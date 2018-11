Humiliation historique, LeBron légendaire, Federer, Giroud : L'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis - Masters : Djokovic en demi, Cilic relancé

Novak Djokovic, qui a facilement écarté l'Allemand Alexander Zverev (6-4, 6-1), s'est qualifié pour le dernier carré du Masters grâce au set gagné par John Isner contre Marin Cilic, finalement vainqueur (6-7, 6-3, 6-4), mercredi à Londres. Assuré de finir l'année à la place de N.1 mondial, Djokovic est le premier qualifié pour les demi-finales. Dans ce groupe dominé par le Serbe, une seule place reste donc à prendre entre Cilic, Zverev et Isner, mal embarqué avec deux défaites. La donne est simple, si Cilic bat Djokovic, il atteindra le dernier carré.

Alexander Zverev of Germany and Novak Djokovic of Serbia embrace after their singles round robin match during Day Four of the Nitto ATP Finals at The O2 Arena on November 14, 2018 in London, England

2. Basketball - NBA : LeBron plus fort que Chamberlain, Utah humilié

LeBron toujours plus grand, toujours plus fort, toujours plus légendaire. Cette nuit, le nouveau boss de LA a dépassé Wilt Chamberlain et s'est installé au cinquième rang des meilleurs marqueurs de l'histoire de la NBA. Pour ne pas gâcher son plaisir, les Lakers se sont imposés face à Portland (126-117) grâce aux 44 points, 10 rebonds et 9 passes de leur superstar.

Utah a ,de son côté, été humilié par Dallas mercredi et a concédé la plus large défaite de son histoire (118-68) malgré un nouveau double-double de son pivot français Rudy Gobert (10 points, 10 rebonds). Jimmy Butler s'est, lui aussi, incliné pour ses débuts avec Philadelphie face à Orlando (111-106) mercredi, trois jours après son départ fracassant de Minnesota. Butler a fini son premier match sous le maillot des Sixers avec 14 points (6 sur 12 au tir) en 33 minutes de jeu. Grâce à un insensé 21-0 lors du quatrième quarts temps, le Magic de Nikola Vucevic (30 points) a emporté la mise.

3. Football - Premier League : Mendy de retour sur le billard

Encore plusieurs semaines d'arrêt pour Benjamin Mendy. Le latéral gauche de Manchester City et de l'équipe de France ne s'en sort pas de ses problèmes de santé. Après son entorse des ligaments croisés du genou droit, Mendy a subi mercredi une opération du genou gauche pour traiter un problème au ménisque.

4. Football - Bundesliga : Ribéry s'est excusé

Franck Ribéry, l'attaquant du Bayern Munich, s'est excusé mercredi auprès du consultant de BeIN Sports Patrick Guillou pour l'avoir insulté et agressé physiquement samedi après un match de Bundesliga, rapporte Kicker. Selon le magazine du football, Patrick Guillou et Franck Ribéry se sont rencontrés au siège du Bayern en présence du président du club Uli Hoeness et du directeur sportif Hasan Salihamidzic. Le joueur aurait présenté ses excuses à l'ancien latéral gauche des Verts. Ribéry avait "tenu des propos injurieux puis s'en était pris physiquement" au commentateur, selon BeIN, après la défaite du Bayern samedi 3-2 contre le Borussia Dortmund en championnat.

Franck Ribéry

On a aussi retenu pour vous

Football – Ligue des Nations : Le latéral droit Djibril Sidibé et le gardien Steve Mandanda ont repris l'entraînement collectif des Bleus mercredi à Clairefontaine, alors que le milieu offensif Nabil Fekir est resté à part.

Tennis – Masters : Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert se sont facilement imposés (6-2, 6-4) au Masters face à la paire composée du Polonais Lukasz Kubot et du Brésilien Marcelo Melo, mercredi à Londres, et restent dans la course pour le dernier carré.

Basketball – NBA : Le meneur de Golden State Stephen Curry, blessé aux adducteurs depuis la semaine dernière, va manquer au moins les trois prochains matches de son équipe, a annoncé mercredi la franchise de NBA.

Football – Ligue 1 : Le jeune attaquant espagnol de Monaco, Jordi Mboula, 19 ans, blessé dimanche contre le Paris SG, sera opéré jeudi à Paris d'une lésion tendineuse des muscles ischio-jambiers et son absence sera de trois à cinq mois, selon le service médical du club monégasque.

Football – Ligue 1 : Le Nîmois Loïck Landre, exclu face à Nice samedi lors de la 13e journée de Ligue 1, a été suspendu trois matches par la Commission de discipline de la LFP, réunie mercredi soir, à Paris.

Handball – Ligue des champions : Montpellier a enfin gagné son premier match de la saison en Ligue des champions en battant les Allemands de Rhein Neckar (31-26) lors de la 8e journée, mercredi dans l'Hérault.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Tennis - Masters : L'heure de vérité pour Federer

Alors que Kevin Anderson a un pied et quatre orteils en demi-finale du Masters et que l'aventure de Dominic Thiem ne tient plus qu'à un fil, Roger Federer, dans ce même groupe Lleyton Hewitt, a encore son destin en main. Mais pour s'assurer une qualification nette et précise, il lui faudra venir à bout en deux sets d'Anderson. S'il gagne en trois, il sera à la merci d'une victoire de Nishikori, qui l'éliminerait automatiquement. Le Suisse peut même se qualifier en cas de défaite mais ses chances seraient tout de même très minces. Pour y voir plus clair, tous les cas de figure détaillés ici.

Roger Federer

2. Football - Ligue des Nations : L'heure de conclure pour la Belgique et l'Espagne

La Belgique affronte l'Islande et l'Espagne se déplace en Croatie pour valider leur ticket pour le Final Four de la Ligue des Nations. En cas de victoire, les Diables Rouges n'auront besoin que d'un nul lundi en Suisse pour s'assurer une place en demi-finale. Pour les Espagnols aussi, le calcul est facile. La sélection de Luis Enrique sera qualifiée si elle gagne en Croatie. Un nul la laisserait sous la menace de l'Angleterre, qui se qualifierait avec une victoire à domicile devant les Croates dans ce cas de figure.

Michy Batshuayi, Eden Hazard et la Belgique ont balayé l'Ecosse

3. Football - Ligue des Nations : Giroud revient sur sa carrière en Bleu

Olivier Giroud s'est confié en exclusivité à Eurosport.fr sur sa carrière en Bleu. L'attaquant des champions du monde est revenu sur les moments forts de sa riche histoire avec l'équipe de France. Les sifflets, l'absence de but en Russie, la trace qu'il laissera dans l'histoire : le quatrième meilleur buteur des Bleus n'élude aucun sujet. Pour en savoir plus, rendez-vous ce jeudi sur notre site.