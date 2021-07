Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Foot - Euro 2020 : l'Italie sacrée

"Football is coming to Rome." 53 ans après son premier sacre européen, et trois ans après avoir manqué la qualification pour la Coupe du monde, l'Italie est à nouveau au sommet. La Squadra Azzura a vaincu aux tirs au but une Angleterre décevante et trop passive après son ouverture du score précoce, 53 ans après son premier sacre européen, et trois ans après avoir manqué la qualification pour la Coupe du monde, l'Italie est à nouveau au sommet. La Squadra Azzura a vaincu aux tirs au but une Angleterre décevante et trop passive après son ouverture du score précoce, ce dimanche soir (1-1, 3-2 aux t.a.b.) . Gianluigi Donnarumma a stoppé les tentatives de Jadon Sancho et Bukayo Saka, après l'échec de Marcus Rashford.

"Avec l'Italie, l'Euro ne pouvait pas rêver plus beau vainqueur"

2. Basket - NBA : les Bucks se relancent

Milwaukee n'est plus mené que 2-1 dans cette finale NBA. Les Bucks ont largement remporté le match 3 face aux Suns, dans la nuit de dimanche à lundi (120-100). Giannis Antetokounmpo a inscrit 41 points, 13 rebonds et 6 passes décisives, bien épaulé par Khris Middleton (18 points) et Jrue Holiday (21 points).Mais c'est surtout défensivement que les coéquipiers du Greek Freak ont fait la différence, en muselant notamment Devin Booker (3/14 au tir, 10 points).

Nous avons aussi retenu pour vous

Tennis - Tokyo 2020 : En raison des restrictions sanitaires, "Je suis un peu partagé. C'est du 50/50 à cause de ce que j'entends depuis deux jours." En raison des restrictions sanitaires, Novak Djokovic, sacré à Wimbledon ce dimanche , a émis le doute sur sa participation aux JO :

Basket - Mondial U19 : Les Bleuets, portés par Victor Wembanyama, ont frôlé l'exploit mais Les Bleuets, portés par Victor Wembanyama, ont frôlé l'exploit mais ont fini par s'incliner face aux Etats-Unis en finale (83-81).

Golf : L'ancien vainqueur de l'US Open Lucas Glover, dont la dernière victoire sur le circuit PGA remontait à 2011, a remporté le John Deere Classic de Silvis dimanche.

Le tweet chambreur

La vidéo de rattrapage

Martin dégringole, Kuss rigole : le résumé de la 15e étape

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Tennis - ATP Hambourg / ATP Bastad : les Bleus de sortie

Une poignée de Bleus sont de retour sur les courts ce lundi, pour effacer la déception de Wimbledon. A Hambourg, Benoît Paire, sorti au 1er tour à Londres, affronte Ricardas Berankis en soirée, juste après le match entre Corentin Moutet et Sebastian Baez (dès 13h30). A Bastad, Richard Gasquet s'offrira lui un choc face à Marco Cecchinato, dès 13h.

Benoît Paire au Queen's en 2021 Crédit: Getty Images

