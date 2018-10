Histoire, record, drame : L'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - L1 : Paris, c'est toujours la même rengaine

Les années passent. Et elles se ressemblent. A la fin, l'Olympique de Marseille termine toujours avec un goût amer dans la bouche. Le PSG s'est offert le choc de la 11e journée face à l'OM (0-2), au terme d'une rencontre décevante mais animée. Délivré par Kylian Mbappé (65e), puis mis à l'abri par Julian Draxler (90e+5), le club de la capitale a signé un onzième succès en autant de rencontres et égalé le record européen de Tottenham (1960-1961).

Vidéo - Tuchel : "Je déteste jouer sans Kylian..." 01:46

2. F1 - Grand Prix du Mexique : Hamilton marque l'histoire

Quatrième dimanche à Mexico, il n'a pas conclu cela en beauté. Mais Lewis Hamilton a remporté le cinquième titre de champion du monde de sa carrière. Il égale Juan Manuel Fangio, le roi des années 1950. Dimanche sur le circuit mexicain, c'est Max Verstappen (Red Bull) qui a gagné devant Sebastien Vettel et Kimi Räikkönen (Ferrari).

Vidéo - Désormais l'égal de Fangio, Hamilton n'a plus que Schumacher devant lui 01:19

3. Basket, NBA : Curry et les Bleus à la fête

Avec 35 points de Stephen Curry - dont sept paniers à trois points - mais aussi 34 points de Kevin Durant, Golden State a surclassé Brooklyn et aligné une quatrième victoire consécutive (120-114). Dans le sillage de Russell Westbrook (23 pts, 9 rbds, 7 pds), Oklahoma City a de son côté remporté face à Phoenix son premier succès de la saison (117-110). Mais la nuit a été aussi été marquée par des Français. A Phoenix, le "rookie" Elie Okobo a fini la rencontre avec 18 points, 7 passes décisives et 5 rebonds en 31 minutes alors que Rudy Gobert a marqué 23 points et capté 16 rebonds lors de la victoire de Utah à Dallas (113-104).

On a aussi retenu pour vous

Football, Liga : Après la déroute vécue par le Real Madrid face au FC Barcelone (5-1), le sort de Julen Lopetegui est scellé. Selon As et Marca, Antonio Conte sera bien le prochain entraîneur du Real. Le tout devrait être acté ce lundi.

Premier League : Leicester a confirmé le décès de son propriétaire Vichai Srivaddhanaprabha et de quatre autres personnes dans le crash de l'hélicoptère survenu près du King Power Stadium, samedi soir, quelques heures après la rencontre de Premier League face à West Ham.

MLS : Le Los Angeles Galaxy et Zlatan Ibrahimovic ont raté leur qualification pour les playoffs après s'être inclinés à domicile contre Houston (2-3), tout comme Montréal, battu par New England (1-0).

Baseball, MLB : Boston a remporté face aux Los Angeles Dodgers les World Series pour la neuvième fois. Les Red Sox ont signé la quatrième victoire décisive sur le score de 5 à 1 au Dodger Stadium.

Rugby, Top 14 : Toulon s'est incliné contre La Rochelle (13-9) à Mayol. Le RCT a subi son huitième revers de la saison en dix matches toutes compétitions confondues et occupe une inquiétante avant-dernière place.

Le tweet d'un champion de légende

Le tweet d'un autre champion de légende

La vidéo de rattrapage

Surpris par un freinage de Marc Marquez (Honda HRC) au virage n°1, Johann Zarco (Yamaha Tech3) a percuté la moto de l'Espagnol à plus de 300km/h. Plus de peur que de mal : les pilotes n'ont pas été blessés.

Vidéo - Zarco percute Marquez à 300km/h : énorme frayeur à Phillip Island 02:30

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football, Premier League : Un choc à Wembley

Le championnat anglais s'offre un choc ce lundi en clôture de la 10e journée. A 21h00, Tottenham reçoit Manchester City à Wembley. Ce weekend, les "Citizens" ont reculé à la troisième place (23 pts) mais peuvent revenir à hauteur de Liverpool (1er avec 26 pts).

2. Tennis, Masters Paris : Les Bleus vont chauffer Bercy

En attendant de savoir si Roger Federer sera de la partie, Bercy va profiter de ses Français. Ce lundi, Adrian Mannarino et Ugo Humbert vont croiser le fer en début d'après-midi. Dans la soirée, Richard Gasquet va avoir fort à faire contre Denis Shapovalov alors que Nicolas Mahut va finir la journée contre le jeune Américain Frances Tiafoe.

3. Football, Serie A : Lazio Inter au programme

La Serie A a aussi droit à son choc pour commencer cette semaine. A 20h30, l'Inter Milan (3e) se rend à Rome pour défier la Lazio (4e).