L'hymne nazi à la place de l'hymne allemand

Non, vous ne rêvez pas, en 2017, à Hawaï, lors de la Fed Cup entre les Etats-Unis et l'Allemagne, une soliste avait entamé l'hymne nazi au lieu de l'hymne allemand. La différence n'est pas grosse entre les deux (un couplet a été enlevé), mais le premier est tout simplement interdit depuis... 1945. Résultat, un gros fail, et la Fédération américaine de tennis avait dû présenter ses excuses.

Un SMS en plein hymne sud-africain

C'était il y a peu, en pleine Coupe d'Afrique des Nations 2019. Visiblement, les moyens techniques pour les hymnes étaient assez limités, et c'est un téléphone branché sur une enceinte qui a diffusé l'hymne sud-africain. Sauf que, la personne qui avait généreusement prêté son téléphone a reçu plusieurs SMS en plein hymne.

Double ration pour Contador !

Dans le genre gros raté d'hymne, Alberto Contador a été servi. Une première fois sur le Tour de France, en 2007, où au lieu d'entre l'hymne espagnol, il s'est retrouvé quelque peu étonné face à l'hymne danois. Une seconde fois quatre ans plus tard, sur le Tour d'Italie cette fois-ci. C'est historiquement parlant un peu plus délicat puisque c'est l'hymne franquiste qui a été diffusé.

Vive Linkin Park

Il semblerait qu'on soit fan de Linkin Park du côté de la Slovaquie. En 2014, lors d'un match amical contre Malte, c'est l'hymne des visiteurs qui a été victime d'une petite mésaventure. Au lieu de diffuser ce dernier, c'est le titre Numb, du groupe Linkin Park qui a été diffusé. Une petite bévue qui a beaucoup faire rire les joueurs maltais présents.

Borat pour le Kazakhstan

En 2012, lors des championnats du monde de tir au Koweit, Maria Dmitrienko, une athlète kazakh a eu la très mauvaise surprise d'entendre la musique du film Borat, très second degré envers son pays, au lieu de l'hymne national. Pro, Maria Dmitrienko n'a rien laissé paraître.

Corée du Nord vs Corée du Sud

Lorsque l'on connait les relations tendues entre les deux Corées, c'était une bourde à ne pas faire. En 2018, lors du championnat d'Asie des moins de 19 ans, les jeunes sud-coréens avaient connu la grande surprise d'entendre l'hymne de la Corée au Nord au lieu du leur, alors qu'ils allaient affronter la Jordanie. Les raisons évoquées ? "L'opérateur s'est trompé de fichier audio".

Encore une bourde pour l'Afrique du Sud

En 2012, l'Afrique du Sud a rencontré l'Angleterre lors du tournoi pré-olympique de hockey sur gazon. Là encore, un raté fortement lié à l'histoire du pays puisque c'est l'hymne du pays sous l'Apartheid, qui a été diffusé.

Une belle improvision !

En 2015, lors des championnats du monde de volleyball, la Belgique a affronté les Pays-Bas. Beau fou rire avant la rencontre lors des hymnes puisque Helena Fontyn, chargée d'interpréter les chants nationaux, a eu un gros trou de mémoire au moment de l'hymne belge. Show must go on, elle a comblé les trous en flamand.