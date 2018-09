Joshua, Ligue 1, Racing 92, Aragon : L'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Boxe : Bousculé, Joshua s'en sort face à Povetkin

Anthony Joshua a plié mais n'a pas rompu. Mis en difficulté par le Russe Alexander Povetkin, le Britannique a tout de même décroché sa 22e victoire (21 K.O) chez les professionnels. Au terme d'un combat plaisant et animé il a mis son adversaire K.O dans la 7e reprise. Cette victoire lui permet de conserver ses ceintures WBA, IBF, WBO et IBO.

2. Football - Ligue 1 : Montpellier monte sur le podium, Saint-Etienne et Strasbourg respirent

Le Montpellier Hérault n'en finit plus de surprendre en ce début de saison. Grâce à sa victoire face à l'OGC Nice (1-0) le MHSC monte sur la troisième marche du podium. Juste derrière le LOSC qui est lui venu à bout un peu plus tôt du FC Nantes sur sa pelouse (2-1). Dans les autres résultats de la soirée, l'ASSE l'a emporté face à Caen (2-1), tandis que Strasbourg a pris le meilleur sur Amiens (3-1). Reims-Dijon et Angers-Toulouse se sont soldés par un match nul 0-0.

3. Rugby - Top 14 : Le Racing s'offre le champion de France

Dans une rencontre complètement débridée et sans réellement maitriser son sujet le Racing 92 a pris le meilleur sur Castres, champion de France en titre (27-11). Grâce à un Fin Russell des grands soirs et Simon Zebo auteur d'un doublé, le Racing monte sur la deuxième marche du podium en attendant le match du Stade Toulousain ce dimanche.

Nous avons aussi retenu pour vous

Golf - Tour PGA : Tiger Woods touche peut-être au but : cinq ans après son dernier succès sur le circuit professionnel américain (PGA), il aborde dimanche le dernier tour du Tour Championship avec trois coups d'avance sur ses premiers poursuivants. Le Tigre a réussi samedi à creuser l'écart en réalisant des coups d'exception.

Tennis - Laver Cup : Le "reste du monde" est revenu a deux points de la Team Europe grâce à la victoire du double formé de l'Australien Nick Kyrgios et de l'Américain Jack Sock. Les deux joueurs ont pris samedi à Chicago le meilleur sur la paire Goffin-Dimitrov en deux sets 6-3, 6-4. Ce dimanche, chaque victoire rapportera trois points. Tout reste donc possible.

Tennis - WTA Tokyo : La Tchèque Karolina Pliskova, 8e mondiale, a remporté dimanche le tournoi WTA de Tokyo en battant en finale la Japonaise Naomi Osaka, 7e et qui restait sur une victoire à l'US Open, 6-4, 6-4.

Football - Liga : Sur la plus petite des marges, le Real Madrid s'est imposé sur sa pelouse face à l'Espanyol. Mis en difficulté par l'équipe surprise de ce début de saison, les hommes de Lopetegui s'en sont remis à un but de Marcos Asensio. Cette victoire permet aux Madrilènes de prendre provisoirement la tête du championnat.

Volley - Mondial 2018 : Quasiment éliminés du Mondial la veille, les joueurs de l'équipe de France ont repris espoir, samedi soir, en dominant la Pologne, championne en titre, 3 à 1 (25-15, 25-18, 23-25, 25-18), grâce à un formidable Earvin Ngapeth. Pour se qualifier les Français devront battre l'Argentine dimanche et espérer une défaite des Polonais face à la Serbie dans le même temps.

La vidéo de rattrapage

Samedi soir à Wembley, le Britannique Anthony Joshua est venu à bout du Russe Aleksandr Povetkin dans la catégorie reine des poids lourds et a conservé ses multiples ceintures de champion du monde. Mais au fait, d'où vient cette drôle d'idée de récompenser les boxeurs avec de tels présents ?

Vidéo - Dis, pourquoi les boxeurs sont-ils récompensés par des ceintures ? 02:48

Le Tweet "il est de retour"

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Moto GP - Grand prix d'Aragon : Marc Marquez veut se rapprocher du titre

Si c'est bien Jorge Lorenzo qui partira en pole position ce dimanche sur la grille, devant son coéquipier Andrea Dovizioso, Marc Marquez a lui signé le troisième temps des qualifications. L'Espagnol de Honda aura encore l'occasion, à domicile d'accroitre son avance en tête du championnat du monde. Et pourquoi pas de signer une victoire, sa première depuis trois manches. Réponse à 14h.

Vidéo - Chute, erreurs, trafic, pole de Lorenzo : la dernière minute de la qualif a été mouvementée 01:30

2. Football - Ligue 1 : L'Olympico pour conclure

Cette sixième journée de Ligue 1 se terminera par ce qui est peut être le premier vrai choc de la saison dans notre championnat. L'Olympique Lyonnais, tout juste vainqueur de Manchester City en Ligue des champions accueille les Marseillais au Groupama Stadium à 21h. En cas de victoire, l'OM prendrait déjà six points d'avance sur les hommes de Genesio. Auparavant, le PSG se déplacera sur la pelouse du Stade Rennais d'Hatem Ben Arfa (15h) et l'En Avant Guingamp accueillera les Girondins de Bordeaux (17h).

3. Rugby - Top 14 : Le Stade Toulousain veut conserver son invincibilité

Le Stade Toulousain, dernière équipe encore invaincue dans le championnat va tenter de poursuivre sa belle série. Mais ce ne sera pas chose aisée puisque les Toulousains se déplacent sur la pelouse de Montpellier, triste 12e de Top 14 (16h50). Une victoire permettrait aux hommes d'Ugo Mola de reprendre la deuxième place au Racing 92 derrière l'ASM.