Hornets, PSG, Pogba : l'actu du jeudi 27 décembre sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Basket - NBA : Les Hornets perdent de peu, Toronto s'impose

Dans la nuit de mercredi à jeudi, les Hornets de Charlotte se sont inclinés sur le parquet des Nets de Brooklyn (134-132). Nicolas Batum (13 points, 3 passes) et Tony Parker (10 points, 5 passes) ne sont pas parvenus à se montrer décisifs. Les Raptors sont venus à bout des Miami Heat (104-106) et conservent leur première place de la conférence Est. Les joueurs de Toronto sont parvenus à remonter un écart de 17 points dans le troisième quart-temps. Les Grizzlies de Memphis se sont imposés sur leur parquet contre les Cavaliers de Cleveland (95-87). Entré en jeu dix minutes, Joakim Noah a marqué 10 points et fait deux passes.

2. Football - Premier League : Le Boxing day a tenu toutes ses promesses

Il était attendu avec grande impatience outre-Manche, il n'a pas déçu. Mercredi, le Boxing Day a été marqué par la défaite de Manchester City contre Leicester (1-2). Liverpool, grâce à sa victoire contre Newscatle (4-0) prend le large et possède désormais six longueurs d'avance sur le second, Tottenham. Pour le moment, tout roule pour Solskjaer à Manchester United puisque les Red Devils se sont imposés contre Huddersfield (3-1) avec notamment un doublé de Paul Pogba. "La Pioche" is back : depuis le changement d'entraîneur, Paul Pogba c'est 2 buts et 2 passes décisives en deux matches.

3. Football - Ligue 1 : Le Paris Saint-Germain vise un milieu d'Arsenal

Club de Ligue 1 cherche désespérement milieu de terrain. Le mercato hivernal ouvre dans quatre jours et le chantier principal du Paris Saint-Germain va être de trouver un milieu. Plusieurs noms ont déjà été évoqués : Julian Weigl (Borussia Dortmund), Abdoulaye Doucouré (Watford)... Jeudi, L'Equipe évoque le nom du milieu gallois d'Arsenal, Aaron Ramsey. Le Gunners, âgé de 28 ans, est libre de tout contrat en juin prochain, mais le PSG a besoin d'un milieu dès cet hiver. Antero Henrique lui proposerait un contrat de 18 mois. Le joueur pourrait coûter entre10 et 20 millions d'euros.

On a aussi retenu pour vous

Football - Serie A : C'était aussi Boxing Day en Italie ! La Juventus, leader, s'est fait surprendre par Atalanta (2-2), tandis que l'AC Milan a concédé un quatrième match sans mettre de but (0-0) contre Frosinone. En crucifiant Naples dans les dernières minutes (1-0), l'Inter est revenu à cinq longueurs du dauphin.

La vidéo de rattrapage

Ole Gunnar Solskjaer s'est montré ravi par le niveau affiché par Paul Pogba avec les Red Devils depuis qu'il a repris les commandes de l'équipe.

Le tweet bromance

Ce que vous ne manquerez pas aujourd'hui

1. Football - Premier League : Un dernier match pour la route

Jeudi, pour le dernier match de la 19e journée de Premier League, West Ham (12e) se déplace à Southampton (16e). En cas de victoire, et selon la différence de buts, les Hammers peuvent entrer dans le top 10.