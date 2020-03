Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Omnisport - Coronavirus : Le gouvernement italien met le sport national en congé maladie

L'annonce ne semblait plus être qu'une question de temps, elle est arrivée dans la soirée de lundi. Lez premier ministre italien Giuseppe Conte a officialisé l'arrêt de toutes compétitions sportives dans la Botte jusqu'au 3 avril prochain à cause de la pandémie de Covid-19. Au lendemain d'une journée de Serie A disputée à huis clos, cette décision met ainsi en pause le calcio mais aussi toutes les compétitions nationales de l'autre côté des Alpes. Cette disposition ne prend pas en compte les épreuves européennes comme la Ligue des champions, même si la tenue de Juventus – Lyon devrait être chamboulée.

2. Football – Premier League : Leicester a remis la marche avant

Grippés depuis plusieurs semaines, les Foxes ont retrouvé des couleurs lundi. Leicester a surclassé Aston Villa (4-0) dans le dernier match de la 29ez journée du championnat. Aphone en 2020, Jamie Vardy a été un des grands bonhommes de la soirée avec un doublé. Les deux autres buts sont signés Harvey Barnes. La série de quatre matches sans victoire prend ainsi fin pour les hommes de Brendan Rodgers, toujours troisièmes.

3. Handball – Championnats du monde : Les Bleus devront obtenir leur ticket contre la Macédoine

L'équipe de France devra rattraper son cuisant échec de l'Euro contre la Macédoine. Le tirage au sort des barrages du prochain Mondial en Egypte en a décidé ainsi. Eliminés dès le premier tour en janvier, les Bleus devront l'emporter en match aller-retour en juin prochain pour éviter de manquer leur première compétition continentale depuis 1990.

Football - Ligue 2 : A huis clos pour cause de coronavirus, le RC Lens a difficilement dominé la lanterne rouge Orléans (1-0) et revient à un point du leader lorientais, battu samedi à Ajaccio (1-0).

Football - Ligue Europa : A cause de la propagation du coronavirus, la rencontre comptant pour les huitièmes de finale aller de la Ligue Europa, FC Séville - AS Rome, se déroulera à huis clos jeudi soir.

Handball – Starligue : Covid-19 toujours, le match Aix-Montpellier, prévu jeudi, a été reporté à une date ultérieure. Par ailleurs, la LNH prendra une décision mardi quant à l'organisation du Final Four de la Coupe de la Ligue ce week-end au Mans.

Hockey – Ligue Magnus : Covid-19 encore, les play-offs du championnat de France sont suspendus jusqu'au 17 mars en raison de la pandémie, a indiqué la fédération française de hockey. Cette décision prendra effet à partir des demi-finales, les deux derniers matches des quarts opposant Mulhouse et Amiens, prévus mardi et éventuellement mercredi en cas d'égalité entre les deux équipes, sont eux maintenus et se dérouleront à huis clos, précise la FFHG dans un communiqué.

Football - Premier League : L'entraîneur de Tottenham José Mourinho a annoncé que sa recrue de l'hiver, Steven Bergwijn, victime d'une entorse à une cheville, serait indisponible jusqu'à la fin de la saison.

Basketball – NBA : Sans son MVP Giannis Antetokounmpo, Milwaukee a de nouveau chuté, cette fois sur le parquet de Denver (109-95). Utah a chuté contre le champion en titre Toronto (92-101) avec un petit match de Rudy Gobert (6 points, 4 rebonds), exclu en fin de match. Le carton de la nuit est pour Atlanta, vainqueur de Charlotte après deux prolongations (143-138) malgré les 40 points de Terry Rozier.

La France a dit adieu aux rêves de Grand Chelem en perdant en Ecosse dimanche dans le Tournoi des 6 Nations. La faute à pas de chance ? La faute aux Ecossais d'abord, auteurs d'un match avec des ressources insoupçonnées. Mais pas à Mohamed Haouas, malgré son geste d'énervement impardonnable. Lafond dégaine.

Vidéo - Lafond: "Haouas s'est cru en Fédérale 1, mais il n'est pas responsable de la défaite" 04:10

1. Football – Ligue des champions : Le finaliste sortant en grand danger (21h00)

Tottenham est face à un grand défi ce mardi : renverser une situation bien compromise pour espérer poursuivre son parcours en C1. Les hommes de José Mourinho s'étaient inclinés à l'aller (0-1) face à Leipzig. En Allemagne, il faudra montrer un tout autre visage. Pour Valence, l'affaire semble un peu plus compromise encore. Le club espagnol doit remonter trois buts de débours contre l'Atalanta après la rouste reçue à l'aller (4-1).

Vidéo - "N'en déplaise à Agnelli, l'Atalanta mérite autant que la Juventus sa place en Ligue des champions" 04:07

2. Cyclisme – Paris-Nice : La revanche des frustrés ? (à partir de 11h20)

Si Nizzolo a pu lever les bras lundi, la meute des sprinteurs s'est dans l'ensemble fait piéger depuis le début de la Course au soleil. Bennett, Ewan, Viviani, Bouhanni… Nombreux sont les finisseurs qui n'ont pas pu jouer leur carte lors des deux premières étapes rocambolesques. A Chalette-sur-Loing ce mardi, le terrain leur est propice, même si les derniers kilomètres ne seront pas parfaitement plat. A eux de contrôler la course cette fois.

3. Football – Tournoi de France : Une fin en apothéose pour les Bleues ? (21h00)

Déjà assurée de remporter la compétition, l'équipe de France féminine de football va pouvoir se faire plaisir contre les Pays-Bas. Les joueuses de Corinne Diacre ont jusque là dominé le Canada et le Brésil sur la plus petite des marges (1-0) et voudront certainement en montrer plus à leur public. Attention toutefois, contre les redoutables Néerlandaises.

