Jouer en août ? Le ministère des Sports ne l'exclut pas

LIGUE 1 – Alors que le Premier ministre a annoncé qu'il n'y aurait pas de matches professionnels avant septembre, le ministère des Sports a apporté quelques précisions. Des matches à huis clos ne sont ainsi pas exclus en aout et les Ligues "peuvent envisager de terminer leur saison au mois d'août, ou en septembre".

Aucune compétition, même à huis clos, ne pourra se tenir avant fin juillet au mieux, mais les ligues de football et de rugby peuvent toujours envisager de terminer leur saison 2019-2020 à partir du mois d'août, a indiqué mardi le ministère des Sports, sur une tonalité différente du Premier ministre à l'Assemblée nationale. "Avant fin juillet, il ne peut pas y avoir de compétition, même à huis clos", a précisé le ministère, en rappelant la "doctrine" édictée un peu plus tôt par Edouard Philippe dans son discours devant les députés: "pas de sports de contact, pas de sports collectifs et pas de dérogation pour le sport professionnel".

"A ce stade" et sous réserve d'une évolution défavorable de la situation sanitaire, les ligues "peuvent envisager de terminer leur saison au mois d'août, ou en septembre, à elles de décider", a-t-on ajouté, en rappelant cependant que tout rassemblement de plus de 5.000 personnes sera interdit jusqu'en septembre. Interrogé sur la possibilité d'organiser les finales de la Coupe de France ou de la Coupe de la Ligue, à huis clos au mois d'août, le ministère n'a pas non plus fermé la porte à cette hypothèse.

Quid du Tour de France ?

Idem pour le Tour de France cycliste, dont l'organisateur, ASO, a annoncé le report à la fin du mois d'août (29 août-20 septembre): "à ce stade, la doctrine annoncée par le Premier ministre n'impose ni son report, ni son annulation", indique-t-on au ministère, tout en prévenant que des restrictions sur la présence du public sont envisageables. "La reprise du sport est un enjeu de santé publique, mais la santé des sportifs reste la priorité", a expliqué le ministère.

"Cela veut dire dans un premier temps, une reprise progressive, en plein air et de manière individualisée", a-t-on ajouté. La reprise des sports collectifs, des sports en intérieur et des sports de contact sera "étudiée dans une prochaine phase", a précisé le ministère, avec "une clause de revoyure le 2 juin".

