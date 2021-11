CE QUE VOUS AVEZ PEUT-ÊTRE MANQUÉ ENTRE HIER SOIR ET CE MATIN

1. Football - Ligue des champions féminine : L'OL a du répondant

Mené à la mi-temps par le Bayern Munich sur sa pelouse du Groupama Stadium, l’Olympique Lyonnais a réussi à renverser la formation allemande grâce à un but d’Amandine Henry en toute fin de match. Avec ce troisième succès en autant de rencontres, les Lyonnaises ont accru leur avance en tête du groupe D. La qualification pour les huitièmes de finale leur tend désormais les bras.

2. Basket - NBA : Stephen Curry et les Warriors toujours au top

Décidément, Golden State ne s'arrête plus de gagner. Menés par Stephen Curry (25 pts, 6 passes) et un Andrew Wiggins des grands soirs (35 pts), les Warriors ont décroché leur cinquième succès consécutif (123-110) malgré les 48 points d'un Anthony Edwards, totalement inarrêtable. Avec ce bilan de 9 victoires pour une seule défaite, Golden State est premier de la conférence Ouest, comme de toute la NBA. Autre gros match de la nuit, les Lakers d'un Russell Westbrook en triple-double ont renversé le Heat de Miami en prolongation (120-117)

3. Tennis - ATP Next generation : Défaite amère pour Hugo Gaston

Renversé par Sebastian Korchia lors de son entrée en lice dans le tournoi des stars de demain, le Français Hugo Gaston a dû s’incliner une nouvelle fois ce mercredi soir après un combat acharné face à Lorenzo Musetti, en cinq sets (4-3, 4-3, 2-4, 3-4, 4-2). Le Toulousain, qui n’avait plus le droit à l’erreur. Sauf miracle, il est contraint de faire une croix sur les demi-finales de l’ATP Next generation.

NOUS AVONS AUSSI RETENU POUR VOUS

Football - Transferts : L’actuel entraîneur des Glasgow Rangers et légende du football anglais, Steven Gerrard, serait proche de prendre place sur le banc d’Aston Villa, selon plusieurs sources concordantes outre-Manche.

Handball - Coupe de la Ligue : Le Paris Saint-Germain s’est qualifié pour le Final Four après sa large victoire contre Toulouse (39-25) où il devra croiser le fer avec Nîmes, Aix-en-Provence ou Créteil pour une place en finale de la Coupe de la Ligue.

Football - Serie A : Auteur d’un début de saison raté, Adrien Rabiot commence à lasser à la Juventus. Alors qu’il n’a jamais gagné le coeur des tifosis turinois, son entraîneur, Massimiliano Allegri, semble lui avoir posé un ultimatum.

Football - Equipe de France : Le président de la FFF, Noël Le Graët, a annoncé que le contrat liant la fédération au consortium du Stade de France ne serait sûrement pas renouvelé en 2024.

LA VIDÉO DE RATTRAPAGE

Intenable depuis plusieurs semaines, Andy Murray s’est offert le scalp de la tête de série numéro 1 du tournoi ATP de Stockholm, l’Italien Jannik Sinner, en deux sets (7-6-6-3). Retrouvez les temps forts de la rencontre.

Le vieux loup Murray en a fait voir de toutes les couleurs au prodige Sinner : les temps forts

CE QUE VOUS NE MANQUEREZ PAS DE SUIVRE AUJOURD'HUI

1. Football - Qualifications Euro Espoirs : Les Bleuets doivent confirmer

Après quatre matches, l’équipe de France Espoirs est en bonne voie pour se qualifier pour le prochain Euro. Après trois victoires et un match nul, la formation de Sylvain Ripoll est en tête du groupe H. Mais l’Ukraine, qui ne compte qu’un petit point de retard, est toujours au contact. Les Bleuets vont devoir assurer ce jeudi soir, lors de l’accueil de l’Arménie (20h45).

2. Tennis - ATP Stockholm : Place aux quarts de finale

Ils ne sont plus que huit à pouvoir espérer une place dans le dernier carré du tournoi ATP de Stockholm. Et il risque d’y avoir de la casse ce jeudi. Evans et Tiafoe vont lancer les hostilités (12h00) avant les rencontres qui opposeront Van de Zandschulp à Auger-Aliassime, Murray et Paul et le Français Rinderknech à Shapovalov. Une belle journée en perspective pour la petite balle jaune.

3. Football - Qualifications Coupe du monde : L’Allemagne, l’Espagne et le Portugal sur le pont

C’est parti pour cette trêve internationale. Et pour l’occasion, certaines des plus grosses nations européennes sont attendues au tournant. Le groupe A verra le Portugal tenter de récupérer la première place à la Serbie en cas de victoire face à l’Irlande (20h45), dans le groupe B, la Grèce accueillera l’Espagne qui tentera de doubler la Suède, tandis que l’Allemagne voudra faire forte impression contre le Liechtenstein pour accroître encore un peu plus son avance en tête du groupe J.

Leroy Sané et Timo Werner lors de Allemagne - Liechtenstein en match de qualification pour le Coupe du monde 2022, le 2 septembre 2021 Crédit: Getty Images

