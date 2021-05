Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football – Ligue Europa : Villarreal frustre un peu plus Arsenal, Manchester United assure… les finalistes sont connus

Les Gunners n'ont pas réussi à renverser la situation. Arsenal, battu 2-1 au match aller par Villarreal n'a pas pu faire mieux qu'un 0-0 sans grande saveur en demi-finale retour. Le Sous-marin jaune s'en contente volontiers et se qualifie pour sa première finale de Coupe d'Europe. Avec Thomas Tuchel et désormais Unai Emery, voilà un deuxième ex-entraîneur du PSG en finale européenne cette saison … Il y retrouvera Manchester United, battu sur la pelouse de l'AS Rome (3-2) mais sans jamais craindre de voir fondre son avantage de l'aller (6-2).

2. Football : Christophe Revault est décédé

Du Havre à Toulouse, en passant par Rennes ou Paris, l'émotion était vive jeudi soir dans le monde du football français. A 49 ans, Christophe Revault est décédé à son domicile. Les causes de la mort restent encore inconnues. L'ancien gardien, aux 354 matches en Ligue 1 était un joueur et un homme respecté, apprécié, comme les multiples hommages qui se sont succédés l'ont exprimé.

3. Tennis – Masters 1000 Madrid : Ruud fait tomber Tsitsipas, une finale Barty – Sabalenka chez les dames

On le croyait parmi les nouveaux rois sur terre. Mais Stefanos Tsitsipas a encore des choses à apprendre. Le Grec a été battu en huitièmes de finale par le Norvégien Casper Ruud, auteur d'un grand match (7-6, 6-4). Le 22e joueur mondial signe la plus belle victoire de sa carrière et un possible acte de naissance parmi les grands du circuit.

Face au solide Ruud, Tsitsipas a flanché le premier... et l'a payé : le résumé de leur duel

Alexander Zverev a pour sa part évité la sortie de route face à Daniel Evans (6-3, 7-5) et retrouvera Rafael Nadal en quarts.

Dans le tableau féminin, Ashleigh Barty a confirmé sa force dans les grands rendez-vous en décrochant une 4e finale cette saison. L'Australienne a dominé la surprise Paola Badosa en deux manches et retrouvera Alyna Sabalenka, vainqueur d'Anastasia Pavlyuchenkova. Barty – Sabalenka, la même affiche qu'à Stuttgart il y a quelques jours en finale, durant laquelle la N.1 mondiale avait dicté sa loi.

On a aussi retenu pour vous

Jeux Olympiques – JO 2021 : Face à une crise sanitaire toujours préoccupante, le gouvernement japonais s'apprêtait vendredi à prolonger jusqu'à fin mai l'état d'urgence dans quatre départements, dont celui de Tokyo censé accueillir les JO cet été. Réinstauré depuis le 25 avril dans la capitale et trois autres départements de l'ouest du pays l'état d'urgence devrait être prolongé jusqu'au 31 mai, alors qu'il devait initialement prendre fin mardi prochain, selon les médias nippons.

Basketball – NBA : Brooklyn n'y est plus. Les Nets ont signé un quatrième revers de rang sur le parquet de Dallas (109-113) malgré les 45 points de Kyrie Irving. Les champions en titre, les Lakers n'ont pas fait mieux, battus par leurs voisins angelinos des Clippers. Ils ont en plus perdu de nouveau Anthony Davis, touché au dos. A noter le 180e triple-double de Russell Westbrook (13 points, 17 rebonds, 17 passes décisives) dans la victoire de Washington chez les Toronto Raptors. Le meneur n'est plus qu'à une marque du record historique d'Oscar Robertson.

Football – Ligue des champions : En pleine tourmente du côté de l'Espagne, accusé par certains d'un "manque de respect", Eden Hazard a tenu à présenter ses excuses pour avoir plaisanté avec ses anciens coéquipiers de Chelsea peu après l'élimination du Real Madrid en demi-finale de C1, mercredi soir.

Basketball – Ligue des champions : Strasbourg a signé un retentissant exploit en battant après prolongation Tenerife (88-86) en quarts de finale. La SIG affrontera Burgos, le tenant du titre, pour une place en finale.

Rugby – Pro D2 : Grenoble a surclassé Carcassonne (34-11) et assure son billet pour la phase finale du championnat, tandis qu'Oyonnax est allé s'imposer à Vannes (13-26), déjà qualifié pour les demi-finales.

Golf – PGA Tour : Phil Mickelson, en quête d'un 44e titre sur le circuit nord-américain, a pris les commandes du Wells Fargo Championship après le 1er tour disputé à Charlotte.

La vidéo du jour

Thomas Tuchel pourrait donner des migraines aux dirigeants parisiens cet été. Après avoir été limogé cet hiver par le PSG, le coach allemand s'est qualifié en finale de la Ligue des champions avec son nouveau club Chelsea. Et il cherche à recruter l'un de ses anciens hommes de confiance. Le mercato XXL du PSG et le cas Pjanic sont aussi au menu du Mercato Buzz.

Et maintenant... Tuchel voudrait dépouiller le PSG de l’un de ses cadres

Ce que vous devez lire aujourd'hui

Le 8 mai 1927, Charles Nungesser et François Coli décollaient du Bourget à bord de l'Oiseau Blanc, un avion conçu pour devenir le premier à traverser l'Atlantique, juste avant Charles Lindbergh. Ils ne sont jamais arrivés à New York, où ils étaient attendus en héros. Près d'un siècle plus tard, leur volatilisation continue de fasciner des experts à la recherche de l'épave. " "Le mystère de l'oiseau blanc : Nungesser et Coli, héros déchus et disparus de l'Atlantique" , c'est votre Grand Récit du jour.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football – Ligue 1 : Lens – Lille, entre rivalité locale et course au Graal (21h00)

Même si le derby aura un peu moins de piquant dans un Bollaert vide, ce Lens – Lille ne manque pas de saveur. Le leader lillois ne peut pas se permettre de laisser filer des points pour garder son destin de champion entre ses mains. Les locaux doivent en faire de même dans la course à la 5e place avec Marseille et Rennes. Le tout sur fond de rivalité historique entre deux clubs mythiques du foot français.

2. Tennis – Masters 1000 Madrid : Deux princes et six prétendants, les places vont valoir cher (à partir de 13h00)

Sur l'ocre madrilène, l'écrémage a déjà largement eu lieu. Et l'étau va un peu plus se resserrer après les quarts de finale du jour. Rafael Nadal aura fort à faire contre Alexander Zverev, plus un perdreau mais pas encore un patron sur terre battue. Si Dominic Thiem (opposé à John Isner) pourrait être un obstacle de poids, de l'autre côté du tableau, c'est la valse des outsiders avec deux affiches Bublik – Ruud et Garin – Berrettini que peu avaient vu venir.

3. Formule 1 – Grand Prix d'Espagne : Hamilton va-t-il trouver le rythme d'emblée ? (à partir de 11h30)

Il reste l'homme à battre. Mais Lewis Hamilton a pour le moment fait preuve d'un peu de retard à l'allumage lors des essais libres cette saison. Le champion du monde va-t-il corriger cela dès ce vendredi sur un circuit que tous les pilotes connaissent par coeur ? A moins que Max Verstappen ou Valtteri Bottas, les deux vexés, ne lui grillent la politesse. On gardera un œil attentif sur le retour de Fernando Alonso à la maison et en progrès au volant de l'Alpine.

A suivre également : l'ouverture de la 23e journée de Top 14 avec Castres - Lyon, le Tour de l'Algarve de cyclisme, la demi-finale de Strasbourg en Ligue des champions de basket (19h30), Leicester – Newcastle en Premier League…

