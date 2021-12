C’est un retour qui était craint depuis plusieurs semaines, alors que la situation sanitaire s’aggrave en France. La jauge de spectateurs autorisés à assister à une compétition, qui avait disparu des enceintes sportives depuis les cinq derniers mois, sera de nouveau appliquée à la rentrée, a annoncé Jean Castex à la sortie du Conseil sanitaire qu’il a tenu en présence de ministres et du président Emmanuel Macron, ce lundi.

Consommation de boissons et d’aliments interdite dans tous les équipements sportifs

En intérieur, 2 000 personnes seront, au maximum, autorisées à se rassembler. En extérieur, cette jauge a été fixée à 5 000 spectateurs. Alors que, un peu partout en Europe, les reports de matches sont de plus en plus nombreux, ces règles s’appliqueront pour trois semaines, au minimum. Autre annonce de Jean Castex : la confirmation que le pass sanitaire devrait bientôt se transformer en pass vaccinal. Un projet de loi en ce sens sera présenté dans les prochains jours au Parlement, et son application devrait entrer en vigueur, en cas de vote favorable, à partir du 15 janvier prochain.

Si ce changement se confirme, il faudra donc être obligatoire vacciné pour pouvoir pénétrer au sein d’une enceinte sportive. "La consommation de boissons et d’aliments sera interdite dans tous les cinémas, les théâtres, les équipements sportifs et les transports collectifs", a également indiqué le Premier ministre.

