CE QUE VOUS AVEZ PEUT-ÊTRE MANQUÉ ENTRE HIER SOIR ET CE MATIN

1. Football - Euro 2020 : L’Espagne déçoit à nouveau

Incapable de remporter son premier match face à la Suède (0-0), l’Espagne a de nouveau contre-performé contre la Pologne ce samedi soir. Une nouvelle fois inefficace, la Roja, qui a pourtant ouvert le score, s’est faite rejoindre par l’intermédiaire de Robert Lewandowski peu avant l’heure de jeu. Avec deux points, la formation de Luis Enrique est troisième du groupe E.

Plus tôt dans la journée, l’Allemagne s’est frottée au Portugal. Battue par les Bleues en ouverture, la Mannschaft s’est vengée face à une formation portugaise dépassée malgré l’ouverture du score de Cristiano Ronaldo (4-2). Résultat : la formation de Joachim Low, deuxième, pointe à un petit point de l’équipe de France.

2. Rugby - Top 14 : Toulouse rejoint La Rochelle en finale

Toulousains et Bordelais se sont livrés un rude combat en demi-finale de Top 14 sur la pelouse du stade Pierre-Mauroy de Lille. Réduit à 14 après un carton rouge reçu par Seuteni à l’heure de jeu, Bordeaux-Bègles a dû s’incliner 24-21 pour permettre au Stade Toulousain de s’offrir une belle finale face à La Rochelle, qui tentera de s'offrir son premier titre de champion de France.

3. NBA : Milwaukee a eu le dernier mot face aux Nets

En patron, Giannis Antetokounmpo a compilé 40 points, 13 rebonds et 5 passes pour mener les Milwaukee Bucks à la victoire contre les Brooklyn Nets (115-111). Un succès décroché dans un match 7 aussi intense qu’indécis, après prolongation, malgré 48 points de Kevin Durant. La franchise du Wisconsin retrouvent donc les finales de la conférence Est lors desquelles elle sera opposé au vainqueur du match 7 opposant Philadelphie à Atlanta. Du côté de l'Ouest, les Los Angeles Clippers seront opposés aux Phoenix Suns.

ON A AUSSI RETENU POUR VOUS

Moto GP - Grand Prix d'Allemagne : Depuis le début de la saison 2021 de Moto-GP, Fabio Quartararo et Johann Zarco se tirent chaque week-end vers le haut sur les circuits du monde entier. Et le Grand Prix d'Allemagne ne fait pas exception puisque le second a conquis la pole position ce samedi... devant le premier. De quoi arborer un grand sourire pour Zarco et espérer créer un engouement en France autour de son sport.

Disparition : Un personnage à part du monde du sport qui a disparu ce samedi. Philippe, alias Philousports, est décédé. Ancien contributeur à Eurosport, il était à la tête d'un des comptes sportifs les plus suivis du réseau social, grâce à ses GIFS et ses bons mots. Atteint de myopathie, il avait 48 ans.

Athlétisme - Lancer de poids : Détenteur du nouveau record du monde dans la discipline grâce à un lancer à 23,37 mètres, l’Américain Ryan Crouser a estimé qu’il était capable de faire encore "beaucoup mieux". Et pourquoi pas dans un peu plus d’un mois, aux Jeux de Tokyo ?

LA VIDEO DE RATTRAPAGE

Après un match grandiose face à l'Allemagne mardi, Adrien Rabiot, Paul Pogba et Benjamin Pavard ont été portés disparus face à la Hongrie samedi à Budapest. Comment expliquer leur baisse de régime ? Etait-ce juste un jour sans ?

Rabiot, Pogba, Pavard : Qu'est-il arrivé aux héros de Munich ?

LE PODCAST DU JOUR

Au lendemain du gros raté des Bleus, quelques questions se posent. Doit-on douter de Karim Benzema ? Pourquoi une telle baisse de régime du trio Rabiot-Pavard-Pogba ? Plus généralement, Deschamps s’est-il trompé ? Dans le FC Stream Team, nos journalistes Maxime Dupuis et Martin Mosnier débriefent France-Hongrie.

CE QUE VOUS NE MANQUEREZ PAS DE SUIVRE AUJOURD’HUI

1. Football - Euro 2020 : Fin du suspense dans le groupe 1

Le groupe A va donner son verdict avec deux rencontres qui s’annoncent indécises. A 18h00, le Pays de Galles (2e, 4 pts) rencontrera l’Italie (1ère, 6 pts), déjà certaine de continuer l’aventure européenne en huitièmes de finale, tandis que la Turquie (4e, 0 pts) sera opposée à la Suisse (3e, 1pts) dans le même temps.

2. Cyclisme - Championnats de France : Qui pour succéder à Arnaud Démare ?

A Epinal, le parcours de ce dimanche ne conviendra pas à tous les coureurs avec ses 4 400 mètres de dénivelé positif. Mais il annonce une course ouverte et de nombreux prétendants au maillot bleu-blanc-rouge derrière le grand favori Julian Alaphilippe. Début de l’épreuve à 10h50.

3. Formule 1 - Grand Prix de France : Verstappen veut confirmer sa pole

Après un an d'absence, le Grand Prix de France revient. Et cette troisième édition va voir Max Verstappen partir en Pole position devant les Mercedes de Lewis Hamilton et Valtteri Bottas. Le Français Pierre Gasly est sixième sur la grille de départ. Début de la course à 15h00.

4. Tennis - ATP Halle : Humbert cherche son premier titre

Ugo Humbert ne s’arrête plus. Après Alexander Zverev et Sebastien Korda, c’est Félix Auger-Aliassime qui a fait les frais du regain de forme du joueur français, impitoyable sur gazon depuis quelques semaines (6-4, 3-6, 7-6). Avec cette nouvelle victoire, Humbert s’est offert une première finale en ATP 500, où Andrey Rublev l’attendra de pied ferme. Finale à 14h00 !

