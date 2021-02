L’Olympique Lyonnais est sorti vainqueur d’une rencontre animée sur la pelouse de Brest (2-3). Même s’ils menaient 3-0 à la pause après deux cadeaux adverses et un penalty transformé par Memphis, les hommes de Rudi Garcia se sont fait peur en fin de match avec le retour des Bretons. Avec cette victoire, les Lyonnais reprennent provisoirement la tête de la Ligue 1 devant Lille et le PSG.

Rugby : Dan Carter a annoncé sur les réseaux sociaux mettre un terme à sa carrière, à 38 ans. Ouvreur des All Blacks pendant plus d'une décennie et double champion du monde, le Néo-Zélandais aura marqué l'histoire du rugby mondial. Passé par Perpignan puis plus récemment par le Racing 92, Dan Carter avait tenté un ultime défi dans son immense carrière en signant aux Auckland Blues pendant la pandémie.