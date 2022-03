Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Qualifications Coupe du Monde : Addio ragazzi !

Pour la première fois de son histoire, l'Italie va manquer la Coupe du monde pour la deuxième fois d'affilée. Les joueurs de Roberto Mancini, champions d'Europe en titre, ont sombré à Palerme en demi-finale des barrages face à la modeste Macédoine du Nord (0-1) . Malgré plus de 30 tirs dans la rencontre, les Azzurri ont raté le coche et manquent leur choc anticipé face au Portugal pour une qualification au Mondial. C'est un véritable séisme de l'autre côté des Alpes , pour une nation victorieuse à l'Euro il y a seulement huit mois. Depuis son succès au Mondial en 2006, la Nazionale n'a gagné qu'un seul match de Coupe du Monde en 16 ans.

2. Basket-ball - NBA : Rien ne va plus chez les Bulls !

Porté par un immense Booker, Phoenix s’est offert le choc de la nuit en s’imposant (140-130) sur le parquet de Denver et conforte sa place de leader de la Conférence Ouest devant Memphis, vainqueur facile d’Indiana (133-103). De son côté, Chicago s’est une nouvelle fois incliné (109-126) face aux Pélicans de la Nouvelle-Orléans et voit sa place en playoffs de plus en plus remise en question.

3. Football - Qualifications Coupe du Monde : Le Portugal qualifié en tremblant

José Fonte peut remercier son partenaire du LOSC Burak Yilmaz. Alors que le Portugal menait 2-1 à domicile en demi-finale de son barrage pour le Mondial, le capitaine lillois a provoqué un penalty dans les derniers instants de la rencontre. Un penalty qu'a tiré le "Kral" sur le haut de la transversale, tuant les chances d'une égalisation turque. Au final, les Portugais de Cristiano Ronaldo se qualifient pour la finale grâce à un succès difficile (3-1) , et affronteront la Macédoine du Nord mardi soir (20h45) à Porto pour une place au Mondial qatari à la fin de l'année.

4. Tennis - WTA 1000 Miami : Osaka enchaîne et convainc

Loin de ses larmes d'il y a deux semaines à Indian Wells, l'ancienne numéro 1 mondiale Naomi Osaka s'est aisément qualifiée pour le 3e tour à Miami en disposant d'une autre ex-n°1, Angélique Kerber (6-2, 6-3). La Japonaise, qui a avoué travailler avec une psychothérapeute pour gagner en confiance mentale, est apparue très solide dans le jeu et souriante après la rencontre. Dans un tournoi où elle se considère comme "chez elle", l'actuelle 77e mondiale est prête pour réaliser un grand parcours.

On a aussi retenu pour vous

Football - Qualifications Coupe du Monde : Porté Porté par un immense Gareth Bale , le Pays de Galles a disposé de l'Autriche (2-1), et affrontera l'Ecosse ou l'Ukraine en finale de son barrage pour le Mondial.

Football - Qualification Euro Espoirs : Les Bleuets ont solidifié un peu plus leur première place du groupe H, synonyme de qualification directe pour l'Euro, en : Les Bleuets ont solidifié un peu plus leur première place du groupe H, synonyme de qualification directe pour l'Euro, en disposant de des Îles Féroé à Calais (2-0) . Eduardo Camavinga a notamment inscrit son 2e but avec les Espoirs.

Tennis - Masters 100 Miami : Arthur Rinderknech s'est qualifié pour le deuxième tour de l'Open de Miami grâce à son succès sur Laslo Djere (6-2, 7-6). C'est en revanche terminé pour Jo-Wilfried Tsonga et Benjamin Bonzi, respectivement sortis par Jordan Thompson (6-7, 6-4, 6-4) et Tommy Paul (6-4, 6-4).

Basket - NBA : C'est désormais officiel, C'est désormais officiel, Kyrie Irving pourra rejouer à domicile avec les Nets . Grâce aux nouvelles régulations de la ville de New York concernant les sportifs, le meneur de jeu, non-vacciné, pourra profiter d'une exemption pour exercer son métier, même à domicile.

Football - Qualifications Coupe du Monde : L'Equateur et l'Uruguay se sont qualifiés jeudi pour la Coupe du monde lors de l'avant-dernière journée des éliminatoires de la poule unique sud-américaine. Trois équipes peuvent espérer passer par le barrage de la 5e place : La Colombie, le Pérou et le Chili.

Football - Qualifications Coupe du Monde : Le Canada, battu au Costa Rica (1-0), a manqué une première opportunité de valider son billet pour le Mondial-2022, jeudi en qualifications de la zone Concacaf, le Mexique et les Etats-Unis s'approchant un peu plus du Qatar après leur match nul (0-0).

La vidéo de rattrapage

Le tour de Catalogne est à suivre sur Eurosport. Sur la 4e étape hier, le Portugais Joao Almeida (UAE Emirates) s'est imposé jeudi au sommet de Boi Taüll, devançant Nairo Quintana au sprint. Son arrivée en vidéo ici.

Quintana a bien tenté mais Almeida était le plus fort : l'arrivée de la 4e étape

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football - Qualifications Coupe du Monde : Une journée de gala en Afrique

Après l'Europe hier, c'est l'Afrique qui entre en scène ce vendredi avec un système différent. Cinq matches avec confrontation aller-retour, pour cinq qualifiés au Mondial. Avec presque que des matches de gala au programme, avec un début dès 16h et un match RD Congo - Maroc. Opposée à 18h au Cameroun, l'Algérie tentera d'effacer le fiasco de la CAN il y a deux mois . Enfin à 20h30, le champion d'Afrique en titre sénégalais ira au Caire affronter l'Egypte dans un remake de la dernière finale de Coupe d'Afrique, où Mohamed Salah et Sadio Mané, partenaires à Liverpool se retrouveront sous le feu des projecteurs une nouvelle fois . A suivre également : Mali-Tunisie à 18h, et Ghana-Nigéria à 20h30.

2. Football - Amicaux Internationaux : L'Équipe de France fait sa rentrée à Marseille

Six ans après la folle demi-finale de l'Euro contre l'Allemagne, les Bleus retrouvent le Stade Vélodrome pour leur premier match de l'année 2022 face à la Côte d'Ivoire (21h15). Les hommes de Didier Deschamps devraient à cette occasion se présenter une nouvelle fois en 3-4-3, un système où Kingsley Coman et surtout le petit nouveau Jonathan Clauss ont des points à marquer . En l'absence de N'Golo Kanté, c'est Aurélien Tchouaméni qui aura à nouveau l'occasion de briller au milieu de terrain avec le maillot de la sélection, tandis qu'Olivier Giroud, parti à la chasse du record de buts de Thierry Henry, sera aussi surveillé de près

Meilleur milieu de l’année : pourquoi Tchouaméni a mis Rabiot dans le rétro

3. Patinage Artistique - Championnats du monde : Papadakis et Cizeron pour confirmer à la maison

Quelques semaines à peine après leur titre olympique à Pékin, les Français Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron ont l'occasion de remporter un cinquième titre mondial à Montpellier ce week-end. Première étape ce vendredi pour le duo tricolore, avec la danse rythmique à partir de 11h. A suivre en direct et en intégralité sur Eurosport.

4. Tennis - Masters 1000 Miami : Hugo Gaston face à un gros test nommé Isner

Après sa brillante qualification et la fin de sa série noire sur le circuit ATP, Hugo Gaston dispute le deuxième tour de l'Open de Miami ce vendredi (16h). Il y aura un morceau de taille sur sa route, puisque c'est le colosse John Isner, tête de série numéro 20, qui se présente sur la route du gaucher tricolore. Une opportunité en or pour le Toulousain de réussir un grand match, lui qui manque encore de consistance au plus haut niveau ces derniers mois. Une opposition de prestige est l'occasion de changer tout ça ! A suivre sur Eurosport, comme les plus gros tournois de tennis de la saison.

5. Formule 1 - Grand-Prix d'Arabie Saoudite : Vers un nouveau week-end de domination pour Ferrari ?

Une semaine après leur démonstration à Bahreïn , les pilotes Ferrari auront à cœur de réitérer leur performance ce week-end sur le circuit de Jeddah en Arabie Saoudite. Première étape ce vendredi avec les deux premières séances d'essais libres (15-16h, puis 18-19h), avant les qualifications demain et la course dimanche. Perdants du dernier week-end, les champions du monde en titre Red Bull voudront corriger le tir, leur leader Max Verstappen le premier. Un nouveau duel au sommet pour le deuxième week-end de F1 de l'année !

