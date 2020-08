Denver s'est appuyé sur un Jamal Murray intenable (50 points), qui devient le quatrième joueur à avoir marqué à deux reprises 50 points ou plus lors d'une même série de play-offs. Murray rejoint ainsi dans l'histoire Michael Jordan, Allen Iverson, mais aussi Donovan Mitchell, qui a réalisé cette performance pas plus tard que la semaine dernière et n'a inscrit "que" 44 points ce soir. Déjà en demi-finale, les Toronto Raptors, tenants du titre, ont perdu le premier match contre les Boston Celtics (112 à 94). Jayson Tatum et Marcus Smart ont marqué chacun 21 points. Daniel Theis a signé un double-double (13 points, 15 rebonds) comme le meneur Kemba Walker (18 points, 10 passes décisives).