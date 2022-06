Dans le groupe 2 de la Ligue A, les partenaires d'un Cristiano Ronaldo laissé au repos ont trébuché face à la Nati dimanche soir (1-0) , la faute à un but d'Haris Seferovic, bourreau des Bleus lors du dernier Euro. Dans le même temps, l'Espagne en a profité pour prendre seule la tête du groupe à la faveur de son tranquille succès sur la République Tchèque (2-0). Carlos Soler et Pablo Sarabia sont les buteurs pour la Roja, qui peut partir en vacances avec le sentiment du devoir accompli : 2 victoires en juin, aucune défaite !

Poussive depuis plusieurs semaines, l’Union Bordeaux-Bègles a retrouvé de l’allant au meilleur des moments, remportant son barrage à Chaban-Delmas face au Racing, 36 à 16 . Les Girondins ont fait la différence en seconde période, après un premier acte fermé et marqué par le déchet technique. Le Racing s’est retrouvé sans solutions, et voit son adversaire du soir rejoindre Montpellier en demi-finales du Top 14.

Alors que le technicien s'interrogeait sur son futur, Bruno Génésio devrait bien prolonger avec le Stade Rennais. D'après L'Equipe, le coach de 55 ans, élu meilleur entraîneur de la saison en Ligue 1, va prolonger son contrat actuel courant jusqu'en 2023 de deux ou trois saisons supplémentaires. L'ancien de l'OL aurait notamment refusé une offre venant d'Arabie Saoudite et une autre émanant d'un club qualifié pour la prochaine Ligue des champions. Rien à y faire, Génésio se plaît en Bretagne !

C'était l'événenement à ne pas manquer ce week-end sur Eurosport : les 24H du Mans ont tenu toutes leurs promesses , avec une course spectaculaire dominée par les Toyota. Et pour remettre le trophée, qui de mieux que le plus célèbre des Manceaux du sport français : Jo-Wilfried Tsonga ! Voyez plutôt :

C'était dix ans en arrière, mais personne n'a oublié le duel Wiggins-Froome sur le Tour 2012 au sein de la Team Sky. Dix ans plus tard, les Rois de la Pédale se demandent si Jumbo-Visma ne pourrait pas avoir le même problème à venir avec Primoz Roglic et Jonas Vingegaard. Les réponses de nos experts juste ici :

Dernier match ce soir pour l'équipe de France face à la Croatie (20h45), au terme d'un mois de juin à rallonge et d'un quatrième match en dix jours. Les partenaires d'un Mike Maignan qui sera titulaire doivent s'imposer face aux vice-champions du monde, pour décoller de leur dernière place du groupe 1. Attention tout de même à ne pas se blesser davantage pour des Bleus qui ont pour certains vécu une saison sur un rythme d'enfer, comme Aurélien Tchouameni et ses 61 matches disputés en 2021-2022.

A suivre en direct et en intégralité sur Eurosport, les deux tournois majeurs sur gazon en préparation de Wimbledon débutent ce lundi. Après la sensation Van Rijthoven dimanche aux Pays-Bas , on retrouvera dès 12h00au programme du tournoi de Halle la pépite Rune face à Carreno-Busta, tandis que Ugo Humbert, vainqueur l'an passé en Allemagne, devra sauver son classement ATP cette semaine, en commençant par une performance contre le Moldave Radu Albot. Du côté du Queens à Londres, deux affiches principales à suivre au premier tour : Dimitrov - Norrie, et Musetti - Bublik. Les deux tournois sont à suivre en intégralité sur Eurosport et Eurosport Player.