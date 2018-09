Italie, numéro un, Vuelta, Espagne-Croatie : l'actu sur un plateau du 11 septembre 2018

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue des nations : L'Italie reste impuissante au Portugal

C'était un déplacement compliqué pour l'Italie chez le champion d'Europe. Et la Nazionale y a une nouvelle fois affiché ses lacunes du moment. Sans Mario Balotelli, diminué physiquement et laissé en tribunes, la formation de Roberto Mancini s'est inclinée au Portugal (1-0) dans la foulée du piètre nul concédé à domicile face à la Pologne vendredi (1-1). Inoffensifs en attaque, surpris sur un contre conclu avec sang-froid par André Silva en début de seconde période, les Italiens ont subi une nouvelle désillusion à Lisbonne et se retrouvent dos au mur dans le groupe 3 de la Ligue A.

2. Golf - BMW Championship : Justin Rose s'incline en barrage… mais accède au trône mondial

Justin Rose n'a pas eu besoin d'aller chercher bien loin pour se consoler de sa défaite en barrage face à l'Américain Keegan Bradley. Grâce à sa deuxième place, l'Anglais est devenu numéro un mondial pour la première fois de sa carrière et détrône l'Américain Dustin Johnson, seulement 24e de ce BMW Championship. Il est le quatrième Britannique de l'histoire à accéder au trône mondial après Nick Faldo, Lee Westwood et Luke Donald. Rory McIlroy a pris la cinquième place du tournoi, juste devant Tiger Woods.

Justin RoseGetty Images

3. Football - PSG : Areola "en pole" pour être le gardien numéro un au PSG

Thomas Tuchel a enfin clarifié la hiérarchie des gardiens au Paris Saint-Germain entre Gianluigi Buffon et Alphonse Areola. "La décision n'est pas définitive, mais j'ai dit à Alphonse (Areola) qu'à mon avis, il était en pole position pour être le numéro un, de par sa jeunesse", a déclaré l'entraîneur du PSG sur les ondes de RMC. Une très bonne nouvelle pour le Français, brillant sous le maillot tricolore jeudi en Allemagne (0-0) pour sa toute première titularisation avec les Bleus.

Gianluigi Buffon et Alphonse AreolaGetty Images

Nous avons aussi retenu pour vous

Football - Ligue des nations : Dans la Ligue B, la Turquie a réussi un improbable renversement de situation pour s'imposer en Suède (2-3). Menés à trois minutes de la fin du temps réglementaire, les Turcs ont pu compter sur un doublé d'Emre Akbaba pour enlever la victoire.

Golf - Ryder Cup : Jim Furyk, le capitaine de l'équipe américaine, a délivré lundi le dernier billet pour la Ryder Cup, à Tony Finau, un jeune golfeur âgé de 28 ans, vainqueur d'un tournoi PGA à Porto Rico en 2016 et classé dans le Top 10 de trois Majeurs cette saison.

Football - Liga : Dans le cadre du projet de délocalisation aux Etats-Unis d'un match de Liga, le derby catalan Gérone-FC Barcelone, en janvier prochain, ce sont les joueurs qui "prendront la décision finale", a annoncé le syndicat des joueurs du championnat espagnol (AFE).

Basketball - NBA : L'ailier fort britannique Luol Deng (2,06 m, 100 kg) a signé un contrat d'une saison avec les Minnesota Timberwolves, où il évoluera de nouveau sous les ordres de Tom Thibodeau, qui fut son coach à Chicago en 2014.

Football américain - NFL : Les New York Jets n'ont pas manqué leur premier rendez-vous de la saison avec un très large succès sur les Detroit Lions (48-17). Les Los Angeles Rams ont également brillé en dominant facilement les Oakland Raiders (33-13).

La vidéo de rattrapage

Amortie rétro, tweener, côté du filet... Il y en a pour tous les goûts dans notre top 10 des plus beaux points de la quinzaine à Flushing Meadows.

Vidéo - Federer, Serena, Pouille, Stephens… Le top 10 des plus beaux points de l’US Open 02:44

Le tweet tactique

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Cyclisme - Tour d'Espagne : Un chrono pour lancer le sprint final

Après la journée de repos, le peloton reprend la route pour la dernière semaine de la Vuleta avec un contre-la-montre individuel de 32 kilomètres entre Santillana del Mar et Torrelavega. Un chrono sans grandes difficultés qui pourrait créer quelques écarts dans un classement général très serré. Les cinq premiers, Simon Yates, Alejandro Valverde, Nairo Quintana, Miguel Angel Lopez et Steven Kruijswijk, se tiennent en moins de 1'30" tandis que Thibaut Pinot et 7e à 2'10". La course est à suivre en direct sur Eurosport à partir de 14h.

Vidéo - Fritsch : "Yates ne va pas refaire le même coup qu'au Giro, j'en fais mon favori pour la victoire" 04:37

2. Football - Ligue des nations : Un Espagne - Croatie en dessert

Une superbe affiche pour conclure les matches septembre. L'Espagne, forte de sa victoire convaincante en Angleterre (1-2) samedi, défie la Croatie, vice-championne du monde en titre, à Elche. Toujours dans la Ligue A, la Belgique, troisième de la dernière Coupe du monde, débute son tournoi par un déplacement en Islande, qui reste sur une claque reçue en Suisse (6-0). Le coup d'envoi des rencontres sera donné à 20h45.

3. Football - Matches amicaux : L'Angleterre, le Brésil et l'Argentine sur le pont

Opposés à des Suisses en feu face aux Islandais, les Anglais auront l'occasion de réagir après leur défaite face aux Espagnols (21h00). Il y aura aussi un duel entre la Pologne et l'Eire (20h45). Et pour les noctambules, le Brésil de Neymar affrontera le Salvador la nuit prochaine (2h30) tandis que l'Argentine, sans Lionel Messi, jouera face à la Colombie de Radamel Falcao (02h00).