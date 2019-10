Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis - Anvers : Humbert surprend, Monfils cale, Murray accélère

Ugo Humbert, 21 ans, a créé une petite sensation en sortant le local David Goffin, 14e mondial, (6-3, 6-1), qui a commis trop de fautes directes, pour accéder aux quarts de finale du tournoi ATP 250 belge.

De son côté, Gaël Monfils, 13e à l'ATP et à la Race et donc obligé faire le plein de points pour arracher sa qualification au Masters, a fait une mauvaise affaire en s'inclinant en une heure devant l'Italien Jannik Sinner, 119e joueur mondial. Le score de 6-3, 6-2 ressemble à une panne de motivation...

En revanche, tout va bien pour Andy Murray, 32 ans, qui n'a laissé aucune chance (6-4, 6-3) à l'Uruguayen Pablo Cuevas, 45e mondial sur le chemin des quarts. L'ancien N.1 mondial, aujourd'hui 243e, a indiqué retrouver peu à peu ses sensations depuis son opération sur une hanche qui l'a écarté des terrains pendant de dix mois. "Quand il a fallu se battre dans les rallyes de fond de court, j'ai senti que je frappais bien la balle, et ça, c'est pas mal", a-t-il commenté. Prochain test pour le triple lauréat en Grand Chelem face au solide serveur roumain Marius Copil, 92e mondial, ce vendredi.

2. Rugby - Coupe du monde : Biggar à l'ouverture contre les Bleus

Ça ne faisait plus de doute, c'est confirmé : Dan Biggar, victime de deux chocs consécutifs à la tête en phase de poules, sera l'ouvreur du pays de Galles en quart de finale contre l'équipe de France, dimanche à Oita.

Le centre Jonathan Davies et l'ailier George North, touchés au genou gauche et à une cheville contre les Fidji, seront de la partie au sein d'une sélection inchangée par rapport à celle alignée au départ contre l'Australie, fin septembre.

3. Basketball - Euroligue : De Colo plane, l'ASVEL atterrit

Champion d'Europe l'an passé avec le CSKA, Nando De Colo a fait un festival avec Fenerbahçe, portant à 39 points son record personnel en Euroligue, lors de la victoire des Stambouliote sur les Espagnols de Vitoria (87-80). Le Français a mené Fenerbahçe vers sa première victoire continentale cette saison en complétant sa ligne de stats avec 12 tirs sur 15 réussis, 9 fautes.

Par contre, pas eu de passe de trois pour Villeurbanne. Sensationnel vainqueur de l'Olympiakos et du Panathinaïkos lors des deux premiers matches qui avaient signé son retour dans la compétition, l'ASVEL a chuté au Bayern Munich (104-63).

Nous avons aussi retenu pour vous

Rugby - Top 14 : Hans-Peter Wild, propriétaire-président du Stade Français, a officialisé l'arrivée de Thomas Lombard au poste de directeur général et confirmé Heyneke Meyer comme entraîneur. Lombard, 44 ans, a remporté quatre titre de champion de France en sept saisons avec Paris. Il prendra ses fonctions à la fin de la Coupe du monde, le 4 novembre.

Vidéo - Lafond sur le Racing showbiz : "Un regroupement de fous-sympas sérieux" 00:50

Football - Ligue des champions féminine : Le FC Barcelone, vice-champion d'Europe en titre, a pris une belle option sur la qualification face à Minsk (5-0), en huitièmes de finale aller.

Golf - Open de France : Si le Sud-Africain George Coetzee et le Néo-Zélandais Ryan Fox sont coleaders après avoir rendu une carte de 65 (6 sous le par), à l'issue de la première journée. Le N.1 français, Benjamin Hébert, les suit à un coup, en compagnie de l'Etasunien Kurt Kitayama.

Dopage : La cheffe de l'antidopage dans le cyclisme mondial, Francesca Rossi, a été nommée à la tête de la direction des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD). Un signal fort dans la perspective des JO de Paris 2024.

La vidéo de rattrapage

10 732 km en 102 jours à travers l'Amérique du Nord, donc 100 km en moyenne par jour... C'est de l'ultrafond et c'était le pari - gagnant - que Patrick Malandain nous raconte...

Vidéo - Difficultés, rencontres insolites, anecdotes : Patrick Malandain raconte sa folle traversée 04:52

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. MotoGP : Marquez rassasié mais pas Honda

Motegi, c'est le circuit post-6e consécration de Marc Marquez (Honda HRC) et c'est le dernier de Johan Zarco en tant que spectateur avant d'enfourcher la Honda LCR de Takaaki Nakagami, pour trois piges.

Mais ce sera peut-être finalement celui de la première victoire pour Fabio Quartararo, passé à un virage du triomphe en Thaïlande. Car si Phillip Island est sûrement sa meilleure chance de triompher d'ici la fin de saison, sa performance à Buriram, un circuit pas vraiment taillé pour sa Yamaha M1 satellite, lui autorise tous les espoirs. Début de réponse ce matin lors des essais libres...

Un gros enjeu quand même à signaler pour Honda, sur son circuit ce week-end : le titre Constructeurs.

2. Tennis - ATP : Quatre Bleus en quarts

Pas moins quatre joueurs Français peuvent accéder aux demi-finales à Anvers et à Moscou. En Belgique, Gilles Simon passe un test contre au Suisse Stan Wawrinka, et Ugo Humbert contre à l'Argentin Guido Pella, et en Russie, Jérémy Chardy se mesure au Croate Marin Cilic, et Adrian Mannarino au Serbe Dusan Lajovic.

Regardez cet événement sur Eurosport Player

3. Football - Ligue 1 : Le PSG diminué

Au PSG, l'infirmerie fait l'actualité : Neymar et Idrissa Gueye sont indisponibles depuis la trêve internationale et le suspense demeure à propos de Kylian Mbappé et Edinson Cavani. Le champion du monde souffre toujours d'une gêne musculaire et Thomas Tuchel juge sa présence "pas sûre" pour la reprise du championnat, à Nice (21h00), en match avancé de la 10e journée. Jouera, jouera pas ? La question se pose aussi pour l'Uruguayen, dont la hanche droite pourrait l'empêcher de jouer 90 minutes. Mbappé et Cavani figurent quand même sur la feuille de match.

Vidéo - "Jouer le vendredi, c'est bizarre" : Tuchel s'insurge contre le calendrier 03:56

Ajoutées à ces points d'interrogation la blessure de Thilo Kehrer et la suspension de Juan Bernat, et vous l'aurez compris : Nice, 9e du classement, à une occasion à saisir contre le leader.