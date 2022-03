Ce que vous avez manqué entre hier soir et aujourd'hui

1. Basket-ball - NBA : Les papys sauvent leur franchise

Les Los Angeles Lakers ont été sauvés la nuit dernière par leurs deux vétérans LeBron James (36 points) et Russell Westbrook, auteurs de deux actions décisives pour mener leur équipe à la victoire contre Toronto (128-123). A l'Est, Kevin Durant a porté les Brooklyn Nets avec ses 38 points contre Portland, et mené les siens au succès (128-123), alors que Kyrie Irving ne peut toujours pas jouer les matches de sa franchise à domicile… Miami et Phoenix, leaders respectifs des deux conférences, ont tranquillement déroulé contre le Thunder (120-108) et les Bulls (129-102).

2. Tennis - Indian Wells : Rublev enchaîne, Fritz retrouve les demies

Andrey Rublev a confirmé vendredi sa belle forme du moment dans le désert californien. Tête de série 7 du tournoi américain, il a pris la mesure de Grigor Dimitrov, 35e mondial, en deux sets (7-5, 6-2) en quart de finale. Cette 13e victoire d'affilée sur le circuit permet au Russe de rallier sa 4e demie en Masters 1000 où il retrouvera Taylor Fritz, vainqueur en trois manches de Kecmanovic (7-6, 3-6, 6-1).

Un set accroché et Rublev a marché sur Dimitrov : le résumé

3. Football - Ligue 1 : Saint-Etienne laisse échapper deux points contre Troyes

Tenus en échec par de valeureux Troyens (1-1) en match d'ouverture de la 29e journée, les Verts ont laissé filer à domicile un succès précieux qui aurait pu les sortir de la zone rouge. Au lieu de cela, les hommes de Pascal Dupraz restent barragistes, et peuvent voir Lorient et Clermont prendre de l'air dans la lutte pour le maintien. Avec ce point qui n'arrange personne, l'ASSE prend tout de même quatre points d'avance sur le 19e Metz.

On a aussi retenu pour vous

Tennis - Indian Wells : La Polonaise Iga Swiatek, 4e mondiale, qui a battu Simona Halep (7-6, 6-4) s'est qualifiée pour la finale du WTA 1000 d'Indian Wells, où elle affrontera la Grecque Maria Sakkari (6e), qui a remporté son duel de cogneuses face à Paula Badosa vendredi (6-2, 4-6, 6-1).

Boxe : Estelle Mossely a conservé sa ceinture mondiale IBO des légers en dominant à l’issue des dix rounds l'Argentine Yanina Lescano ce vendredi à Dubaï par décision partagée.

Comment Mossely a usé Lescano pour conserver sa ceinture IBO : le résumé de son combat victorieux

Football - Bundesliga : Le match Bochum-Mönchengladbach : Le match Bochum-Mönchengladbach a été interrompu à la 70e minute de jeu après qu'un des arbitres de touche a reçu un gobelet de bière rempli sur la tête. un geste immédiatement regretté par les deux clubs, mais qui pourrait avoir de graves conséquences disciplinaires.

Athlétisme - Mondiaux en salle : La Suissesse Mujinga Kambundji : La Suissesse Mujinga Kambundji a créé la sensation aux Mondiaux en salle d'athlétisme en étant sacrée sur le 60m, vendredi à Belgrade, obtenant ainsi le premier grand titre de sa carrière dans un chrono exceptionnel de 6"96, 4e meilleure performance de l'histoire.

Ski acrobatique - Mondiaux : Perrine Laffont a décroché, ce vendredi, : Perrine Laffont a décroché, ce vendredi, le cinquième globe de cristal de sa carrière après sa victoire lors de la course individuelle à Megève.

La vidéo de rattrapage :

"J'ai encore plein de choses à vivre en slalom, voire en géant" : Chalet Club avec Clément Noël

Le podcast à ne pas manquer :

Le tweet qui donne le sourire :

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Rugby - Tournoi des Six Nations : L'histoire leur appartient

C'est un grand jour pour le rugby français. Dans un Stade de France plein, les Bleus auront à 21h la possibilité de remporter le Tournoi des Six Nations face aux Anglais, en réalisant le premier Grand Chelem de l'équipe de France depuis 2010. Mais le XV de la Rose, sans enjeu sportif à défendre, aura à cœur de priver ses meilleurs ennemis d'un tel triomphe. Intouchables dans cette édition 2022, N'tamack, Dupont et consorts sauront-ils résister à la pression ? Coup d'envoi à Saint-Denis à 21h !

Analyse de la compo - "Est-ce le plus grand match des Bleus depuis 10 ans ?"

2. Cyclisme - Milan-San Remo : Place au premier monument de l'année !

Si vous ne savez pas quoi faire de votre samedi, il faudra être vite devant Eurosport pour assister à la première des cinq courses "monuments" de l'année ! Pogacar, Van Aert, Roglic, Van der Poel : une explication entre costauds est attendue sur la classique italienne, que ne disputera pas le champion du monde Julian Alaphilippe. Wout Van Aert aura à coeur de réussir un nouveau coup comme en 2020, là où un Tadej Pogacar à l'appétit d'ogre cette saison ne voudra rien laisser à ses concurrents. A moins qu'un outsider déjoue les pronostics , comme Jasper Stuyven l'an dernier. Vous savez tout, il ne reste plus qu'à profiter de l'événement sur l'App Eurosport et Eurosport 2 à partir de 9h30.

3. Formule 1 - Grand-prix de Bahreïn : La F1 est (enfin) de retour !

Place à la première séance de qualification de l'année. Après les deux premières séances d'essais libres hier , qui ont confirmé la bonne forme de Ferrari cette saison et les difficultés de Mercedes à venir, c'est la réalité des qualifications qui aura lieu aujourd'hui (début à 15h30). Le champion du monde en titre Max Verstappen, le plus rapide en essais vendredi, devra se méfier de Charles Leclerc, très à l'aise dans sa monoplace. Après la saison 2021 époustouflante, on ne boudera pas notre plaisir à l'idée de revoir tout ce beau monde retrouver la piste cette année. Attention les yeux, la saison est lancée !

4. Ski alpin - Méribel-Courchevel : Le dernier géant de la saison à la maison

Impossible de rater ça ! Les meilleurs slalomeurs du monde se retrouvent ce samedi à Méribel-Courchevel pour se disputer le globe de cristal. Les finales de Coupe du monde sont en France, et à suivre évidemment sur Eurosport. Première manche du géant messieurs à 9h00, où les Français Mathieu Faivre, Alexis Pinturault, Thibaut Favrot tenteront de briller à domicile. On a d'ailleurs rencontré leurs coaches et pu leur poser quelques questions sur leurs poulains, auxquelles ils ont répondu sans concession ! A retrouver ici.

