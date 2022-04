Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Premier League : Liverpool corrige United et dépassé City

Anfield a rendu hommage à Cristiano Ronaldo mardi soir. Le Portugais, absent du choc entre Liverpool et Manchester United, a connu la douleur de perdre un de ses enfants, mort à la naissance et l'enceinte des Reds ne l'a pas oublié. Sur le terrain, les joueurs de Jürgen Klopp ont écrasé leurs rivaux (4-0) grâce à des buts de Diaz, Salah (x2) et Mané. Ce succès permet à Liverpool de prendre deux points d'avance sur Manchester City, qui compte un match de moins, en tête de la Premier League.

2. Football - Coupe d'Italie : Le derby milanais envoie l'Inter en finale

Lautaro Martinez, avec un doublé, et Robin Gosens ont envoyé l'Inter Milan en finale de la Coupe d'Italie aux dépens de l'AC Milan (3-0) dans un derby joué à cent à l'heure en demi-finale retour, après le terne 0-0 de l'aller. Les Nerazzurri, qui pourront remercier la VAR pour un but sévèrement refusé aux Rossoneri pour un hors-jeu de position en seconde période, tenteront de décrocher une huitième Coupe d'Italie le 11 mai, onze ans après leur dernier sacre. Ce sera contre la Juventus ou la Fiorentina.

3. Basket - NBA : Enorme surprise à Phoenix, Miami enchaîne

Celle-là, nous ne l'avions pas vue venir. Neuvièmes de la saison régulière et qualifiés grâce au play-in, les Pelicans ont battu le leader de la saison régulière, Phoenix, revenant ainsi à égalité dans la série (114-125, 1-1). Même score pour Memphis-Minnesota puisque les Grizzlies, eux-mêmes surpris au match 1, ont remis les pendules à l'heure (124-96). Seul Miami a fait le break (2-0) grâce à son succès sur Atlanta (115-105) derrière un immense Jimmy Butler (45 points, 5 rebonds, 5 passes).

Nous avons aussi retenu pour vous

Football - Championship : Fulham a validé son ticket pour la remontée en Premier League, à quatre journées de la fin, en battant Preston (3-0). Les Cottagers changent de division pour la cinquième saison consécutive.

Football - Santé : Pelé (81 ans) est hospitalisé à Sao Paulo depuis lundi dans le cadre du traitement d'un cancer du côlon découvert en septembre dernier. Son état de santé est "bon et stable, et il devrait quitter l'hôpital dans les prochains jours", a indiqué l'hôpital Albert-Einstein.

Football - Ligue 2 : Toulouse a été accroché à Sochaux (1-1) et n'a pas pu composter son billet pour l'élite. Les Toulousains devront attendre encore un peu.

Tennis - WTA Stuttgart : Sept mois après son dernier match, Bianca Andreescu a retrouvé le circuit et la victoire. La Canadienne a dominé Jule Niemeier (7-6, 6-3) au premier tour en Allemagne.

Basket - Euroligue : L'Efes Istanbul, tombeur de Milan (64-48), et le FC Barcelone, vainqueur du Bayern Munich (77-67) ont bien démarré les quarts de finale qui se jouent au meilleur des 5 matches. Monaco entame sa phase finale ce mercredi sur le parquet de l'Olympiakos.

La vidéo de rattrapage

"Avec un peu de réussite ? Magnifique" : le fluke du jour offert par Un-Nooh

Les podcast à écouter

Malia Metella est l'invitée de Flo Masnada cette semaine dans Belle Trace.

Dans les Fous du Volant, Stéphane Vrignaud et Gilles Della Posta se projettent sur la première course sprint de la saison le week-end prochain, à l'occasion du Grand Prix d'Emilie-Romagne.

Le Masters 1000 de Monte-Carlo a sacré Stefanos Tsitsipas pour la seconde fois de suite sur le Rocher. Autour d'Arnaud Di Pasquale, Bertrand Milliard, Laurent Vergne et Sébastien Petit reviennent sur cet événement.

L'interview à lire

Auréolée de ses trois titres consécutifs en WTA1000 à Doha, Indian Wells et Miami, et surtout de son nouveau statut de numéro un mondiale, Iga Swiatek lance sa campagne sur terre battue mercredi à Stuttgart. La Polonaise prend sereinement ce nouveau rôle de patronne du circuit, qu'elle espère justifier, notamment à Roland-Garros.

Ce que vous ne devez absolument pas rater aujourd'hui

1. Football - Ligue 1 : Dénouement pour le PSG ?

Première balle de match. Alors que la Ligue 1 joue sa 33e journée ce mercredi, le Paris Saint-Germain peut être champion à la faveur d'une victoire face à Angers et d'un revers ou d'un nul de l'OM face à Nantes. Dans le cas où les Olympiens seraient battus, un nul suffirait même au PSG. La course au podium fera rage mais c'est surtout en bas que nos yeux seront fixés avec Troyes-Clermont, Bordeaux - Saint-Etienne et Lorient-Metz.

2. Cyclisme - Flèche Wallonne : Alaphilippe maître en son royaume ?

Julian Alaphilippe est invaincu au sommet du Mur de Huy depuis 2018 ! Absent en 2020, année du sacre de Marc Hirschi, le Français a remporté les trois autres éditions (2018, 2019, 2021). Un quatrième succès ce mercredi sur la Flèche Wallonne le mettrait seul au deuxième rang historique derrière les cinq d'un Alejandro Valverde qui figure parmi ses adversaires ce mercredi, tout comme Tadej Pogacar, Tom Pidcock, Benoît Cosnefroy, Jonas Vingegaard, Michael Woods ou encore Warren Barguil.

Le Mur de Huy est son royaume : les trois Flèches glorieuses d’Alaphilippe

La Flèche Wallonne féminine sera à suivre à partir de 11h10. Prise d'antenne dès 13h sur le site et les applis Eurosport pour la course masculine.

3. Tennis : ATP Belgrade et Barcelone : Djokovic et Tsitsipas sur le pont

L'un recherche la confiance et la victoire, l'autre est lancé pour la saison de terre battue. Battu dès son entrée en lice à Monte-Carlo la semaine dernière, Novak Djokovic dispute "son" tournoi à Belgrade cette semaine et espère bien enquiller les succès, le premier pourrait être face à Laslo Djere au 2e tour ce mercredi. Sacré en Principauté, Stefanos Tsitsipas est lui en pleine bourre et compte bien le prouver sur l'ocre de Barcelone. Sa semaine débute face à Ilya Ivaskha.

L'oeil de DiP : "Le Tsitsipas-Schwartzman, le match lunaire et pivot dont le Grec se souviendra"

4. Football - Championnats étrangers : Real Madrid, City et derby londonien

Vous pensiez qu'avec la journée de Ligue 1, la soirée était déjà assez chargée comme ça ? Vous vous trompiez puisqu'on joue aussi à l'étranger ce mercredi soir. En déplacement à Osasuna, le Real Madrid peut quasiment se mettre à l'abri d'un retour du FC Barcelone pour le titre de champion (21h30). Un peu plus tôt, Chelsea et Arsenal se seront affrontés en match en retard de la 25e journée de Premier League. Pour le compte de la 30e, Manchester City reçoit Brighton avec la tête du classement en ligne de mire. Enfin, la Juventus Turin et la Fiorentina lorgnent une place en finale de la Coupe d'Italie (21h). C'est ce qu'on appelle une énorme soirée.

