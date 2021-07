Par les autorités de Tokyo

Au cours de notre voyage dans la capitale japonaise, nous avons visité trois endroits au charme fou et parlé avec les gens autour de nous. Que pensent-ils des Jeux Olympiques ? Qu’espèrent-ils une fois la pandémie terminée ?

Tokyo Sport Square

Le Tokyo Sport Square est un bâtiment qui abrite plusieurs expositions, notamment sur les JO de 2020, les spécialités culinaires et les curiosités du Japon. Les spacieuses installations regroupent de nombreux objets et souvenirs ayant trait à l’olympisme. Elles offrent aussi une véritable plongée dans la culture locale. Au fil des discussions, nous avons décelé une certaine excitation. Surtout pour le football et l’athlétisme, deux disciplines où les Japonais sont très attendus.

Les gens nous ont aussi témoigné leur curiosité envers les nouveaux sports olympiques comme le surf ou le skate-board. Une chose est certaine : ils ont énormément apprécié les installations. Non seulement elles permettent de soutenir les athlètes dans les meilleures conditions, mais elles retranscrivent à merveille les charmes de leur pays.

Tokyo Sport Square Crédit: TOKYO METROPOLITAN GOVERNMENT

Ginza

À quelques encablures du Tokyo Sports Square, se trouve le quartier de Ginza, réputé pour être le temple du shopping de luxe. Ginza n’a absolument rien à voir avec l’endroit d’où nous venons, Yarakucho, qui est une zone beaucoup plus tranquille. Va-t-on quand même y trouver la fièvre de l’olympisme ?

En nous promenant dans les rues huppées du quartier, les quelques Japonais à qui nous avons parlé ont manifesté un étonnant enthousiasme pour les Jeux. Ces personnes nous ont confié leur peine que l’évènement se déroule à huis clos, leur souhait de tirer le meilleur de cette situation et leur espoir d’un futur radieux. Ces amateurs de sport soutiendront les athlètes de chez eux, tout en attendant le jour où les touristes étrangers fouleront de nouveau des rues de Ginza.

Ginza Crédit: TOKYO METROPOLITAN GOVERNMENT

Baie de Tokyo

La baie de Tokyo est une vitrine de l’olympisme. La zone a été rénovée avant les Jeux : on y trouve des complexes sportifs flambant neufs et des arenas ultramodernes. C’est aussi l’endroit idéal pour retrouver un peu de calme. Les parcs, les points de vue, les panoramas et l’air marin sont un antidote au fourmillement incessant de la ville.

Après avoir contemplé la flamme olympique, nous avons engagé la conversation avec quelques personnes qui nous ont témoigné leur enthousiasme pour les athlètes, mais aussi pour les évènements que les Japonais ont marqués de leur empreinte. Nous avons décelé une immense — mais modeste — fierté pour les stars du tennis Naomi Osaka et Kei Nishikori, la nageuse Rikako Ikee, sans oublier les équipes de football et de baseball.

Si chaque Tokyoïte apprécie les Jeux à sa manière, tous ont espoir dans le futur. Demain sera meilleur qu’aujourd’hui, tout redeviendra comme avant, nous ont-ils dit. Espérons que ce soit le cas, afin que les Japonais puissent de nouveau offrir aux touristes leur hospitalité légendaire… avec toute la modestie qui les caractérise.

Bay Area Crédit: TOKYO METROPOLITAN GOVERNMENT