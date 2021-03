-50% : Offre exceptionnelle jusqu'au 21 mars

Le Pass annuel Eurosport à -50%. Eurosport propose une offre exclusive jusqu’au 21 mars, 23h59 : -50% sur l’abonnement annuel à l’application Eurosport, soit 34,99€ l’année au lieu de 69,99€. Un engagement minimum de 12 mois s’applique la première année à compter de la date de paiement et au cours de chaque année de renouvellement. Votre abonnement est ensuite automatiquement renouvelé chaque année, au prix standard alors applicable, sauf s’il est annulé avant la date de renouvellement.

Quels avantages avec votre abonnement ?

Outre une remise de 50%, vous bénéficierez de :

Couverture en direct de tous les évènements

Pas de publicité

Choix multilangue ou sans commentaire sur les Grands Chelems de tennis, le cyclisme, le ski alpin et le biathlon

Une qualité HD

La possibilité d'utiliser l'application sur plusieurs appareils

Vidéo à la demande

Vues multicams

Les principaux évènements à suivre sur Eurosport

De Mars 2021 à Mars 2022.

Les Jeux Olympiques de Tokyo et de Pékin

Si vous vous abonnez avant le 21 mars pour profiter de notre offre, vous pourrez suivre l'intégralité des J.O. d'été de Tokyo et des J.O. de Pékin. Décalés en raison de la pandémie mondiale du Covid-19, les Jeux de Tokyo se dérouleront en effet du vendredi 23 juillet au dimanche 8 août 2020, et seront suivis quelques mois plus tard par les Jeux d'hiver, à Pékin, du au 22 février 2022. Deux éditions des J.O. en l'espace de six mois, c'est du jamais vu et ce sera sur Eurosport.

Tokyo 2020 Crédit: Getty Images

#HomeOfCycling

S'abonner à Eurosport, c'est l'assurance de pouvoir suivre toutes les plus grandes courses cyclistes de l'année 2021. Les trois grands Tours , d'abord : le Giro d'Italia (du 8 au 30 mai), le Tour de France (26 juin - 18 juillet) et la Vuelta (du 14 août au 5 septembre). Mais aussi les Championnats du monde sur route , dès le 19 septembre avec en point d'orgue la course en ligne messieurs le dimanche 26 septembre.

Mais Eurosport, c'est aussi Milan-Sanremo, le Tour des Flandres, Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège et le Tour de Lombardie, soit les cinq Monuments , sans oublier Paris-Nice, Tirreno-Adriatico, la Flèche Wallone, l'Amstel Gold Race, le Dauphiné et bien d'autres épreuves de prestige. Eurosport est vraiment la "Home Of Cycling".

Primoz Roglic, Tadej Pogacar et Richie Porte sur le podium du Tour de France 2020 Crédit: Getty Images

#HomeOfTennis

Si vous aimez le tennis, Eurosport est également là. L'US Open , l'été prochain, et l'Open d'Australie en janvier 2022 entreront également dans le cadre de votre abonnement. Tous les grands tournois du circuit ATP sont également sur Eurosport : les ATP Finals , qui se dérouleront pour la première fois à Turin en 2021, l'ensemble des Masters 1000 , dont ceux de Monte-Carlo et de Paris-Bercy, sans oublier tous les tournois de la catégorie ATP 500.

Novak Djokovic tout sourire après avoir remporté l'Open d'Australie pour la 9e fois, le 21 février 2021. Crédit: Getty Images

#HomeofWinter

Tous les "Sport blancs" sont sur Eurosport, et ce depuis des années. Ski alpin (avec le dénouement de la saison 2020-2021 lors des finales, du 17 au 21 mars), biathlon, ski de fond, saut à ski, snowboard, ski acrobatique. Pour suivre Alexis Pinturault, Mathieu Faivre, Mikael Shiffrin, Johannes Boe, Emilien Jacquelin ou encore Perrine Laffond, c'est sur Eurosport, qu'il s'agisse de la Coupe du monde ou des différents championnats du monde. Vous retrouverez par ailleurs toutes les stars des sports d'hiver lors des prochains Jeux de Pékin.

Alexis Pinturault Crédit: Getty Images

La Coupe de France de football

Qui succèdera au Paris Saint-Germain, sacré pour 13e fois l'an passé ? La suite et la fin de l'édition 2021 de la Coupe de France est à suivre en intégralité sur Eurosport. Les huitièmes de finale débuteront dès le mercredi 17 mars avec le choc au sommet entre le PSG et Lille. Suite des huitièmes au début du mois d'avril, puis les quarts (21 avril), demies (12 mai) et, bien sûr, la finale au Stade de France le mercredi 19 mai.

Le trophée de la Coupe de France avant la finale 2019 remportée par Rennes face au PSG. Crédit: Getty Images

Les 24 heures du Mans

C'est un des évènements majeurs du calendrier. Une épreuve mythique. Plutôt deux fois qu'une. L'édition motos aura lieu sur le circuit Bugatti du Mans les 17 et 18 avril. Pour ce qui est de l'incontournable course automobile des 24 heures, la 89e édition est fixée aux 21 et 22 août 2021.

La Chevrolet Corvette de Fernando Rees, Romain Brandela et Christian Philippon aux 24 Heures du Mans 2017 Crédit: Getty Images

Et aussi...

. Le meilleur du judo : Eurosport devient le diffuseur du circuit international de judo pour quatre Grands Slams ainsi que les Championnats du monde qui auront lieu à Budapest en juin 2021.

. La Ligue des champions de handball : Eurosport a frappé un grand coup l’année dernière en devenant le diffuseur exclusif en France des coupes d’Europe masculines et féminines à savoir : la ligue des champions, la ligue européenne ainsi que les phases finales de la coupe européenne. Tous les matches de ces compétitions sont à suivre en direct sur l'application Eurosport.

