Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis - ATP Auckland : Humbert au super

La bonne nouvelle de la nuit, c'est évidemment l'entrée d'Ugo Humbert dans le cercle des vainqueurs de tournoi sur le circuit. L'espoir français de 21 ans, 57e mondial, a écarté en finale de l'ATP 250 néo-zélandais son compatriote Benoît Paire 7-6 (7/2), 3-6, 7-6 (7/5). Ceci en étant passé par les qualifications et avoir triomphé de Denis Shapovalov et John Isner. De bon augure pour Melbourne !

2. Football - Coupe de France : L'OM au diesel

Les supporters marseillais connaissaient le parcours chaotique de l'OM lors des premiers tours de Coupe ces dernières années, et leur équipe a effectivement longtemps douté face à la National 2 Granville, vendredi soir.

Les Olympiens ont attendu la 75e minute et l’expulsion de Sea (75e) pour enfin concrétiser et venir à bout des Normands, par l'intermédiaire de Gonzalez (77e), Radonjic (83e) puis Payet (90e+2).

Un match difficile qui s'est donc bien conclu pour l'OM, tout comme les relations entre Jacques-Henri Eyraud et André Villas-Boas. Le président de l'OM et l'entraîneur ont "clarifié les choses et tout va retourner à la normale", ont-ils assuré, qualifiant de "mensonges" les rumeurs d'un départ du coach en fin de saison.

Vidéo - Granville a tenu avant un rouge fatal et une pluie de buts : le résumé de la qualification de l'OM 05:32

3. Basketball - NBA : Atlanta fait tomber la forteresse San Antonio

La Ligue est friande de records et stats et tout genre, et la nuit a encore apporté son lot en la matière. Après 23 années de disette sur le parquet des Spurs, Atlanta a ainsi brisé la malédiction en battant d'un petit point les hommes de Gregg Popovich (120-121). Et ce, notamment grâce à un grand Trae Young, qui a marqué pour la 30e fois de sa carrière plus de 30 points, en 119 matches. Tout comme un certain Michael Jordan, qui cependant avait réalisé l'exploit en 75 matches.

A part ça, les Raptors, champions en titre, ont mis une claque aux Wizards (140-111) et le Heat, deuxième à l'Est, a fait la loi chez le Thunder (108-115).

Nous avons aussi retenu pour vous

Tennis - Open d'Australie : La direction du tournoi a dévoilé un système mesurant la pollution de l'air qui entraînera la suspension des matches si un certain degré est atteint.

Football

: En tête du championnat jusqu'à début décembre, Mönchengladbach, actuel 2e, s'est inclinant sur la pelouse de Schalke 04 (2-0), en ouverture de la 18e journée. Mercato : Le milieu de terrain ou défenseur international anglais Ashley Young, en fin de contrat en juin avec Manchester United, a signé pour l'Inter Milan ; un transfert accompagné d'une option pour une année supplémentaire.

Vidéo - Klopp est lui aussi attentif au dossier Cavani... 00:42

Carnet noir : L'ancien attaquant de la Juventus Turin, Pietro Anastasi, buteur de l'Italie lors de la finale de l'Euro 1968, est mort à l'âge de 71 ans.

: L'ancien attaquant de la Juventus Turin, Pietro Anastasi, buteur de l'Italie lors de la finale de l'Euro 1968, est mort à l'âge de 71 ans. Faits divers : Des cambrioleurs se sont emparés d'un butin d'une valeur de 500.000 livres (587.000 euros) dans la maison londonienne de Mamadou Sakho.

Basketball - Euroligue : L'Asvel s'est inclinée (101-74) à Istanbul contre le leader, l'Anadolu Efes, compliquant ses chances d'accéder aux 8es de finale.

Rugby - Challenge européen : Castres s'est qualifié pour les quarts en allant battre Worcester (27-33).

Jeux Olympiques : La municipalité de Rio de Janeiro a décidé de fermer les installations olympiques des Jeux de 2016 après une décision de justice lui en donnant l'ordre sous 48 heures, jeudi.

Le tweet du retour

La vidéo de rattrapage

Vidéo - Comment son déficit chronique plonge l'OM dans un cercle vicieux 06:44

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Biathlon - Ruhpolding : Fourcade veut encore en profiter

Dossard jaune de leader de la Coupe du monde en l'absence Johannes Boe, Martin Fourcade, vainqueur du sprint jeudi, va se lancer avec ambition dans le relais (14h15) avec Quentin Fillon Maillet, Simon Desthieux et Emilien Jacquelin.

2. Ski alpin - Wengen : Feuz favori à domicile

La mythique descente étape de Wengen va être l'un des grands moments de la saison chez les messieurs (12h30). Un moment qui savourera peut-être plus encore le local suisse Beat Feuz, qui apparaît comme le grand favori, avec l’Italien Dominik Paris, actuel leader du classement de la spécialité.

Vidéo - Wengen - Kitzbühel : effroi, vitesse, difficulté… Dalcin décrypte les deux descentes de référence 05:06

Chez les dames, Sestrières propose un géant (11h). Bousculée en slalom par Petra Vlhova, Mikaela Shiffrin vise sa première victoire de l'année.

3. Rugby - Champions Cup : Lyon, l'ASM et La Rochelle sur le pont

Trois clubs français sont programmés ce samedi à l'occasion de la fin de la phase de poule : Lyon reçoit Northampton (14h), Clermont joue chez les Harlequins (16h15) et La Rochelle sur le terrain d'Exeter Chiefs (18h30).

4. Football - Coupe de France : Des Ligue 1 en danger

Bordeaux sorti par Pau jeudi, l'OM mis en doute par Granville vendredi, Nice doit se méfier de Red Star (National) ce samedi en 16es de finale, tout comme Lille de Gonfreville (National 3), St Etienne du Paris FC (L2) et Strasbourg d'Angoulême (N2). Avant l'affiche de choix que sera Nantes - Lyon (20h55).

Vidéo - Gourcuff : "J'ai la volonté de redonner une identité qu'on a perdue" 03:14

Et aussi : Harris - Rublev en finale à Adélaïde, Arsenal - Sheefield en Premier League, Real - FC Séville en Liga, Naples - Fiorentina en Serie A, Guingamp - Lens en Ligue 2, ePrix de Santiago en Formule E, Pau - Leicester, Brive - Stade Français, Wasp - UBB, Edinbourg - Agen, Toulon - Bayonne en Challenge Cup…