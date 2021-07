Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Copa América : L'Argentine en finale au bout du suspense

La finale tant attendue aura bien lieu. L'Argentine s'est qualifiée pour la finale en sortant la Colombie au bout d'une séance de tirs au but, les deux équipes n'ayant pu se départager dans le temps réglementaire (1-1, 3-2 ap. t.a.b). Léo Messi a converti sa tentative, Leandro Paredes également. L'Albiceleste affrontera donc le Brésil de Neymar, dimanche.

La joie des Argentins de Lionel Messi, qualifiés pour la finale de la Copa América, le 6 juillet 2021 Crédit: Getty Images

2. Football - Euro 2020 : Revoici l'Italie

La période de vaches maigres est définitivement derrière elle. Après plusieurs années difficiles, l'Italie est de nouveau là où elle est plus régulièrement, c'est-à-dire en finale. La Squadra Azzurra s'est qualifiée aux dépens de l'Espagne , après un match à suspense (1-1, 4-2 ap. t.a.b). Federico Chiesa et Alvaro Morata avaient marqué dans le temps réglementaire.

3. Basketball - NBA : Phoenix prend la main

Les Suns ont brillé. Porté par un Chris Paul étincelant (32 points, 9 passes) et plus globalement un trident Paul-Booker-Ayton dominant, Phoenix a pris le meilleur sur les Bucks de Milwaukee (118-105) lors du match 1 des Finales NBA. De retour de blessure, Giannis Antetokounmpo a fait des différences une mi-temps durant, avant d'être parfaitement muselé.

Jeux Olympiques - Tokyo 2020 : Les autorités japonaises ont annoncé mercredi l'annulation du relais de la flamme olympique - qui débutera vendredi - sur la voie publique, en raison des restrictions sanitaires.

Jeux Olympiques - Athlétisme : La Fédération américaine d'athlétisme n'a pas retenu Sha'Carri Richardson pour des raisons de "crédibilité". La sprinteuse, suspendue après un contrôle positif au cannabis, aurait pu prendre part au relais 4x100 m.

Rugby - Test-match : La fédération sud-africaine de rugby a annoncé mardi que onze membres des Springboks (joueurs et membres du staff) avaient été testés positif au Covid-19, avant le match prévu vendredi contre la Géorgie.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Cyclisme - Tour de France : Double dose de Ventoux

Gare à l'indigestion pour le peloton. Déjà quelque peu écœurés par la superbe leçon de Deceuninck, la vieille, pour mener Mark Cavendish à un 33e succès sur la Grande Boucle, les coureurs s'attaquent ce mercredi à un parcours qui ne devrait pas plaire aux sprinteurs. Ce sera le Mont Ventoux. Et plutôt deux fois qu'une.

2. Tennis - Wimbledon : Sans souci pour Federer et Djokovic ?

Ils ont rendez-vous en finale. Mais avant cela, ils ont (beaucoup de boulot) à finir. Roger Federer et Novak Djokovic disputent les quarts de finale du tournoi londonien, respectivement opposés à Hubert Hurkacz - tombeur de Daniil Medvedev au tour précédent - et Marton Fucsovics. Une formalité pour les deux hommes ? Pas si sûr. A suivre également : Khachanov - Shapovalov et Auger-Aliassime - Berrettini.

3. Football - Euro 2020 : Qui pour rejoindre l'Italie en finale ?

C'est l'avant-dernière marche. L'Angleterre, favorite pour le titre, défie le Danemark (21h00) en finale. Portée par une génération à maturité, la sélection emmenée par Gareth Southgate aura un avantage : le soutien de tout un stade, celui de Wembley. Mais les Danois, sûrs de leur force à la fois tactique mais aussi mentale, ont une occasion à ne surtout pas manquer. Alors, de quelle côté va pencher la balance ?

