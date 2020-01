Jeux Olympiques de Tokyo (24 juillet - 9 août)

Voici, très certainement, le rendez-vous phare de l’année 2020. Ville-hôte des Jeux Olympiques pour la deuxième fois de son histoire, Tokyo sera au centre de l’attention deux semaines durant. Si certains ne manqueront pour rien au monde le parcours de Teddy Riner en judo (31 juillet) ou la finale du 100 m hommes en athlétisme (2 août), d’autres découvriront peut-être avec curiosité les nouvelles disciplines au programme (karaté, escalade, skateboard, surf, basket 3x3 et BMX freestyle). A noter que toutes les épreuves seront diffusées en intégralité sur Eurosport.

Football

Avant de se plonger dans le très attendu Euro 2020, les amateurs de ballon rond auront de quoi patienter avec les compétitions de clubs. Comme la plupart des championnats nationaux, la Ligue 1 connaîtra son dénouement en mai, après la finale de la Coupe de la Ligue - la dernière ! - et celle de la Coupe de France. Sur la scène continentale, il sera intéressant de savoir si Liverpool parviendra à conserver son titre en C1 et de connaître l’identité du successeur de Chelsea au palmarès de la C3.

Les dates des principaux événements :

4 avril : finale de la Coupe de la Ligue

finale de la Coupe de la Ligue 25 avril : finale de la Coupe de France

finale de la Coupe de France 27 mai : finale de la Ligue Europa

finale de la Ligue Europa 30 mai : finale de la Ligue des champions

finale de la Ligue des champions 12 juin - 12 juillet : Euro

Vidéo - De la Belgique aux Pays-Bas : Voici notre liste des favoris pour l’Euro 2020 05:18

Tennis

Rafael Nadal, Novak Djokovic et Roger Federer resteront-ils au sommet du classement ATP en 2020 ou en seront-ils délogés par des éléments de la très prometteuse nouvelle génération (Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev…) ? Une chose est sûre, cette saison de tennis s’annonce particulièrement palpitante et l’Open d’Australie, qui arrive à grands pas, pourrait bien donner le ton. Et la bonne nouvelle, c’est que vous pourrez une nouvelle fois suivre la grande majorité de ces tournois sur Eurosport !

Les dates des principaux événements :

20 janvier - 2 février : Open d’Australie

Open d’Australie 9 - 22 mars : Masters 1000 d’Indian Wells

Masters 1000 d’Indian Wells 23 mars - 5 avril : Masters 1000 de Miami

Masters 1000 de Miami 12 - 19 avril : Masters 1000 de Monte-Carlo

Masters 1000 de Monte-Carlo 4 - 10 mai : Masters 1000 de Madrid

Masters 1000 de Madrid 11 - 17 mai : Masters 1000 de Rome

Masters 1000 de Rome 25 mai - 7 juin : Roland-Garros

Roland-Garros 29 juin - 12 juillet : Wimbledon

Wimbledon 10 - 16 août : Masters 1000 de Toronto

Masters 1000 de Toronto 17 - 23 août : Masters 1000 de Cincinnati

Masters 1000 de Cincinnati 31 août - 13 septembre : US Open

US Open 12 - 18 octobre : Masters 1000 de Shanghai

Masters 1000 de Shanghai 2 - 8 novembre : Masters 1000 de Paris

Masters 1000 de Paris 15 - 22 novembre : Masters de Londres

Masters de Londres 23 - 29 novembre : phase finale de la Coupe Davis

Daniil Medvedev's speech, Rafael Nadal, US Open-2019 FinalGetty Images

Cyclisme

Pour ne pas entrer en collision avec les JO, la Grande Boucle débutera une semaine plus tôt qu’en 2019 et le peloton s’élancera donc de Nice le dernier week-end de juin. Cela ne devrait toutefois pas perturber outre-mesure les amoureux de la petite reine, qui bénéficieront d’un programme aussi chargé qu’à l’accoutumée. Avec, en guise d’épilogue, des Championnats du monde organisés dans les Alpes suisses.

Les dates des principaux événements :