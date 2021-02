Il n'y a désormais plus de Français engagés en simple dans le premier Grand Chelem de l'année. Dernière représentante en lice, Kristina Mladenovic a été sèchement battue au 3e tour par l'Américaine Jessica Pegula, qui s'est qualifiée pour les premiers huitièmes de sa carrière en Majeur, en deux sets : 6-2, 6-1. Pourtant bien partie en remportant les six premiers points de la partie, Mladenovic n'a ensuite plus existé, balayée en 1h08 de jeu. L'Américaine rencontrera Elina Svitolina pour une place en quarts de finale, la tête de série numéro 5 n'ayant fait qu'une bouchée de Yulia Putintseva (6-4, 6-0). Chez les hommes, Medvedev et Tsitsipas se sont qualifiés en éliminant Krajinovic (6-3, 6-3, 4-6, 3-6, 6-0) et Ymer (6-4, 6-1, 6-1).