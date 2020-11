CE QUE VOUS AVEZ PEUT-ÊTRE MANQUÉ ENTRE HIER SOIR ET CE MATIN

1. Football, L1 : Kadewere offre le derby à l'OL

Lyon a trouvé un nouveau héros : Tino Kadewere a offert le derby à l'OL en signant un doublé face à l'ASSE, dimanche au Groupama Stadium. Entré en jeu, l'attaquant de l'OL a marqué les deux buts de la victoire rhodanienne face à Saint-Etienne (2-1), qui avait pourtant ouvert le score en première période par Bouanga. Ce même Bouanga a d'ailleurs raté un penalty en toute fin de match. Avec cette victoire, la troisième en quatre rencontres, l'OL est cinquième, l'ASSE quinzième.

"Les maux de l'OL restent les mêmes, mais le puzzle commence à prendre forme"

2. Rugby, Top 14 : La Rochelle, nouveau leader

A l'issue d'un choc intense et accroché entre les deux équipes en forme de ce début de saison, c’est le Stade Rochelais qui a dominé Clermont (19-10) en clôture de la 8ème journée de Top 14. Si la meilleure défense a dominé de la meilleure attaque, les Maritimes ont globalement maîtrisé la partie et s’installent dans le fauteuil de leader.

3. Football, Liga : Le Real s'écroule

Karim Benzema et le Real Madrid avaient pris le match par le bon bout. Et puis… Valence a fait vivre un enfer aux Madrilènes, sévèrement battus à Mestalla (4-1) lors de la 9e journée. Carlos Soler a réussi un triplé de penalties et Raphaël Varane a trompé son propre portier. Valence pointe le bout de son nez dans la première partie du classement (9e), le Real est quatrième.

ON A AUSSI RETENU POUR VOUS

Football, MLS : L'Inter Miami et Blaise Matuidi se sont qualifiés pour les barrages des playoffs, grâce à leur victoire décisive contre Cincinnati (2-1) lors de la dernière journée de saison régulière.

Bundesliga : Joshua Kimmich (Bayern Munich) a été opéré d'un ménisque et ne devrait pas être disponible avant janvier.

Serie A : L'AC Milan a été proche d'une nouvelle défaite mais Zlatan Ibrahimovic, qui avait manqué un penalty quelques minutes plus tôt, a arraché l'égalisation dans le temps additionnel face au Hellas Vérone (2-2).

Golf, Open de Houston: Carlos Ortiz a remporté avec son premier titre sur le circuit PGA, en résistant jusqu'au bout à la pression d'Hideki Matsuyama et de Dustin Johnson, N.1 mondial.

LE PODCAST DU JOUR

Double championne du Monde et d'Europe, l'équipe de France a gagné des titres majeurs depuis 1984 et son premier succès en France lors de l'Euro 1984. Si l'équipe de Platini a montré la voie, est-elle pour autant la plus grande ? L'équipe de 2000 emporte elle aussi des suffrages. Et quid des équipes de 1998 et 2018 qui ont apporté les étoiles sur le maillot tricolore ? Ecoutez les opinions des journalistes d'Eurosport.

LA VIDÉO DE RATTRAPAGE

Daniil Medvedev aime les joueurs du Top 10 croisés en Masters 1000. Pour Alexander Zverev, c'est exactement le contraire. Et cela s'est encore vérifié lors de l'édition 2020 du Rolex Paris Masters, où Rafael Nadal n'a toujours pas gagné et où Ugo Humbert et Milos Raonic se sont quand même distingués.

En Masters 1000, Medvedev et le Top 10 ça va... ailleurs, bonjour les dégâts

LA VIDÉO DE RATTRAPAGE (BIS)

Ce dimanche était le dernier jour où Christopher Froome portait les couleurs d'Ineos, pour conclure cette Vuelta 2020. Et c'est non sans émotion que le Britannique, vainqueur de 7 Grands Tours entre 2011 et 2018, dont 2 Tours d'Espagne, a dit au revoir à son équipe, avant de rejoindre la team Israel Start-Up Nation en 2021.

Froome : "C'est une histoire d'amour qui se termine"

CE QUE VOUS NE MANQUEREZ PAS DE SUIVRE AUJOURD’HUI

1. Tennis, ATP Sofia : Mannarino encore sur le pont

La fin de saison approche mais Adrian Mannarino a encore faim. Sorti par Alexander Zverev malgré une très belle résistance jeudi en huitièmes de finale du Rolex Paris Masters, le Francilien, auteur d'une finale à Nur-Sultan, enchaîne à Sofia où il va croiser Martin Klizan au premier tour.

2. Football : Qui pour remplacer Aouar ?

Les clubs vont pouvoir souffler un peu, mais pas les joueurs internationaux mobilisés avec leur sélection ces prochains jours. Didier Deschamps pourrait d'ailleurs devoir trouver un remplaçant à Houssem Aouar sorti sur blessure, à la 55e minute du derby. Le Lyonnais était attendu ce lundi à Clairefontaine où les Bleus préparent un amical contre la Finlande ce mercredi et surtout leurs deux derniers matches de poule de Ligue des nations, le 14 novembre au Portugal puis le mardi 17 contre la Suède.

