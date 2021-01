Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Jeux Olympiques - Tokyo 2020 : Les Jeux maintenus malgré l'état d'urgence au Japon

Il n'y aura pas de nouveau report des Jeux. Ce vendredi, les organisateurs des JO de Tokyo ont insisté sur le fait que l'évènement, déjà reporté une première fois pour cause de coronavirus, se déroulerait comme prévu l'été prochain (23 juillet au 8 août). Ce malgré la déclaration d'état d'urgence par le gouvernement japonais.

2. Basketball - NBA : Les Spurs stoppent les Lakers

LeBron James et ses coéquipiers restaient sur quatre victoires de suite mais ils se sont inclinés contre les Spurs (109-118) malgré les 27 points et 12 passes décisives du King. LaMarcus Aldridge a mené San Antonio avec 28 points. Plus tard dans la nuit, le duel entre Luka Doncic et Nikola Jokic n’a pas déçu. L’affiche entre les Mavericks et les Nuggets a tenu ses promesses et débouché sur une victoire de Dallas (124-117) après prolongation. Sans Kevin Durant ni Kyrie Irving, Brooklyn a fait chuter les Sixers (122-109).

3. Rugby - Top 14 : Vers un report de Racing 92 - La Rochelle

Il faudra sans douter patienter pour assister au choc. Selon les informations de Canal+, le match de la 14e journée opposant le Racing 92 à La Rochelle, prévu ce samedi (15h15), va être reporté. Des cas positifs à la Covid-19 auraient été détectés dans l'effectif de l'actuel leader du championnat. Une nouvelle salve de tests va donc être effectuée et aucun risque ne devrait être pris en attendant les résultats.

4. Football - Coupe de France : Des clubs de Ligue 2 pour le PSG, Lyon et Marseille

Les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 sont fixés. Effectué jeudi soir sur notre antenne, le tirage au sort des 32es de finale a livré son verdict. Le PSG se rendra sur la pelouse de Guingamp ou Caen, Marseille défiera Troyes ou Auxerre et l'OL affrontera Châteauroux ou Ajaccio. Pour rappel, vingt clubs de L1 et dix clubs de L2 se disputeront 15 tickets pour les 16es de finale où ils retrouveront les clubs amateurs et semi-professionnels.

On a aussi retenu pour vous

Rugby - Pro D2 : Vannes a provisoirement repris la tête du classement à Perpignan grâce à sa victoire étriquée (20-19) à Colomiers, jeudi en ouverture de la 15e journée.

Football - Divers : L'ancien président de la FIFA Sepp Blatter est hospitalisé dans un état jugé sérieux, selon Blick. "Il va mieux chaque jour mais il a besoin de temps et de repos", a confié sa fiche Corinne Blatter Andenmatten au journal suisse.

Rallye-raid - Dakar : Le parcours de la 6e étape, entre les villes d'al Qaisumah à Haïl en Arabie saoudite a été raccourci par mesure de sécurité.

Voile - Vendée Globe : Le skipper Yannick Bestaven évoluait toujours loin devant ses concurrents tôt vendredi, alors qu'il remonte l'Atlantique sud au large des côtes argentines. Il avance avec un écart de quelque 435 milles nautiques (805 km) sur son dauphin Charlie Dalin.

Le tweet bataille navale

Buteur mercredi pour offrir la victoire à l'OM face à Montpellier, Dimitri Payet a publié un tweet assez énigmatique sur les réseaux sociaux. Visiblement, le meneur de jeu olympien a tenté de faire un point sur ses statistiques depuis 2019. Ou alors, il s'agit simplement de coordonnées.

La vidéo de rattrapage

Sa décision avait provoqué une onde de choc dans la ligue : en mars dernier, Tom Brady quittait les New England Patriots après 20 saisons de bons et glorieux services. Direction Tampa pour le Comeback Kid, avec une mission : guider jusqu'en playoffs des Buccaneers qui restaient sur douze exercices sans y participer. Mission accomplie, et avec la manière. Reste à y briller à partir de samedi.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Ski Alpin - Géant d'Adelboden : Pinturault pour lancer les hostilités

Alexis Pinturault va-t-il frapper un grand coup ? Le Français ouvrira le premier des deux géants disputés à Adelboden (10h15) à suivre en direct sur Eurosport. L'actuel leader du classement général, vainqueur à Alta Badia il y a trois semaines, fait partie des favoris. Mathieu Faivre partira avec le dossard 10 avant Victor Muffat-Jeandet, dossard 11.

2. Biathlon - Sprint d'Oberhof : Boe a des certitudes à retrouver

Un sprint pour lancer… un marathon. La Coupe du monde reprend ce vendredi en Allemagne, où les sprints femmes (11h30) et hommes (14h15) amorcent un programme chargé pour les deux prochaines semaines. Cette nouvelle épreuve individuelle permettra, peut-être, d'en savoir plus sur l'état de forme de Johannes Boe, leader du général sans être franchement convaincant. Et c'est bien évidemment à suivre sur Eurosport.

3. Football - Bundesliga : Le Bayern doit se méfier

Une belle affiche avant le week-end : le Bayern Munich se déplace sur la pelouse du Borussia Mönchengladbach (20h30) en ouverture de la 15e journée. Après avoir concédé l'ouverture du score lors de ses huit derniers matches de championnat, le club bavarois va-t-il encore jouer à se faire peur ?

