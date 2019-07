Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Golf - British Open : Holmes impérial, Woods et McIlroy méconnaissables

JB Holmes a pris seul la tête du majeur en rendant une carte de 66, soit 5 sous le par, devançant d'un coup l'Irlandais Shane Lowry et de deux coups treize joueurs dont le numéro 1 mondial Brooks Koepka et Jon Rahm.

En revanche, cette 1re édition du British Open en Irlande du Nord depuis 1951 n'a pas souri à l'idole locale Rory McIlroy, le numéro 3 mondial auteur d'un quadruple bogey au 1er trou et finalement pointé à +8. Tiger Woods n'a pas fait beaucoup mieux en achevant sa journée à +7.

Premier Français, Romain Langasque a plutôt bien réussi son premier parcours en rendant une carte de 69, à trois coups du leader.

2. Escrime - Mondiaux : Journée sans pour les Bleus

Nathalie Moellhausen est devenue jeudi la première Brésilienne championne du monde en se parant d'or à l'épée, à Budapest, en battant en finale la Chinoise Lin Sheng. Chez les messieurs, le Sud-Coréen Oh Sang-uk a enlevé le titre au sabre face au Hongrois Andras Szatmari.

Il ne faut malheureusement pas chercher de Français sur le podium. Championne d'Europe il y a un mois, Coraline Vitalis s'est inclinée (15-9) en quarts de finale contre la Hong-kongaise Vivian Kong. Les trois autres épéistes engagées n'ont pas franchi les 16es et le meilleur sabreur tricolore du jour, Vincent Anstett, a aussi été stoppé en 16e.

3. Football - Ligue Europa : Strasbourg rencontrera le Maccabi Haïfa

Pas de surprise au 1er tour préliminaire de la C3 : Malmö, finaliste de la compétition en 1979 et déjà (0-4) à l'aller sur le terrain de l'équipe de Gibraltar, a terminé le travail contre Saint Joseph (6-0) et les Glasgow Rangers, ont confirmé le 7-0 de l'aller par un 4-0 contre les Nord-irlandais de Ballymena United.

Au 2e tour, les Suédois auront pour adversaire les Polonais de Lechia Gdansk et les Ecossais les Luxembourgeois de Progrès Niederkorn. Le RC Strasbourg affrontera le Maccabi Haïfa, avec match aller le 25 juillet à La Meinau et retour en Israël le 1er août.

Nous avons aussi retenu pour vous

Tennis - ATP Bastad : Richard Gasquet (N.4) a eu besoin de trois sets pour éliminer l'Autrichien Dennis Novak 4-6, 6-3, 6-4 au 2e tour.

Football - Match amicaux : Le Stade Rennais a fait un nul contre la réserve de Chelsea (1-1 à Fougères. Le Rennais Tait (66e) a répondu à l'ouverture du score de Brown (43e).

Tennis - US Open : La dernière levée du Grand Chelem, disputée du 26 août au 8 septembre à New York, sera historique. Elle offrira une dotation jamais vue avec 57 millions de dollars (50,8 M EUR) de prize money, en augmentation de 8% par rapport à 2018. Les vainqueurs des simples masculin et féminin toucheront chacun un chèque de 3,85 millions de dollars (3,43 M EUR).

La vidéo de rattrapage

Rohan Dennis avait décidé d'abandonner dans le mystère le plus total lorsque le Britannique Simon Yates (Mitchelton-Scott) a remporté la 12e étape du Tour au sprint, jeudi à Bagnères-de-Bigorre, devant ses derniers compagnons d'échappée, Pello Bilbao (Astana) et Gregor Muhlberger (Bora-Hansgrohe). Dommage pour le coureur de Bahrain-Merida, qui pouvait passer une journée assez tranquille comme en était convenu le peloton.

Vidéo - Une 12e étape au bout de l'ennui : "Personne n'a voulu gaspiller des cartouches" 02:24

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Cyclisme - Tour de France : Match Alaphilippe - Thomas

Le maillot jaune de Julian Alaphilippe ne tiendra plus qu'à 72 secondes au départ du contre-la-montre de la 13e étape, lorsqu'il s'élancera en dernière position, à 17h19, pour une boucle solitaire de 27,2 kilomètres autour de Pau. Le coureur de Deceuninck-Quick Step sera sous la menace directe de Geraint Thomas, vainqueur du Tour 2018, parti deux minutes avant lui.

Lanterne rouge du peloton, Yoann Offredo quittera la rampe de lancement à 14h. Quelques autres horaires de départ à noter : Tony Martin (14h03), Warren Barguil (16h49), Romain Bardet (16h53), Thibaut Pinot (17h01), Egan Bernal (17h15).

2. Tennis - ATP et WTA : Des Bleus pour un dernier carré

Journée consacréé aux quart de finale met en scène deux Tricolores à Bastad, sur la terre battue suédoise : Richard Gasquet face l'Argentin Juan Ignacio Londero, et Jérémy Chardy contre le Chilien Nicolas Jarry. De son côté, Ugo Humbert tentera de rejoindre les demi-finale contre le Biélorusse Ilya Ivashka sur le gazon américain de Newport.

Une belle chance à saisir aussi chez les dames à Lausanne pour Alizé Cornet, qui se mesure à la Russe Natalia Vikhlyantsev, et un gros défi pour Fiona Ferro, opposée à l'Australienne Samantha Stosur.

3. Football - Coupe d'Afrique des Nations : Algérie - Sénégal, finale de rêve

L'Algérie et le Sénégal se retrouvent au stade international du Caire à 21h pour une finale qui s'annonce comme une apothéose. Les Fennecs ont remporté le titre en 1990 alors que les Lions de la Teranga n'ont participé qu'à une finale, en 2002.

L'Algérie est "la meilleure équipe" de cette CAN 2019 juge Gernot Rohr, le sélectionneur du Nigeria battu en demi-finale par une équipe portée par ses milieux Riyad Mahrez, Sofiane Feghouli, Youcef Belaïli et Ismaël Bennacer. Mais le Sénégal n'est pas mal loti avec Sadio Mané et son statut de première nation africaine (elle est 22e) au classement de la Fifa.

Cette finale, se sera aussi l'histoire extraordinaire des énièmes retrouvailles entre les sélectionneurs Djamel Belmadi et Aliou Cissé, amis d'enfances qui ont grandi à Champigny-sur-Marne.