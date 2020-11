Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et aujourd'hui

1. Football - Equipe de France : Première pour Aguilar, imbroglio autour de Mendy et Sarr

Ruben Aguilar a été convoqué en équipe de France pour la première fois, lundi en fin de journée. Le défenseur de l’AS Monaco devrait arriver à Clairefontaine ce mardi. Il va intégrer le groupe qui prépare les rencontres face à la Finlande, mercredi en amical au Stade de France, face au Portugal, samedi à Lisbonne, puis face à la Suède, mardi prochain, de nouveau à Saint-Denis, dans le cadre de la Ligue des Nations.

Aguilar est appelé quelques heures après le forfait d’Houssem Aouar (OL), lui-même consécutif à l’absence sur blessure de Nabil Fekir (Betis). Mais le latéral monégasque rejoint les Bleus plutôt pour palier l’éventuel retrait de Benjamin Pavard (Bayern Munich), incertain pour mercredi. Et selon L’Equipe, il était le troisième choix dans cette optique, mais le Real Madrid ne "voyait pas d’un bon œil" la sélection de Ferland Mendy, victime de problèmes musculaires, tandis que le Bayern Munich "a mis son veto" à celle de Bouna Sarr, selon les termes utilisés par nos confrères.

2. Vendée Globe : Changement de leader

Jérémie Beyou (Charal) a pris les commandes du Vendée Globe dans la nuit de lundi à mardi. Il devançait au temps de passage de 5h Nicolas Troussel (Corum L’Epargne, 2e) de 2,55 milles nautiques (soit 4,72 km) et Jean Le Cam (Yes We Cam!) de 6,56 nm (12,15 km). Leader lundi soir à 21h, Damien Seguin (Groupe Apicil) se retrouve 8e. Il naviguait à une vitesse de 5,7 nœuds ce matin lors du pointage en question, contre plus de 7 pour les trois membres du podium.

Louis Burton (Bureau Vallée), Jean Le Cam (Yes We Cam!), et Thomas Ruyant (Linked Out) au départ du Vendée Globe 2020 Crédit: Getty Images

Football - Dimanche, Vincent Labrune a fait rejaillir le serpent de mer du retour de la Ligue 1 à 18 clubs. Noël Le Graët s'est depuis prononcé à ce sujet. Dans un entretien publié dans l'édition de mardi de L'Equipe , le président de la FFF estime que ce n'est pas une priorité, mais que cela " mérite une étude ". Lundi, Didier Deschamps s'était dit favorable à ce changement.

Isaac Lihadji lors de Brest-Lille (3-2) en Ligue 1. Crédit: Getty Images

Football - Mauvaise nouvelle pour les Reds ? Selon les informations du Daily Mail et du Times, Trent Alexander-Arnold, l'arrière droit de Liverpool, risque de manquer un mois de compétition en raison d'une blessure au mollet droit contractée lors du déplacement sur la pelouse de Manchester City (1-1) ce dimanche en Premier League.

Cilic surpris par le 399e mondial : le résumé de la victoire de Forejtek

Le Grand Récit du jour : Bad Boys et fiers de l'être

Après les Lakers de Magic et les Celtics de Bird, avant les Bulls de Jordan - à qui ils ont longtemps barré la route -, les Bad Boys de Detroit ont régné sur la NBA pendant deux saisons. Sacrés en 1989 et 1990, Chuck Daly, Isiah Thomas, Bill Lambeer, Joe Dumars and co. ont dominé la Grande Ligue en excellant dans le rôle des méchants. Nous vous proposons de replonger ce mardi dans l'histoire de cette équipe mythique. Pour rappel : les Grands Récits s'écoutent aussi.

L'entretien exclusif : Sacchi et l'importance du jeu

Les hommes en réussite en 1989 et 1990 sont (décidément) à l'honneur ce mardi sur notre site. Arrigo Sacchi, lauréat à la tête de l'AC Milan de la C1 ces années-là - entre autres faits de gloire -, nous a accordé un entretien. L'ancien entraîneur de 74 ans, référence en matière d'évolution tactique du football, y explique notamment que le jeu reste selon lui primordial quand on veut marquer les esprits.

Le podcast du jour : Centracchio, marathon et démystification

Depuis de nombreuses années, Guillaume Centracchio court mais il y a un an, il s’est lancé un défi : participer au marathon de Paris. Afin de pousser l'expérience à son maximum, il a décidé de tester le végétarisme afin de démystifier ce que certains appellent un effet de mode et en analyser les effets. Il raconte son expérience ce mardi dans Ultra Talk.

La vidéo de rattrapage : Lafond sous le charme de Sinzelle

Jérémy Sinzelle est loin d'être le plus réputé des trois-quarts du rugby français. Mais il n'est sans doute pas loin d'en être le plus polyvalent. Notre consultant Jean-Baptiste Lafond l'a évoqué dans sa chronique hebdomadaire, lundi, alors que Sinzelle et La Rochelle occupent la tête du Top 14, avec six victoires en sept matches.

Lafond : "En jouant n°10, 12 ou 15, Sinzelle fait plus que respirer le rugby"

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Tennis : ATP 250 de Sofia : Shapovalov, Simon et Gasquet sur le pont

Entrée en lice de la tête de série N.1, ce mardi en Bulgarie. Denis Shapovalov affronte Radu Albot à Sofia, en huitièmes de finale, tandis que dans le cadre du tour précédent, Gilles Simon, passé par les qualifications, est opposé à Andrej Martin, et Richard Gasquet à Roberto Carballés Baena. Un évènement à suivre sur Eurosport Player.

2. Les Fous du Volant : Simon Pagenaud est notre invité

Un invité de marque, ce mardi, dans votre rendez-vous hebdomadaire avec l'actualité de la Formule 1. Simon Pagenaud participe au podcast les Fous du Volant, pour parler de F1, mais aussi des 24H du Mans. Vous pourrez écouter le lauréat des 500 miles d'Indianapolis 2019 en fin de journée. Nos différents podcasts sont à retrouver ici.

Simon Pagenaud (Penske) après sa victoire aux 500 miles d'Indianpolis, en 2019 Crédit: Eurosport

