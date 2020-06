"Tout ce que je peux dire, c'est que je suis désolé." Ces mots sont de Lance Armstrong dans la 2e partie du "30 for 30" d'ESPN. Michael Jordan lui se dit "en colère" après la mort de George Floyd. A ne pas manquer ce lundi, le début de notre 50 des matches masculins à Roland-Garros et l'opinion de notre journaliste Martin Mosnier sur le coup de génie de Leonardo.

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Dopage - Cyclisme : "Armstrong : "Tout ce que je peux faire, c'est dire que je suis désolé"

Dans la deuxième partie du documentaire "30 for 30" qu'ESPN lui consacre, Lance Armstrong a une nouvelle fois évoqué le dopage pendant sa carrière. "Tout ce je peux faire, c'est dire que je suis désolé et avancer… en espérant que les autres en fassent de même", a avoué l'Américain. Dans cette deuxième partie, d'anciens coéquipiers comme Floyd Landis, qui a aidé à le faire tomber, et Jonathan Vaughters racontent aussi ce qu'ils vont vécu de l'intérieur. Pour le premier, Armstrong ne doit pas être traité différemment des autres coureurs dopés.

2. Tennis : - Roland-Garros : Nadal : "Si toutes les conditions sont réunies, je serai là"

"En ce qui concerne Roland-Garros en septembre, si on peut jouer dans des conditions optimales et en toute sécurité pour les joueurs qui viennent du monde entier, que tout le monde peut participer, si tout cela est réuni alors oui, je serai là." Interrogé dans l'émission Stade 2 sur France 3, Rafael Nadal a assuré qu'il comptait participer au Grand Chelem parisien cette saison. Mais il faudra pour ceci que la sécurité soit totale.

3. Formule 1 - Grand prix de Grande-Bretagne : Exemption de quarantaine et feu vert pour Silverstone ?

Le gouvernement britannique va exempter les sportifs de haut-niveau de la quarantaine obligatoire de 14 jours visant les voyageurs arrivant en Grande-Bretagne, ce qui va permettre la tenue de deux courses sur le circuit de Silverstone comptant pour le Championnat du monde de Formule 1, rapporte dimanche la BBC. Selon le groupe audiovisuel public britannique, le Grand Prix de Grande-Bretagne se déroulerait, à deux reprises cette saison, les 2 et 9 août.

4. Omnisports : Michael Jordan "en colère" après la mort de George Floyd

Michael Jordan s'est joint dimanche aux sportifs qui, à travers le monde, ont déploré la mort de George Floyd, un homme noir, lors de son interpellation aux Etats-Unis qui a entraîné des dizaines de manifestations. Michael Jordan a dénoncé dans un communiqué le "racisme enraciné" aux Etats-Unis, se disant "profondément attristé, véritablement en souffrance et totalement en colère" après la mort le 25 mai de George Floyd, 46 ans, à Minneapolis (Minnesota).

La vidéo de rattrapage

Ce que vous ne devez pas rater aujourd'hui

1. Tennis - Roland-Garros : Début de notre notre top 50 des matches masculins

Roland-Garros devrait aborder sa deuxième semaine ce lundi. Après le top 50 des matches féminins la semaine dernière, place à ces messieurs à compter d'aujourd'hui. On démarre par les places de 50 à 41 avec au programme Marat Safin, un 6-0, 6-0, 6-0, un Djokovic battu et un duel franco-français en 1985.

2. Football - Transferts : Icardi, le chef d'œuvre de Leonardo

De bout en bout, le dossier Mauro Icardi a rappelé la puissance de Leonardo sur le marché des transferts, la solidité de ses réseaux, son sens des affaires et son pouvoir toujours plus croissant à Paris. Ce transfert, c'est le sien. Notre journaliste Martin Mosnier adresse deux mots au directeur sportif du Paris Saint-Germain : chapeau Leo !

3. Football - Transferts : Aulas doit se faire une raison : l'un de ses joueurs préférés va partir

Faute de jouer la Coupe d'Europe la saison prochaine, Lyon va devoir se résoudre à voir partir certains joueurs. Et évidemment, pas les plus mauvais... voici l'un de ceux qui pourraient partir cet été.

