Murray, Jardim, Pinturault : l'actu sur un plateau

1. Football – Ligue 1 : Jardim encore à la porte à Monaco

Leonardo Jardim n'est plus l'entraîneur de l'AS Monaco. Le club l'a annoncé ans un communiqué publié dans la soirée de samedi. C’est la deuxième fois en un peu plus d’un an que le Portugais est remercié par le club monégasque. L'ASM en a profité pour annoncer le nom de son nouveau coach : il s'agit de Robert Moreno, bref sélectionneur de l'équipe d'Espagne et ancien adjoint de Luis Enrique.

Leonardo Jardim (AS Monaco)Getty Images

2. Tennis – Open d’Australie : Murray n’ira pas à Melbourne

Andy Murray ne participera pas au prochain Open d'Australie (20 janvier-2 février) en raison d'une blessure à l'aine, a annoncé samedi soir son agent, Matt Gentry. L'ancien N.1 mondial de 32 ans, actuel 125e mondial, s'était blessé lors de la Coupe Davis à Madrid (Espagne) mi-novembre. "Malheureusement, cette blessure est plus compliquée que nous le pensions et par mesure de précaution, je dois y remédier avant de revenir sur les courts, a de son côté expliqué le quintuple finaliste (2010, 2011, 2013, 2015, 2016) à Melbourne.

3. Football – Premier League : Martial, Rashford et United en forme

Manchester United est venu à bout de Burnley samedi soir grâce à Anthony Martial, qui a ouvert le score en fin de première période (44e), et Marcus Rashford, qui a marqué au bout du temps additionnel (90e+5). Les Red Devils sont 5es de Premier League, à un point de Chelsea, qui affronte Arsenal dimanche.

Boxe : Arsen Goulamirian a conservé son titre mondial WBA des lourds-légers. Le Français a battu le Moldave Constantin Bejenaru par abandon à l'appel du 10e round, samedi à Marseille.

Boxe : L'Américain Gervonta Davis a remporté le titre vacant de champion WBA des poids légers, après avoir battu le Cubain Yuriorkis Gamboa, samedi au State Farm Arena d'Atlanta.

Boxe : Le Canado-Haïtien Jean Pascal a conservé, samedi à Atlanta, son titre de champion WBA des mi-lourds, en battant le Suédois Badou Jack au terme d'un combat disputé et serré, décidé aux points.

Football – Serie A : Thiago Motta n'est déjà plus l'entraîneur du Genoa. L'ancien milieu de terrain du PSG a été limogé ce samedi par le club italien, dernier de Serie A. Il est remplacé par Davide Nicola.

Thiago Motta - FC GenuaGetty Images

Football – Premier League : Quelques heures après la défaite de West Ham face à Leicester (1-2), les Hammers ont décidé de se séparer de leur entraîneur Manuel Pellegrini.

Basket – NBA : Le Utah Jazz a réalisé une belle performance en dominant les Los Angeles Clippers (120-107) avec un Rudy Gobert discret (12 points, 8 rebonds) alors que les Lakers ont battu Portland (128-120).

Basket – NBA : Zach Randolph, sélectionné deux fois au NBA All-Star dans sa carrière longue de 17 ans, a annoncé samedi qu'il prenait sa retraite.

1. Ski Alpin : Slalom féminin et combiné masculin au programme

Facile vainqueure du Géant samedi, Mikaela Shiffrin pourrait porter son total de victoires en Coupe du monde à 64 avec le slalom ce dimanche matin à Lienz (première manche à 10h). Du côté des hommes, on surveillera Alexis Pinturault sur le combiné de Bormio (Super-G à 11h). Le Français, blessé lors du Géant parallèle à Alta Badia lundi, n’est pas encore tout à fait remis de cette blessure.

2. Football – Premier League : Derby londonien et lutte pour le titre

Les hostilités débuteront à 15h en Premier League ce dimanche avec un toujours attendu, Arsenal-Chelsea. Les Gunners chercheront à offrir sa première victoire au nouveau coach, Mikel Arteta alors que Chelsea voudra prendre des points pour contenir le retour de Manchester United dans la lutte pour la Ligue des Champions. Plus tard, Liverpool défiera Wolverhampton pour reprendre 13 points en tête du championnat (17h30) et enfin Manchester City affrontera Sheffield United pour ne pas lâcher Leicester, dauphin des Reds (19h).

3. Rugby – Top 14 : Un classique Toulouse-Toulon pour finir

La 12e journée de Top 14 s’achèvera par un alléchant Stade Toulousain-Rugby Club Toulonnais dimanche soir au Stadium (21h). Le RCT, actuellement 3e, pourrait voir Toulouse le dépasser en cas de succès dans ce match. Plus tôt, Bordeaux-Bègles se sera rendu sur la pelouse de Pau pour tenter de reprendre la tête devant Lyon et La Rochelle aura reçu Agen (15h45). Enfin, Castres défie Clermont sur sa pelouse (18h).