi. Toute la semaine, retour sur la carrière d'un des grands personnages du tennis masculin, présent sur le circuit pendant vingt ans, avec des très hauts et quelques bas. Ce mardi, focus sur son sacre improbable à Paris en 1999, au bout d'une quinzaine entamée avec une blessure, et sept ans après son dernier titre sur terre battue.

Andre Agassi vainqueur de Roland-Garros en 1999. Crédits Eurosport

2. Tennis - Grand Récit : Renée Richards, le combat d'un homme devenu femme

Richard Raskind avait tout pour lui. Etudes brillantes, médecin réputé, beau garçon. Sportif de haut niveau, aussi. Il a même disputé l'US Open de tennis à plusieurs reprises dans les années 50. Mais l'homme, malheureux, a voulu devenir une femme. L'histoire de Dick Raskind est devenue celle de Renée Richards, qui a dû se battre pour avoir le droit de jouer sur le circuit WTA.

Renée Richards et Richard Raskind. Crédits Eurosport

3. A voir sur Eurosport

Comme tous les jours, Eurosport s'occupe de tout ! Au programme aujourd'hui, de belles épreuves et du basket dans Le Club Eurosport à partir de 18h30.

