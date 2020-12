Dominateur d'un bout à l'autre du combat, Anthony Joshua a battu samedi soir à Londres par KO à la 9e reprise le Bulgare Kubrat Pulev. Le Britannique conserve ainsi ses ceintures de champion du monde IBF, WBA, WBO et IBO des poids-lourds. " Ce qui compte, ce n'est pas l'adversaire. Ce qui compte, c'est l'héritage (que je laisserai) et les ceintures. Si c'est Tyson Fury qui l'a, que mon adversaire soit Tyson Fury ", a lancé au micro Joshua, qui espère un combat de réunification avec Tyson Fury.

Paul Pogba a mis les choses au clair. Après les vives réactions suscitées par les déclarations de Mino Raiola, le milieu de terrain français s'est exprimé sur Instagram samedi. "Je me suis toujours battu et je me battrai toujours pour Manchester United, mes coéquipiers et les supporters", a écrit le champion du monde avant de conclure : "Quand vous ne savez pas ce qui se passe à l'intérieur, ne parlez pas".