Ce que vous avez peut-être raté entre hier et ce matin

1. Football - Ligue des champions : Le PSG l’a fait

Omnisport Le gouvernement prolonge l'aide au sport professionnel français IL Y A 12 HEURES

"Paris devient naturellement le favori de la Ligue des champions"

2. Football - Ligue des champions : Porto part avec les honneurs et un golazo

Thomas Tuchel pensait sans doute y arriver avec le PSG mais le destin en a décidé autrement. Le technicien allemand verra bien le dernier carré, mais avec les Blues, malgré la défaite tardive des siens ce mardi sur un but exceptionnel de Taremi (0-1). Sept ans après, Chelsea retrouve donc le gratin européen. Et Tuchel continue sur sa lancée en C1.

Thomas Tuchel et Jorginho (Chelsea) Crédit: Getty Images

3. Basketball - NBA : Durant porte les Nets

Kevin Durant, auteur de 31 points, a été déterminant dans la victoire de Brooklyn à Minnesota (127-97), mardi dans un match prévu la veille, mais reporté après la mort d'un jeune homme noir lors de son interpellation dimanche. Pour son troisième match après son retour de blessure, il a encore été létal en attaque (11/15 aux tirs) pour remettre les Nets au sommet de la conférence est, avec Philadelphie. Surpris la veille par Washington, le leader à l’Ouest, Utah, n'a pas laissé de place au doute face à Oklahoma City, autre mal classé battu (106-96).

Le résumé de la nuit : Tatum décisif, George bouillant et Durant clinique : des stars au rendez-vous

On a aussi retenu pour vous

Football - Ligue 1 : Petit tremblement de terre en Ligue 1. Dans l’unité et la solidarité, nous voulons tourner une page pour l’intérêt de l’ASSE", annoncent Roland Romeyer et Bernard Caïazzo dans une lettre ouverte publiée dans les colonnes de La Tribune - Le Progrès. : Petit tremblement de terre en Ligue 1. L'ASSE, club le plus titré du football français, est officiellement à vendre . "", annoncent Roland Romeyer et Bernard Caïazzo dans une lettre ouverte publiée dans les colonnes de La Tribune - Le Progrès.

Football - Matches amicaux : Dépassées et inoffensives, : Dépassées et inoffensives, les Bleues ont perdu mardi face aux Etats-Unis de Megan Rapinoe (2-0) l'invincibilité qui les accompagnait depuis le quart de finale du Mondial 2019 déjà perdu face à la Team USA, leur dernière défaite en date.

Handball - C2 : Montpellier a pris une petite option sur la qualification pour le Final 4 de la Ligue européenne en s'imposant contre les Allemands de Berlin (32-29), en quart de finale aller.

La Une du jour

Les Beatles… du Real Madrid. Pas d’Abbey Road mais un "Semis Road" pour Marca qui imagine Benzema, Kroos, Vinicius et Modric sur la pochette mythique. Absent de la photo, Zinédine Zidane serait-il Brian Epstein, le "cinquième Beatles" ?

Le podcast qui prend le temps

A J-100 du début des Jeux olympiques, Florence Masnada est allée à la rencontre d'un ancien porte-drapeau : Martin Fourcade. Multiple champion olympique de biathlon, il explique ce qu'a représenté pour lui cette tâche et la difficulté que ça a été dans un premier temps avant d'accepter. Aux côtés de Flo, il revient sur son parcours, sa volonté de transmettre à travers l'écriture ou les associations et quelle trace il laisse au quotidien.

Le podcast d’actu

A quelques jours du Grand Prix d’Emilie-Romagne, les Fous du Volant font le point sur Charles Leclerc chez Ferrari qui vient de lui offrir une SF90, la monoplace de ses victoires à Spa et à Monza. Un signe de plus de l’attachement de la Scuderia à son pilote monégasque. Gilles Della Posta et Stéphane Vrignaud accompagnés de notre invité Norman Nato évoquent aussi George Russell et les changements chez Mercedes.

La vidéo de rattrapage

"Mourad de Toulon" a suivi attentivement les quarts de finale de Champions Cup le week-end dernier. Comme tout le monde, il s'est gravement ennuyé devant la rencontre UBB- Racing 92. A tel point qu'il a béni Jalibert d'avoir réussi cette ultime pénalité. A noter qu'il rend un bel hommage à Galtier, dont il dit qu'il est le meilleur entraîneur français...de football. Du Mourad dans le texte.

"Merci à Jalibert de nous avoir épargné les prolongations"

Ce que vous ne devez pas rater aujourd’hui

1. Jeux Olympiques - Tokyo 2021 : J-100 d’un évènement complètement à part

Plus que cent jours à tenir. Les JO 2020 sont devenus ceux de 2021 et les questions organisationnelles restent nombreuses. Mais à 100 jours d'une telle fête du sport, on ne pouvait pas vous laisser sans rien. Voici l’apéro, déjà très copieux, avant un été qui s'annonce brûlant. Le tout, évidemment, sur Eurosport.

Osaka, Biles, Agbegnenou... : les 10 femmes à suivre aux JO de Tokyo

2. Tennis - Monte-Carlo : Nadal et Djokovic en piste

Les choses sérieuses commencent. Malgré son entraînement avec Daniil Medvedev lundi, Rafael Nadal est bel et bien présent à Monaco pour regagner une couronne qui lui tient à cœur. Ici, comme presque partout, l’Espagnol présente des chiffres complètements fous . Le pauvre Delbonis risque de l’apprendre à ses dépens. Novak Djokovic ne peut pas en dire autant mais le Serbe n’a pas le temps de gamberger puisqu’il démarre par un gros morceau : Jannik Sinner. Programme chargé et donc sexy à suivre dès 11h sur Eurosport et/ou sur l’application.

Toni Nadal, l’arme fatale pour battre Rafa ? "Même avec toutes les infos du monde…"

3. Football - Ligue des champions : le Real et City pour compléter le dernier carré

Brillant à l’aller (3-1), surfant sur une dynamique emballante, le Real Madrid doit s’éviter des frayeurs à Anfield ce mercredi (21h) pour croire encore un peu plus au doublé Liga-Ligue des champions. Pour City, les choses sont moins claires. Malgré la victoire de l’aller (2-1), les Skyblues semblent encore hantés par leurs démons passés. L’occasion parfaite de les exorciser, c’est de se qualifier au Signal Iduna Park ce mercredi.

Zinédine Zidane, tout sourire Crédit: Getty Images

