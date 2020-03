Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis - ATP et WTA Indian Wells : Le Masters et le Premier reportés

L'épidémie de coronavirus qui sévit dans le monde, et incite les pays à prendre des mesures sanitaires de plus en plus restrictives, continue d'impacter fortement le sport. Les organisateurs d'Indian Wells viennent ainsi de reporter les tournois ATP et WTA qui devaient débuter mercredi en Californie.

Cette décision a été prise après que "le département de santé publique du comté de Riverside eut déclaré une urgence de santé publique pour la vallée de Coachella après un cas confirmé de coronavirus (COVID-19) au niveau local", a indiqué la direction du tournoi, qui a assuré avoir suivi "les conseils des professionnels de santé, des Centres de contrôle des maladies et de l'Etat de Californie".

La tournée américaine devait se poursuivre à Miami, du 25 mars au 5 avril, mais désormais rien n'est moins sûr.

2. Football - Ligue 1 : Lyon perd de vue la C1

Les supporters de l'OL ont décidemment du mal à apprécier leurs succès récents, en C1 et dans le derby, car la rechute n'est jamais loin. Dimanche soir, lors de la 28e journée du championnat, Lyon s'est incliné à Lille (1-0) sur un but de Loïc Rémy, et pour le défenseur Joachim Andersen, l'équipe "n'a vraiment pas bien joué".

"Il reste 10 matches, 30 points, effectivement on en a dix de retard (sur l'actuel troisième, Rennes, ndlr), c'est beaucoup. Il faut être conscient de ça", a admis l'entraîneur, Rudi Garcia. Effectivement, la C1 s'éloigne. Pour le LOSC, cette troisième victoire consécutive l'a rapproché à un point du podium.

3. Basketball - NBA : Les Lakers calment les Clippers

Les Lakers, portés par les 58 points du duo LeBron James - Anthony Davis et le record saisonnier d'Avery Bradley (24 points dont 6/12 à trois points), se sont imposés sur le parquet des Clippers (103-112), leurs dauphins et rivaux de la conférence Ouest qui restaient sur six victoires

"C'était comme un match de play-offs, nos défenses étaient acharnées. C'est une victoire d'équipe pour nous", a lâché LeBron, auteur de 28 points, 9 passes et 7 rebonds, et qui a mis un coup d'accélérateur dans le "money-time".

De son côté, Houston a subi sa quatrième défaite de suite, battu par Orlando (106-126). James Harden et ses partenaires traversent une période délicate et ils vont devoir vite réagir s’ils espèrent finir dans le Top 4 de leur Conférence.

4. Football - Liga : Le Real cède les commandes au Barça

Battu (2-1) sur le terrain du Betis Séville en clôture de la 27e journée, le Real Madrid a laissé le FC Barcelone seul en tête du classement, deux points devant.

Le Real Betis a ouvert la marque par Sidnei d'une frappe en pleine lucarne (40e). Mais si le Real a égalisé en fin de première période sur un penalty de Karim Benzema, ce dernier a été impliqué sur le but décisif en commentant une faute qui a lancé une contre-attaque andalouse conclue par Cristian Tello (82e).

Escrime - Jeux Olympiques 2020 : Les sabreuses françaises, vice-championnes du monde en 2019, ont assuré leur qualification pour Tokyo, après leur 7e place de l'épreuve de Coupe du monde à Athènes.

Football - Faits divers : le Brésilien Ronaldinho passe sa troisième nuit derrière les barreaux à Asuncion, au Paraguay, pour usage de faux passeport. Son avocat va demander ce lundi la libération immédiate du champion du monde 2002.

Natation - Dopage : L'Australien Denis Cotterell, qui entraînait le nageur Sun Yang depuis plus de dix ans, a rompu les liens avec l'icône chinoise après sa suspension de huit ans, a-t-il indiqué au Daily Telegraph de Sydney.

Cyclisme - Dopage : Contrôlée positive à l'EPO en juin 2019, Marion Sicot a reconnu sa faute dans Stade 2, expliquant son "erreur" par l'emprise de son directeur sportif chez Doltcini-Van Eyck Sport.

Basketball - NBA : Giannis Antetokounmpo, souffrant du genou gauche, manquera au moins deux matches de Milwaukee, ont annoncé les Bucks dimanche avant leur défaite face aux Suns. Le "Greek Freak" sera donc absent face à Denver ce lundi.

Handball - Ligue des champions féminine : Brest, très solide lors du tour principal, aura la tâche difficile en quarts de finale contre les Russes de Rostov, alors que Metz sera favori face aux Roumaines de Valcea.

Hockey-sur-glace - Ligue Magnus : Ecarté dans un premier temps des quarts de finale en raison de l'épidémie de nouveau coronavirus, le club de Mulhouse devrait finalement pouvoir disputer la suite de la compétition, a annoncé la Fédération.

1. Cyclisme - Paris - Nice : Pour les sprinters ?

Avec Maximilian Schachmann en jaune mais sans Warren Barguil, exclu de la course pour avoir pris le sillage de la voiture de son directeur sportif après sa chute lors de la 1re étape dimanche, la "Course au soleil" se poursuit ce lundi sur 166,5 kilomètres entre Chevreuse, dans les Yvelines, à Chalette-sur-Loing, dans le Loiret, où un sprinteur pourrait bien s'imposer.

2. Football - Serie A : Sassuolo - Brescia sans spectateurs

Ce match de la 26ème journée débutera à 18h30, à huis clos.

3. Football - Ligue 2 : Lens a une occasion à saisir

Quatrième à deux points du deuxième, Lens reçoit Orléans à 20h45.