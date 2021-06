Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Basketball - NBA : Paul George et les Clippers restent en vie dans leur série face aux Suns

En étant menés 2-0 par les Suns de Phoenix, les LA Clippers de Paul George n'avaient pas le choix. Malgré le retour de Chris Paul chez les joueurs de l'Arizona, les partenaires de Nicolas Batum ont forcé la décision dans le Game 3, pour recoller à 2-1 (106-92). Portés par une adresse retrouvée à trois points en deuxième mi-temps et un Paul George au service du collectif (27 points, 15 rebonds, 8 passes), les Clippers ont fait rugir le Staples Center et reviennent dans cette série. Quatrième match dans la nuit de samedi à dimanche (03h00).

2. Football - Copa América : L'Uruguay et le Paraguay qualifiés en quarts de finale

L'Uruguay et le Paraguay se sont qualifiés jeudi pour les quarts de finale de la Copa America 2021 en battant respectivement la Bolivie à Cuiaba (centre du Brésil) et le Chili à Brasilia, sur le même score de 2-0. Edinson Cavani a marqué pour la Céleste, tandis que Luis Suarez a failli marquer un but superbe. Ces résultats éliminent la Bolivie, qui ne peut plus mathématiquement accéder au prochain tour. Les deux nations rejoignent l'Argentine et le Chili, déjà qualifiées. La dernière journée de cette poule permettra notamment de savoir qui finira 4e, et croisera le fer avec le Brésil en quarts de finale. Ce sera l'Uruguay ou le Chili.

Cavani buteur avec l'Uruguay en Copa América Crédit: Getty Images

3. Basketball - Jeep Elite : L'ASVEL domine Strasbourg et rejoint Dijon en finale

L'ASVEL n'a plus qu'un match à gagner pour conserver sa couronne nationale. Jeudi soir, le club de Lyon-Villeurbanne a pris le meilleur sur Strasbourg (83-67) en demie du Final Four, qui se déroule à Rouen. En finale, les hommes de TJ Parker affronteront la JDA Dijon, tombeuse de Monaco (79-68) un peu plus tôt dans la journée.

On a aussi retenu pour vous

Tennis - Wimbledon : Les Français Antoine Hoang, Grégoire Barrère, Arthur Rinderknech et Benjamin Bonzi ont assuré leur qualification pour le grand tableau du Majeur londonien. Chez les dames, Clara Burel et Océane Dodin n'ont plus qu'une victoire à obtenir pour atteindre ce même objectif.

Basketball - NBA : Quatorze ans après, : Quatorze ans après, Rick Carlisle revient sur le banc des Pacers . La franchise de l'Indiana a annoncé le retour de l'entraîneur de 61 ans ce jeudi. En 2004, il avait conduit ses troupes jusqu'aux finales de la Conférence Est.

Tennis - ATP Santa Ponsa : À quatre jours de Wimbledon, Novak Djokovic s'est qualifié, aux côtés de Carlos Gomez-Herrera, pour la finale du double messieurs au tournoi sur gazon de Majorque, la seule épreuve qu'il dispute en guise de préparation au Grand Chelem anglais. Problème, : À quatre jours de Wimbledon, Novak Djokovic s'est qualifié, aux côtés de Carlos Gomez-Herrera, pour la finale du double messieurs au tournoi sur gazon de Majorque, la seule épreuve qu'il dispute en guise de préparation au Grand Chelem anglais. Problème, les deux hommes ne la disputeront pas après la blessure au pied de l'Espagnol.

Golf - JO : Victor Perez n'ira finalement pas au Japon cet été. Le numéro 1 français a effectivement annoncé sur les réseaux sociaux, ce jeudi, qu'il renonçait au tournoi olympique afin de se consacrer à d'autres objectifs. Son remplaçant devrait être Romain Langasque.

Le Podcast "Angoisse" du jour

Le débat de la rédaction : Fallait-il supprimer la règle du but à l'extérieur ?

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Rugby - Top 14 : C'est la grande finale entre Toulouse et La Rochelle !

Un mois après s'être affrontés en finale de Coupe d'Europe, Toulouse et La Rochelle se retrouvent à nouveau ce vendredi soir (21h00) pour la finale du Top 14. A Twickenham en mai dernier, le Stade Toulousain s'était imposé de justesse face à des Maritimes rapidement réduits à 14 (22-17). Ce vendredi, un match haletant est attendu entre les deux meilleures équipes de la saison en France et en Europe, incontestablement.

Ntamack sur la réussite toulousaine: "Cela passe par l'implication des anciens auprès des jeunes"

2. Tennis - ATP Santa Ponsa : Mannarino pour une place en finale

Sur le gazon de Majorque, Adrian Mannarino dispute ce vendredi sa demi-finale face à l'Américain Sam Querrey, afin de se qualifier pour sa onzième finale en carrière sur le circuit ATP. Le seul titre de sa carrière avait été remporté sur cette surface, au tournoi de ’s-Hertogenbosch en 2019. L'autre demi-finale opposera Daniil Medvedev et Pablo Carreno Busta.

3. Formule 1 - Grand Prix de Styrie : Les essais libres débutent aujourd'hui

A domicile pour deux Grands Prix consécutifs en Autriche, l'équipe Red Bull débutera son week-end par les essais libres 1 et 2. Sur les 4,326 km du circuit de Spielberg, Max Verstappen tentera de confirmer ses bonnes dispositions du moment, avant de pouvoir confirmer sa première place au classement général samedi et dimanche. En 2020, c'est Lewis Hamilton (Mercedes) qui s'était imposé au Red Bull Ring. (Avec AFP)

Verstappen : "Le titre ? On ne peut pas forcer les choses"

