Humiliation, Démonstration, Record du monde, Gones, Formule 1 : le plateau du jour

Si vous n'étiez pas devant votre téléviseur vendredi soir vous avez probablement manqué l'un des matches les plus marquants de l'histoire de la C1. Le Bayern Munich a éparpillé façon puzzle le FC Barcelone en quart de finale (8-2). De son côté Joshua Cheptegei a battu le record du monde du 5 000 m à Monaco. Ce samedi, c'est l'OL qui tentera de rejoindre le PSG, Leipzig et le Bayern en demie de C1.

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue des champions : Démonstration, destruction, humiliation

Omnisport La sensation Leipzig, Messi en mission, inquiétude à l'OM, Portland : le plateau du jour HIER À 05:37

Le troisième quart de finale du Final 8 à Lisbonne promettait beaucoup. Le duel entre le Bayern Munich, grand favori de la compétition, et le FC Barcelone était attendu. Il n'y aura finalement jamais eu de match. 4-1 pour le Bayern en première période, même sanction en deuxième pour un score final historique de 8 buts à 2 pour les Bavarois. De quoi laisser des traces du côté catalan et surtout affirmer encore un peu plus le statut d'immense favori de la machine Bayern.

2. Basket - NBA : Clippers et Raptors finissent bien, frayeur du Heat pour Jones Jr

Les Clippers et Raptors ont bien bouclé leur "préparation" pour le 1er tour des play-offs, en battant respectivement Oklahoma City et Denver, vendredi lors d'une dernière journée de saison régulière marquée par la frayeur de Derrick Jones Jr. Le joueur du Heat de Miami a été victime d'une entorse cervicale après un choc. Dans ce dernier match sans enjeu, c'est Indiana qui l'a emporté devant Miami (109-92).

3. Athlétisme - Ligue de diamant : Des records et un Lyles qui impressionne

Il y avait du beau monde à Monaco pour la reprise de la Ligue de diamant. L'Ougandais Joshua Cheptegei a battu le record du monde du 5 000 m, qui tenait depuis 16 ans, après une course en 12 minutes 35 secondes et 36 centièmes. Un autre record est tombé, le record d'Europe du 1500m du Britannique Mo Farah. Et c'est Jakob Ingebrigtsen qui a 19 ans est devenu le 8e meilleur performeur de l'histoire. Enfin, Noah Lyles a remporté le 200 m du meeting en 19''76, réalisant la meilleure performance mondiale de l'année devant son petit frère Josephus (20''30).

Et aussi

Football - Coronavirus : De nombreux cas d'infections au coronavirus ont été signalés vendredi soir dans le monde du football :

- Le FC Barcelone a annoncé que le défenseur français Samuel Umtiti avait été testé positif au Covid-19. L'ancien Lyonnais ne présentait pas de symptômes.

- Dans un communiqué officiel, l'AJ Auxerre a annoncé qu'un membre du club avait été testé positif au Covid-19 et que par conséquent la rencontre contre les Girondins de Bordeaux était annulée.

- Enfin, l'ASSE a annoncé avoir trouvé un cas positif au Covid-19 au sein de son effectif professionnel. "Le joueur concerné est désormais isolé à son domicile, sous le contrôle du staff médical", ont précisé les Verts dans un communiqué.

Football - Transferts : Milik possible successeur d’Higuain, Ronaldo intouchable à Turin, Reguilon au cœur d’une future bataille londonienne, Callejon de retour en Espagne, triple signature à Benfica : voici ce que vous avez peut être raté sur le marché des transferts ce vendredi.

Tennis - WTA Lexington : Au lendemain de sa victoire compliquée contre sa soeur, Serena Williams a été éliminée en quart de finale du tournoi, en trois manches par sa compatriote Shelby Rogers (1-6, 6-4, 7-6). Un revers inattendu pour le retour à la compétition de l'Américaine, désormais attendue du côté de Cincinnati.

Rugby - Premiership : C'était la reprise du rugby en Angleterre et plus généralement en Europe depuis la pause forcée par la pandémie du coronavirus. Et c'est les Harlequins qui ont pris le meilleur sur Sale (16-10). Les neuf journées restantes de la phase régulière seront disputées sur six semaines (du 14 août au 4 octobre) avec trois journées en semaine. Un calendrier très chargé jusqu'à la finale le 24 octobre.

La vidéo de rattrapage

Play Icon WATCH "Le PSG 2020 suit les traces des Bleus 2018" 00:05:45

Ce qu’il ne faut pas rater aujourd’hui

1. Football - Ligue des champions : Au tour des Lyonnais de croire en leur rêve

Qui pour retrouver l'ogre bavarois dans le dernier carré ? L'Olympique Lyonnais affronte ce soir (21h, à suivre en direct commenté sur notre site) Manchester City en quart de finale de la Ligue des champions. Après avoir éliminé la semaine dernière la Juventus Turin, les hommes de Rudi Garcia veulent croire à un nouvel exploit face à l'armada des Citizens. Pour cela les Gones pourront s'appuyer sur leur double confrontation de la saison dernière face à l'équipe de Pep Guardiola. L'OL a l'occasion de retrouver les demi-finales de la C1, 10 ans après 2010. A l'époque, il avait déjà retrouvé le Bayern Munich pour une place en finale.

Play Icon WATCH L'OL peut-il éviter une claque ? "Oui à une condition près…" 00:05:34

2. Cyclisme - Critérium du Dauphiné : Nouveau test pour les leaders du peloton

Pour la quatrième étape d'un Dauphiné particulièrement relevé cette année, les coureurs se rendront d'Ugine à Megève au cours d'une course de nouveau accidentée. Après la nouvelle démonstration de force des Jumbo-Visma, Roglic a repris quelques secondes à tous ses rivaux vendredi. Et aura l'occasion de nouveau de marquer les esprits ce samedi.

Les amoureux de la petite reine auront l'occasion également de suivre le Tour de Lombardie qui s'élancera ce samedi à 12h25.

3. Formule 1 - GP d'Espagne : Hamilton à la recherche de sa 91e pole

A la veille d'un nouveau grand prix sur le circuit espagnol, les coureurs auront le droit à une nouvelle séance d'essais libres, avant la séance de qualifications. L'occasion pour le champion du monde Lewis Hamilton d'aller chercher une nouvelle pole position, sa 91e en carrière, une semaine après avoir laissé la plus haute place sur la grille de départ à son coéquipier Valtteri Bottas. Lors des libres 1 ce vendredi le Britannique était en deuxième position, avant de faire le meilleur chrono des libres 2.

Play Icon WATCH "Leclerc s'est mis en mode Baron Rouge : c’est le patron chez Ferrari" 00:06:00

Omnisport PSG "fou fou fou", inquiétude pour Navas, Jumbo Visma, Atlético : l’actu sur un plateau 13/08/2020 À 04:54