1. Tennis - Roland-Garros : Merci Hugo !

Il est passé tout près de l'exploit mais cela ne l'a pas empêché de mettre tout un pays dans sa poche. Hugo Gaston a fait chavirer les cœurs des Français en revenant de deux sets à zéro à deux manches partout face à Dominic Thiem, avant de s'incliner au terme d'un combat épique où il aura joué un tennis flamboyant (6-4, 6-4, 5-7, 3-6, 6-3). Même réduit, le public de Roand-Garros a rendu un vibrant hommage au 239e mondial après son épopée fabuleuse sur les courts de la Porte d'Auteuil. Mais c'est bien Thiem qui poursuit sa route dans le tournoi. L'Autrichien affrontera Diego Schwartzman en quart.

Thiem se souviendra longtemps des amorties de Gaston : en voici un florilège

2. Basketball - NBA : Un Butler en feu porte le Heat face aux Lakers

40 points, 11 rebonds et 13 passes décisives ! Jimmy Butler a signé une performance exceptionnelle, ramenant quasiment à lui tout seul Miami dans le sillage des Lakers avec une victoire dans le match 3 (115-104). Grâce à son arrière, le Heat, pourtant privé de deux joueurs majeurs avec les absences de Goran Dragic et Bam Adebayo, n'est plus mené que 1-2 par la franchise californienne dans cette série des finales NBA. Butler n'est que le troisième joueur à signer un triplé double avec 40 points en finale, après LeBron James en 2015 et Jerry West en 1969.

3. Football - Ligue 1 : A dix, l'OM a résisté à l'OL

Pas de vainqueur dans le choc des Olympiques. Réduit à dix pendant plus de 70 minutes après l'expulsion de Dimitri Payet, qui venait juste d'ouvrir le score, Marseille a résisté à Lyon pour ramener un point du Groupama Stadium (1-1). L'OL, qui avait pourtant égalisé peut avant la demi-heure de jeu grâce à un penalty d'Houssem Aouar, a une nouvelle fois payé son manque d'efficacité face au but olympien. Après six journées, les Gones pointent à une très décevante 14e place au classement. Et toujours à deux points de l'OM, 10e.

Nous avons aussi retenu pour vous

Football - Premier League : Liverpool a subi une défaite incroyable et historique sur le terrain d'Aston Villa (7-2). Voir le champion sortant prendre sept buts, ce n'était plus arrivé depuis 1953 en Angleterre !

Rugby - Top 14 : Avec cinq essais à la clé, Toulouse a facilement dominé Toulon (39-19) pour revenir à la hauteur de Clermont en tête du classement.

Football - Bundesliga : Un Robert Lewnadowski incandescent s'est offert un quadruplé pour donner la victoire au Bayern Munich face au Hertha Berlin au bout d'un match de folie (4-3).

Football - Liga : Sans génie, le FC Barcelone s'est cassé les dents sur une très belle équipe de Séville, à l'image de son défenseur français Jules Koundé (1-1).

Football - Serie A : La Juventus Turin devrait avoir match gagné sur tapis vert (3-0) face à Naples, qui ne s'est pas présenté à l'Allianz-Stadium en raison des deux cas positifs au Covid-19 dans son effectif.

Le tweet que Gaston n'oubliera pas

La vidéo de rattrapage

Incroyable final à Liège, dimanche. Au terme d'une arrivée au casting royal, Julian Alaphilippe a laissé filer une victoire qui lui tendait les bras. Le champion du monde, auteur fait une vague lors du sprint aux dépens de Marc Hirschi, a levé les bras trop tôt sur la ligne, offrant la victoire à Primoz Roglic.

Vague, bras levés trop tôt et déclassement : comment Alaphilippe a laissé filer la victoire

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football - Mercato : La Nuit du mercato pour boucler le "deadline day"

Moise Kean au PSG, Michaël Cuisance vers l'OM, Bouna Sarr au Bayern, Memphis Depay entre Lyon et le Barça, Rennes sur le point de signer Jérémy Doku, et on en passe… La frénésie s'est déjà emparée du mercato dimanche soir et cela ne va pas se calmer ce lundi, jour de la "deadline" de ce marché des transferts. Vous pourrez suivre les annonces de toutes les dernières transactions grâce à notre couverture en direct au fur et à mesure de la journée et ce soir avec nos journalistes dans notre émission traditionnelle, la Nuit du mercato.

2. Tennis - Roland-Garros : La France compte sur Fiona Ferro

Elle aura la lourde responsabilité de porter les ultimes espoirs tricolores dans cette édition de Roland-Garros. Fiona Ferro, dernière française en lice en simple, tableaux masculin et féminin confondus, affronte l'Américaine Sofia Kenin pour une place en quart de finale. Chez les messieurs, le numéro un mondial Novak Djokovic sera opposé au Russe Karen Khachanov et le Grec Stefanos Tsitsipas au Bulgare Grigor Dimitrov. Débuts des rencontres à 11h, et c'est à suivre en direct sur Eurosport.

"Celui qui va poser des problèmes à Nadal, c'est Sinner"

3. Cyclisme - Tour d'Italie : Une première arrivée au sommet

C'est le premier grand temps fort de ce Giro. La troisième étape, sur un parcours de 150 kilomètres, verra le peloton gravir l'Etna avec une ascension finale de 18,5 kilomètres à 6,6% de moyenne. Il faudrait un miracle pour que l'Italien Filippo Ganna conserve son maillot de leader du classement général au terme d'une étape idéale pour jauger l'état de forme des favoris.

