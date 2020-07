Ibrahimovic inusable, Fournier usé et bataille anglaise : L'actu sur un plateau

Si Evan Fournier commence à s'agacer alors qu'il tourne en rond à Orlando, ce mercredi devrait vous offrir des raisons de ne pas l'imiter. Entre l'actualité des transferts et une soirée riche avec deux matches importants en Premier League, on va s'occuper de vous.

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Basket NBA : Garnett propriétaire des Wolves ?

Omnisport L'AMA suspend à nouveau le laboratoire antidopage de New Delhi IL Y A UNE HEURE

Kevin Garnett à la tête des Minnesota Timberwolves ? Ce n'est pas qu'un rêve pour l'ancien ailier-fort qui a joué quatorze saisons pour les Wolves. Selon The Athletic, il prépare une offre avec d'autres investisseurs pour racheter la franchise. Le propriétaire actuel, Glen Taylor, a déclaré mardi que "plusieurs groupes d'acquéreurs potentiels ont exprimé leur intérêt" pour le rachat du club et qu'il envisage sérieusement toutes les options. Le prix de vente aurait été fixé à au moins 1,2 milliard de dollars.

2. Football, Premier League : Arsenal retombe encore

Arsenal n'arrive décidément pas à confirmer plus longuement. Mardi soir, Aston Villa est venu à bout d'une triste équipe des Gunnes (1-0). Hassan "Trezeguet" (27e), unique buteur du match, permet ainsi aux Villans de sortir de la zone rouge alors qu'il restera une seule journée de PL. Sans inspiration, les coéquipiers d'Alexandre Lacazette ne préparent pas de la meilleure des manières la finale de la Cup, dernier objectif de la saison.

3. Football, Serie A : L'Atalanta se reprend, Ibrahimovic guide Milan

L'Atalanta a lutté mais s'en est sorti. Au terme d'un match tendu entre deux équipes joueuses, l'Atalanta s'est imposée sur la plus petite des marges face à Bologne (1-0). Cette victoire permet à Bergame de revenir à six points du leader turinois et de piquer la deuxième place à l'Inter Milan. De son côté et grâce à un doublé de l'inusable Zlatan Ibrahimovic, Milan est allé battre Sassuolo (2-1), ce qui lui permet de prendre la 5e place en attendant le match de l'AS Rome (6e) sur la pelouse de la Spal.

On a aussi retenu pour vous

Football, Transferts : Kylian Mbappé a confirmé qu'il évoluerait "quoi qu'il arrive" au Paris SG la saison prochaine, à la mi-temps du match amical contre le Celtic Glasgow (4-0) au Parc des Princes.

Football américain : A l'image des Washington Redskins, l'équipe canadienne des Eskimos d'Edmonton a annoncé son intention de retirer de son nom le mot "eskimos", jugé offensant.

Omnisport : L'Agence mondiale antidopage (AMA) a annoncé une nouvelle suspension de l'accréditation du laboratoire antidopage de New Delhi, près d'un an après avoir l'avoir sanctionnée en raison d'irrégularités dans l'une de ses méthodes d'analyse.

Basket, NBA : Le jeune intérieur de Sacramento Marvin Bagley III s'est blessé au pied droit à l'entraînement et sera forfait pour le reste de la saison NBA devant redémarrer le 30 juillet dans la bulle d'Orlando.

La vidéo de rattrapage

À l’image des Madrilènes, certains Français ont brillé cette saison dans le championnat espagnol. D’autres champions du monde tricolores 2018 ont, quant à eux, connu un exercice 2019/20 délicat.

Play Icon WATCH 0 but et 0 passe pour Lemar, le cas Griezmann : une saison à oublier pour ces 5 champions du monde 00:03:21

Le tweet qui illustre ce que va être la vie dans la bulle NBA pendant de longs mois

A regarder sur Eurosport

Roger Federer qui gagne un tournoi du Grand Chelem ? La France championne olympique de handball ? Le championnat du monde de snooker ? C'est aujourd'hui sur Eurosport.

Ce qu’il ne faut pas rater aujourd’hui

1. Football, Premier League : Manchester et Chelsea sur le pont

La bataille passionnante pour attraper les deux derniers tickets pour la Ligue des champions se poursuit en Premier League. A la lutte avec Leicester City, Manchester United et Chelsea sont sur le pont ce mercredi soir. Les Red Devils reçoivent West Ham (19h00) alors que les Blues d'Olivier Giroud se déplacent chez le champion, Liverpool (21h15).

2. Football : Mercredi, la journée des transferts

Comme chaque mercredi, ça va être la fête du mercato sur Eurosport.fr. Dès 8h30, vous allez pouvoir retrouver notre live mercato pour découvrir toutes les infos transferts du jour en Europe. Et en début d'après-midi, ce sera le moment de Mercredi Mercato, votre émission sur l'actualité des transferts.

(Avec AFP)

Omnisport Airbnb offre aux fans de sport la chance de rencontrer des champions olympiques en ligne IL Y A 8 HEURES